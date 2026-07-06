UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành Công văn số 6946 nhằm thực hiện Công văn số 1370 ngày 24/6/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường tuyên truyền, vận động và bảo vệ người cao tuổi trước các hành vi lừa đảo. Công văn số 6946 do Chủ tịch UBND tỉnh ký, nêu rõ một số nhiệm vụ mà các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường phải tập trung thực hiện.

Cụ thể, các sở, ban, ngành, UBND xã, phường tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tội phạm; tăng cường công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản nhằm vào người cao tuổi.

Đặc biệt, các sở, ban, ngành, UBND xã, phường cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền giảm nghèo thông tin, phổ biến các phương thức, thủ đoạn lừa đảo mới; hướng dẫn người cao tuổi và gia đình nâng cao kỹ năng nhận diện, phòng tránh các hành vi lừa đảo trên không gian mạng và trong đời sống xã hội; vận động gia đình, cộng đồng cùng quan tâm, hỗ trợ, bảo vệ người cao tuổi trước nguy cơ bị lừa đảo.

Đồng thời cần chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin, tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị liên quan đến các hành vi lừa đảo đối với người cao tuổi theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Các sở, ban, ngành, UBND xã, phường của Bắc Ninh cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người cao tuổi nâng cao kỹ năng nhận diện, phòng tránh các hành vi lừa đảo trên không gian mạng.

Cũng theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, Công an tỉnh cần thường xuyên cập nhật, tổng hợp, thông tin cảnh báo về các phương thức, thủ đoạn lừa đảo mới; phối hợp với các sở, ngành, địa phương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Người cao tuổi tỉnh và các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến kỹ năng nhận diện, phòng tránh các hành vi lừa đảo cho người cao tuổi.

Sở Khoa học và Công nghệ chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh tăng cường các giải pháp cảnh báo nguy cơ lừa đảo; thực hiện nghiêm các quy định về quản lý thông tin thuê bao viễn thông; chủ động phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan liên quan phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi lợi dụng dịch vụ viễn thông để thực hiện hành vi lừa đảo theo quy định của pháp luật.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh, các cơ quan báo chí địa phương tăng cường tuyên truyền, phổ biến các phương thức, thủ đoạn lừa đảo mới; xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, tin, bài, phóng sự nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng ngừa cho người cao tuổi và nhân dân.

Ngoài ra, UBND tỉnh Bắc Ninh đề nghị Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 12 chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người cao tuổi sử dụng an toàn các dịch vụ ngân hàng, thanh toán điện tử; nâng cao cảnh giác đối với các giao dịch có dấu hiệu bất thường; phối hợp với cơ quan Công an và các cơ quan chức năng trong việc phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi lừa đảo liên quan đến hoạt động ngân hàng theo quy định của pháp luật.