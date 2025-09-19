Ngày 19/9, tại Đông Hà, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị phối hợp với Plan International Việt Nam và The Dariu Foundation tổ chức sự kiện khởi động dự án “Girls in Tech – Trẻ em với Công nghệ số”.

Với nguồn ngân sách 4,73 tỷ đồng từ Plan International Thụy Sĩ và có thời gian triển khai kéo dài từ nay đến năm 2028, dự án “Girls in Tech – Trẻ em với Công nghệ số” hướng tới thu hẹp khoảng cách số và thúc đẩy sự tham gia vào lĩnh vực STEM của trẻ em, đặc biệt là trẻ em gái tại các trường THCS vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Lễ khởi động dự án “Girls in Tech – Trẻ em với Công nghệ số” vừa được tổ chức tại Đông Hà, Quảng Trị. Ảnh: Plan International Việt Nam

Chia sẻ về lý do triển khai dự án, Plan International Việt Nam cho hay, ước tính chỉ khoảng 54,3% trường học nông thôn có thiết bị cơ bản để triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới, khoảng cách số vẫn là rào cản lớn đối với học sinh. Thiếu thiết bị, hạn chế về giáo viên và định kiến giới khiến nhiều trẻ em, đặc biệt là nữ sinh, chưa có cơ hội phát huy khả năng trong lĩnh vực STEM.

Từ nhu cầu thực tế trên, Plan International Việt Nam và The Dariu Foundation đã phối hợp nguồn lực và thế mạnh chuyên môn của hai tổ chức, cùng với sự phối hợp chặt chẽ từ Sở GD&ĐT Quảng Trị để triển khai dự án “Girls in Tech - Trẻ em với Công nghệ số”.

Các hoạt động của dự án “Girls in Tech - Trẻ em với Công nghệ số” được xây dựng trên nền tảng các chương trình đã được 2 tổ chức triển khai thành công tại Quảng Trị.

Cụ thể, Plan International Việt Nam tập trung vào nâng cao năng lực, thúc đẩy bình đẳng giới và sự tham gia của trẻ em gái thông qua mô hình Câu lạc bộ Champions of Change (CoC), đồng thời hỗ trợ thiết bị, xây dựng không gian sáng chế (Makerspace) và đào tạo giáo viên về hướng nghiệp.

Trong khi đó, The Dariu Foundation mang đến chuyên môn về kỹ năng số và lập trình thông qua mô hình Câu lạc bộ Công nghệ, tài trợ thiết bị, phòng Makerspace, cung cấp tài liệu học tập và hỗ trợ kỹ thuật cho giáo viên, học sinh.

Dự án “Girls in Tech - Trẻ em với Công nghệ số” sẽ được triển khai tại 31 trường THCS vùng khó khăn của tỉnh Quảng Trị.

Theo lộ trình đã được các đơn vị điều phối triển khai dự án thống nhất, trong giai đoạn 2025 - 2028, dự án sẽ được thực hiện tại 31 trường THCS với nhiều hoạt động tiêu biểu: thành lập câu lạc bộ “Trẻ em với Công nghệ số”; đào tạo kỹ năng số, lập trình và phát triển dự án cho học sinh; tập huấn nâng cao năng lực giáo viên về STEM và hướng nghiệp.

Đồng thời, hỗ trợ trang thiết bị tin học, phòng Không gian Sáng chế (Makerspace); kết nối cố vấn công nghệ số và huy động sự tham gia của phụ huynh, cộng đồng; tổ chức sân chơi công nghệ số và ngày hội hướng nghiệp cấp tỉnh.

Trong 3 năm triển khai dự án, dự án kỳ vọng hỗ trợ cho 3.100 học sinh (ít nhất 50% là nữ) tham gia Câu lạc bộ “Trẻ em với Công nghệ số” và dẫn dắt các dự án lập trình tại trường; 186 giáo viên được bồi dưỡng về giáo dục nghề nghiệp có nhạy cảm giới, tích hợp trong môn Tin học, Công nghệ và hướng nghiệp; 200 giáo viên tăng cường năng lực giảng dạy kỹ năng số, lập trình và tư duy thiết kế; 62 giáo viên được đào tạo để điều phối Câu lạc bộ “Girls in Tech” trao quyền cho trẻ em gái và hỗ trợ kỹ năng lập trình; 3.100 phụ huynh tham gia hoạt động dự án; 50 cố vấn CNTT (trong đó 60% là nữ) đồng hành cùng học sinh.