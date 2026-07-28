Ngày 23/7/2026, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1382 về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.

Kế hoạch góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quá trình thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; thu hẹp khoảng cách tiếp cận thông tin pháp luật giữa các vùng miền.

Luật Tín ngưỡng, tôn giáo số 07/2026/QH16 được Quốc hội khóa XVI thông qua tại Kỳ họp thứ nhất ngày 23/4/2026 và sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2027.

Theo Kế hoạch, trong giai đoạn 2026 - 2031 (tập trung cao điểm vào cuối năm 2026 và đầu năm 2027), Bộ Dân tộc và Tôn giáo sẽ chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình triển khai tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các quy định của Luật và các văn bản hướng dẫn.

Nội dung truyền thông hướng tới đa dạng đối tượng, bao gồm cán bộ, công chức, viên chức, chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo, nhân dân và cả các tổ chức, cá nhân người nước ngoài có liên quan.

Các hình thức tuyên truyền được triển khai linh hoạt như: tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm; biên soạn tài liệu tuyên truyền; sản xuất phóng sự, phim tài liệu, bài viết và phát sóng trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Việc chủ động đưa thông tin chính thống về tận cơ sở được kỳ vọng sẽ giải quyết triệt để tình trạng "thiếu thông tin" trong cộng đồng.

Bộ Dân tộc và Tôn giáo được giao chủ trì, phối hợp cùng Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính xây dựng hệ thống Cơ sở dữ liệu về tôn giáo thống nhất, dùng chung trên toàn quốc.

Đặc biệt, Kế hoạch nhấn mạnh việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo. Đây được xem là "đòn bẩy" quan trọng giúp tối ưu hóa khả năng tiếp cận dịch vụ công và thông tin minh bạch cho người dân.

Bộ Dân tộc và Tôn giáo được giao chủ trì, phối hợp cùng Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính xây dựng hệ thống Cơ sở dữ liệu về tôn giáo thống nhất, dùng chung trên toàn quốc. Hệ thống này sẽ kết nối trực tiếp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác. Đáng chú ý, hệ thống cơ sở dữ liệu này phải được đưa vào vận hành ngay trong quý 3/2026 này.

Trong giai đoạn 2027-2031, các cơ quan chức năng sẽ triển khai hàng loạt giải pháp công nghệ hiện đại như: Số hóa tài liệu, hồ sơ quản lý nhà nước và đưa vào vận hành hệ thống khai thác, xử lý tài liệu số hóa; Xây dựng thư viện số về tín ngưỡng, tôn giáo nhằm cung cấp nguồn tra cứu thông tin chuẩn xác, công khai cho cộng đồng;

Triển khai định danh điện tử cho các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc và các tổ chức được cấp đăng ký hoạt động; Đẩy mạnh xử lý thủ tục hành chính qua Cổng dịch vụ công quốc gia, giúp đơn giản hóa quy trình và giảm chi phí đi lại cho tổ chức, cá nhân; Xây dựng hệ thống thu thập, xử lý thông tin về tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng, giúp định hướng và cung cấp thông tin kịp thời, chính xác.

Bộ Dân tộc và Tôn giáo sẽ chủ trì tổ chức các lớp tập huấn chuyên sâu, bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo các cấp.