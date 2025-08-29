Quả bí ngô nặng hơn 170kg vừa được thu hoạch ở Lâm Đồng. Nguồn: Duy Tiến

Quả bí ngô khổng lồ

Hôm 26/8, anh Nguyễn Nhật Quang (40 tuổi) sống tại phường Lâm Viên, tỉnh Lâm Đồng (phường 9, TP Đà Lạt cũ) đã thu hoạch thành công một quả bí ngô Cucurbita maxima ‘Atlantic Giant’ tại trang trại ở phường Cam Ly, tỉnh Lâm Đồng.

Quả bí ngô được 5-6 người khiêng. Nguồn video: Nhân vật cung cấp

Để đưa quả bí về kho, anh Quang phải nhờ đến 5 - 6 nhân công mới khiêng nổi. Qua cân đo, quả bí ngô có trọng lượng hơn 170kg, chu vi 2,8m và cao 70cm. Quả bí có màu sắc tươi sáng, hình dáng cân đối khiến mọi người thích thú.

Anh Quang và chị gái bên quả bí ngô khổng lồ

Anh Quang cho biết, để trồng được quả bí ngô khổng lồ, anh đã dành nhiều năm chọn lọc giống và cải thiện kỹ thuật.

Anh bắt đầu nhập giống bí ngô Atlantic Giant về trồng tại Lâm Đồng từ 2019. Anh kiên trì thử nghiệm mới tìm ra kỹ thuật phù hợp thổ nhưỡng Đà Lạt.

Lá của giống bí ngô khổng lồ to hơn cả chiếc nón. Thời gian sinh trưởng khoảng từ 4,5 tháng đến 6 tháng. Việc chăm sóc cực kỳ khắt khe, từ thụ phấn, dinh dưỡng đến phòng bệnh. Có năm, vườn ra 80 trái nhưng anh chỉ giữ lại được hơn 60 trái.

“Muốn bí ngô cho ra quả to, điều kiện chăm sóc phải hết sức kỹ lưỡng. Mỗi năm, tôi rút ra thêm được một ít kinh nghiệm. Rủi ro quả bí hỏng do trồng sai kỹ thuật, sâu bệnh rất cao. Vì vậy, thành quả có được là công sức của tập thể”, anh Quang nói.

Quả bí nặng hơn 170kg, cao 70cm

Năm nay, anh Quang trồng giống bí này trên diện tích 1.600m². Mỗi dây bí mọc lan, chiếm khoảng 20m².

Hành động ấm lòng

Loại bí ngô này được anh Quang trồng theo đơn đặt hàng của các khu du lịch lớn. Họ sẽ sử dụng chúng vào mục đích trang trí, cho du khách tham quan. “Giống bí ngô này không dùng làm thực phẩm, mùi vị không ngon”, anh tiết lộ.

Một số người đến vườn của anh Quang để xem quả bí ngô

Nếu quá trình chăm sóc đảm bảo không sâu bệnh, trái khỏe, thân vỏ cứng thì quả bí có thể trưng bày trong khoảng 6 - 8 tháng.

Ngoài quả bí khổng lồ nói trên, đợt này, anh Quang còn thu hoạch thêm 6 trái bí ngô có kích cỡ khác nhau, hình dáng thon dài hoặc tròn.

Thông tin anh Quang thu hoạch được quả bí ngô khổng lồ nhanh chóng thu hút người dân sống lận cận đến tham quan. Trong số đó, anh Nguyễn Duy Tiến (40 tuổi, Lâm Đồng) là người trực tiếp xem anh Quang cân quả bí.

Quả bí là thành quả khiến anh Quang và nhân viên tự hào

Lần đầu thấy quả bí ngô nặng hơn 170kg, anh Tiến rất thích thú. Anh dự đoán nó đã vượt xa kỷ lục Quả bí ngô nặng nhất Việt Nam (126,6kg) được xác lập năm 2019.

Sau khi thu hoạch, anh Quang đóng gói quả bí ngô khổng lồ cẩn thận và dùng xe bán tải chở giao cho khách hàng. Anh quyết định không bán quả bí 174kg này mà trao tặng cho một khu du lịch lớn ở Đà Nẵng, phục vụ trưng bày dịp lễ 2/9.

“Với tôi, giá trị của quả bí không nằm ở tiền bạc, mà là thử thách chính mình, mang đến trải nghiệm độc đáo cho du khách. Tôi cũng muốn tri ân khách hàng sau nhiều năm gắn bó”, anh Quang chia sẻ.

Quả bí được vận chuyển đến một khu du lịch ở Đà Nẵng để trưng bày

Vài ngày trước, anh dự định liên hệ với Tổ chức Kỷ lục Việt Nam để có thể xác lập kỷ lục Quả bí ngô nặng nhất Việt Nam. Tuy nhiên, anh muốn thử thách bản thân và mong muốn trồng được quả bí to hơn nên không tiến hành thủ tục.

