Sản phẩm do Công ty TNHH Beiersdorf Việt Nam chịu trách nhiệm đưa ra thị trường. Theo Cục Quản lý dược, căn cứ các quy định về quản lý mỹ phẩm, hồ sơ và tài liệu do doanh nghiệp cung cấp kết quả kiểm tra cho thấy sản phẩm Nivea Extra Bright Night Nourish (số tiếp nhận phiếu công bố 215172/23/CBMP-QLD) có chứa thành phần Propylparaben với hàm lượng 0,1%, nhưng thành phần này không có trong công thức đã được cấp phép trước đó.

Cục Quản lý Dược yêu cầu đình chỉ lưu hành, đồng thời thu hồi toàn bộ sản phẩm Nivea Extra Bright Night Nourishvi trên phạm vi cả nước. Lý do thu hồi được xác định là mỹ phẩm lưu thông có công thức không đúng như hồ sơ đã công bố.

Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo đến các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng sản phẩm nói trên và hoàn trả cho đơn vị cung ứng.

Sản phẩm Nivea Extra Bright Night Nourish bị thu hồi trên toàn quốc. Ảnh: Cục QLD

Đồng thời, các địa phương cần tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

Về phía doanh nghiệp, Công ty TNHH Beiersdorf Việt Nam có trách nhiệm gửi thông báo thu hồi đến toàn bộ hệ thống phân phối, tiếp nhận sản phẩm bị trả lại và thực hiện thu hồi, tiêu hủy toàn bộ lô sản phẩm không đáp ứng quy định.

Cục cũng đề nghị Sở Y tế TPHCM giám sát quá trình thu hồi, tiêu hủy sản phẩm của doanh nghiệp, đồng thời kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh mỹ phẩm.

Bên cạnh việc thu hồi sản phẩm, Cục Quản lý Dược còn quyết định tạm ngừng xem xét và tiếp nhận hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm của Công ty TNHH Beiersdorf Việt Nam trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày 24/3.

Sau thời gian này, nếu doanh nghiệp khắc phục đầy đủ vi phạm và có báo cáo, cơ quan quản lý sẽ xem xét tiếp tục tiếp nhận hồ sơ theo quy định.

Theo các chuyên gia, propylparaben là chất bảo quản tổng hợp thường được sử dụng trong mỹ phẩm. Tuy nhiên chất này có thể gây các phản ứng gây kích ứng da và phản ứng dị ứng, đặc biệt ở người có làn da nhạy cảm.