Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) ngày 12/8 cho biết vừa ra thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc đối với 5 sản phẩm của Công ty TNHH Tập đoàn dược mỹ phẩm BSSC (địa chỉ ở phường Long Biên, Hà Nội). Đây là tổ chức chịu trách nhiệm đưa các sản phẩm này ra thị trường.

5 sản phẩm gồm:

- Slightly Dark Beauty Essence (tinh chất làm mờ nám) (Số tiếp nhận Phiếu công bố: 118458/20/CBMP-QLD cấp ngày 11/02/2020).

- Eijun Beauty Essence (tinh chất khống chế nám) (Số tiếp nhận Phiếu công bố: 118461/20/CBMP-QLD cấp ngày 11/02/2020).

- Element Repair Essence (tinh chất phục hồi da) (Số tiếp nhận Phiếu công bố: 118463/20/CBMP-QLD cấp ngày 11/02/2020).

- Licorice Extract Solution (tinh chất cam thảo giúp bổ sung nước, giữ ẩm) (Số tiếp nhận Phiếu công bố: 118469/20/CBMP-QLD cấp ngày 11/02/2020).

- Beauty Skin Repair Mask (mặt nạ phục hồi trắng sáng) (Số tiếp nhận Phiếu công bố 118470/20/CBMP-QLD cấp ngày 11/02/2020).

Lý do thu hồi được đưa ra là mỹ phẩm lưu thông có công thức không đúng như hồ sơ đã công bố.

Trên các kênh bán hàng điện tử, các mỹ phẩm trên đây có giá khá cao. Ví dụ sản phẩm Slightly Dark Beauty Essence hay Eijun Beauty Essence có giá 1,2 triệu đồng; sản phẩm Licorice Extract Solution 30ml có giá gần 1,3 triệu đồng...

Cùng với thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi các sản phẩm này, Cục Quản lý Dược cũng quyết định thu hồi 5 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Cục đã cấp đối với 5 mỹ phẩm trên.

Đồng thời, Cục Quản lý Dược thông báo tạm ngừng xem xét và tiếp nhận hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm đối với tại Công ty TNHH Tập đoàn dược mỹ phẩm BSSC trong thời gian 6 tháng kể từ ngày 11/8. Hồ sơ đề nghị cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do tại Công ty TNHH Tập đoàn dược mỹ phẩm BSSC đứng tên công bố được nộp trước ngày 11/8 sẽ không còn giá trị.

Khi hết thời hạn tạm ngừng nhận hồ sơ, Công ty muốn công bố sản phẩm mỹ phẩm phải nộp hồ sơ theo quy định.