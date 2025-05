Sáng 13/5, ông Chu Quốc Thịnh, Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), cho biết đơn vị vừa ban hành văn bản thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm đối với 18 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe do Công ty TNHH Abbott Healthcare Việt Nam công bố.

Công ty TNHH Abbott Healthcare Việt Nam trước đây có tên là Công ty TNHH Dược phẩm Glomed, có địa chỉ tại 35 Đại lộ Tự Do, KCN Việt NamSingapore, phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Trong 18 sản phẩm bị thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố, có thực phẩm bảo vệ sức khỏe Subrex Brain Boost 60 (viên bổ não), thực phẩm bảo vệ sức khỏe Subrex Natural liver boost (được giới thiệu là hỗ trợ thanh nhiệt, giải độc gan) hay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Subrex® Skin Beautifier...

Danh sách 18 sản phẩm bị thu hồi hiệu lực giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố. Nguồn: Cục An toàn thực phẩm

Nguồn tin của VietNamNet cho biết, lý do thu hồi hiệu lực giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố các sản phẩm trên là do Công ty TNHH Abbott Healthcare Việt Nam xin tự nguyện thu hồi. Văn bản của Cục An toàn thực phẩm không nêu rõ việc thu hồi có liên quan chất lượng sản phẩm hay không.

Hiện Nghị định 15/2018 của Chính phủ không quy định rõ điều kiện thu hồi thu hồi hiệu lực giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố các sản phẩm.

Kết quả tra cứu trên website của Cục An toàn thực phẩm cho thấy, sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Subrex Natural liver boost do Công ty TNHH Dược phẩm Glomed (nay là Công ty TNHH Abbott Healthcare Việt Nam) phân phối và chịu trách nhiệm chất lượng sản phẩm, được cấp Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm hoặc Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy số 8779/2019/ĐKSP (phù hợp số thứ tự thứ 4 trong danh sách 18 sản phẩm trên đây).

Hình ảnh nội dung quảng cáo về sản phẩm Subrex® Natural liver boost được Cục An toàn thực phẩm phê duyệt. Ảnh chụp màn hình

Cục An toàn thực phẩm cũng cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo cho sản phẩm này. Trong nội dung được phê duyệt ghi rõ: Chủ sở hữu Glomed: Abbott Investments Luxembourg S.À.R.L.