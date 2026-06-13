Trước đó, ngày 12/6, Bộ Y tế Pháp đã ra thông báo về việc tự nguyện thu hồi sản phẩm sữa bột trẻ em Allernova AR có số lô 183403 do Laboratoires Novalac sản xuất.

Quyết định này được đưa ra sau khi hệ thống giám sát ghi nhận 11 báo cáo về tác dụng phụ đối với đường tiêu hóa ở trẻ sơ sinh như tiêu chảy, nôn mửa qua hệ thống Anses và một báo cáo qua SignalConso, tất cả đều liên quan đến lô sản xuất trên.

Trong số các trẻ bị ảnh hưởng, có một trường hợp phải nhập viện sau khi xét nghiệm phát hiện virus Adenovirus trong mẫu phân. Đây là tác nhân gây bệnh viêm dạ dày ruột, thường không lây truyền qua sữa mẹ. Nhà chức trách cũng khẳng định vụ việc này không liên quan đến các cảnh báo quốc tế gần đây về độc tố cereulide trong sữa bột trẻ em.

Loại sữa bị thu hồi tại Pháp. Ảnh: Rappel

Để bảo đảm an toàn sức khỏe cho người tiêu dùng, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế, Sở An toàn thực phẩm và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm các tỉnh, thành phố khẩn trương rà soát việc đăng ký bản công bố, tự công bố đối với sản phẩm sữa bột trẻ em Allernova AR.

Các cơ quan chức năng cần làm việc với công ty công bố sản phẩm (nếu có), yêu cầu thông báo cho các đơn vị phân phối và người tiêu dùng ngừng sử dụng đồng thời tiến hành thu hồi theo khuyến cáo của nhà sản xuất. Công ty phải báo cáo cụ thể số lượng đã nhập khẩu, đã bán, số lượng còn tồn và đề xuất biện pháp xử lý. Kết quả xử lý phải báo cáo về Cục An toàn thực phẩm trước ngày 20/6/2026.

Song song đó, Cục An toàn thực phẩm cũng đề nghị Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) thông báo cho các sàn thương mại điện tử, website bán hàng gỡ bỏ gian hàng vi phạm. Người tiêu dùng được khuyến cáo tuyệt đối không sử dụng toàn bộ các lô sản phẩm sữa bột trẻ em Allernova AR nêu trên.