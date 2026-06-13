Tiến sĩ, lương y Phùng Tuấn Giang, Chủ tịch Viện Nghiên cứu phát triển y dược cổ truyền Việt Nam cho biết, cây sấu được trồng lấy bóng mát và thu hái quả rất phổ biến ở Thủ đô Hà Nội và các tỉnh phía Bắc.

Theo các nghiên cứu hiện đại, trong quả sấu chứa chủ yếu là nước, các protein, acid hữu cơ, glucid, khoáng chất thiết yếu như canxi, phốt pho, sắt và đặc biệt rất giàu vitamin C.

Dưới góc nhìn của Đông y, quả sấu lúc xanh có vị chua, hơi chát; khi chín có vị chua, ngọt, tính mát. Công năng của quả sấu là kiện vị sinh tân, tiêu thực, chỉ khát, chỉ ho, tiêu đờm.

Nhờ những đặc tính này, quả sấu được ứng dụng lâm sàng trong hỗ trợ điều trị nhiều chứng bệnh phổ biến như: Nhiệt miệng, khô khát, ngứa cổ, đau họng; Nôn nghén do thai nghén ở phụ nữ mang thai; Giúp giải rượu và tăng cường tiêu hóa tốt; Trị nổi mẩn, sưng, lở ngứa do nóng trong.

Quả sấu không chỉ giúp giải nhiệt mà còn có nhiều công dụng với sức khỏe. Ảnh: Thiều Hoa

Bên cạnh những công dụng trong hỗ trợ giảm các chứng bệnh, sấu là loại thực phẩm được chế biến thành nhiều món ngon có tác dụng giải nhiệt ngày hè. Một trong những cách sử dụng hiệu quả và phổ biến nhất là làm sấu ngâm đường.

Cách chế biến: 2kg quả sấu già, 1kg đường. Sấu già cạo sạch vỏ, ngâm trong nước muối loãng cho sạch nhựa. Sau đó, rửa sạch rồi vớt ra rổ thưa để ráo nước hoàn toàn. Lấy 1 bình thủy tinh to sạch, xếp sấu vào trong bình, cứ 1 lớp sấu lại đến một lớp đường cho đến khi hết thì đổ một lớp đường dày lên phía trên cùng. Đậy nắp lọ thủy tinh kín, sau khoảng 1 tuần có thể sử dụng.

Mỗi lần, người dùng múc khoảng 3 thìa nước cốt và 3 quả sấu cho vào cốc, pha thêm nước uống cho vừa miệng. Nước sấu giúp giải nhiệt mùa hè rất tốt, trị say nắng hiệu quả.

Ngoài ra, trong mâm cơm của người Việt, sấu còn được dùng để nấu canh chua hoặc dùng sấu tươi ngâm mắm ăn trong các bữa cơm. Tùy theo từng địa phương sẽ có những cách sử dụng sấu khác nhau, nhưng đa phần đều khá hiệu quả và mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.