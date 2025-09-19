Lô Kem bôi da SPF Sun G8 Collagen, hộp 1 chai 30ml bị thu hồi có số 22260125; NSX: 8/1/2025; HD: 7/1/2028, được cấp số tiếp nhận phiếu công bố: 9006/21/CBMP-HN.

Sản phẩm này do Công ty cổ phần dược phẩm và thiết bị y tế Fujifrance (Hà Nội) chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường; Công ty cổ phần dược phẩm công nghệ Bibita (Hà Nội) sản xuất.

Lý do thu hồi là chỉ số chống nắng trên nhãn (SPF 50) không phù hợp với kết quả kiểm nghiệm chỉ số chống nắng (SPF: 12,7).

Theo phiếu công bố số 9006/21/CBMP-HN đã được Sở Y tế Hà Nội cấp cho sản phẩm SPF Sun G8 Collagen, tính năng, công dụng chính của sản phẩm là “dưỡng ẩm da, chống nắng, ngăn ngừa tác hại của các tia UVA, UVB và ánh nắng mặt trời lên da”, không ghi thông tin có chỉ số chống nắng SPF là 50 như trên nhãn sản phẩm lưu thông.

Sở Y tế Hà Nội được yêu cầu kiểm tra 2 công ty trên đây, tập trung làm rõ việc công bố sản phẩm, xác định chỉ số SPF và ghi nhãn chỉ số SPF của sản phẩm mỹ phẩm chống nắng vi phạm; Xử lý, xử phạt vi phạm theo quy định hiện hành.

"Chuyển hồ sơ cho các cơ quan bảo vệ pháp luật xử lý trong trường hợp có vi phạm hình sự, sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm giả", thông báo của Cục Quản lý Dược nêu rõ.

Cùng ngày 19/9, Cục Quản lý Dược ra thông báo tạm ngừng lưu hành trên toàn quốc sản phẩm Kem chống nắng Esunvy Sun Care SPF 50+ PA++++, số tiếp nhận PCB: 85/23/CBMP-BN.

Sản phẩm do Công ty cổ phần nghiên cứu và sản xuất dược phẩm Meracine (Bắc Ninh) chịu trách nhiệm đưa ra thị trường và sản xuất; Công ty cổ phần dược phẩm Tín Phong (Hà Nội) phân phối.

Theo Cục Quản lý Dược, lý do sản phẩm bị tạm ngừng lưu thông là "có thể không đạt yêu cầu về chỉ số chống nắng trong quá trình đưa ra lưu thông và bảo quản".

Trước đó, Trung tâm Kiểm nghiệm dược phẩm - mỹ phẩm, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng báo cáo lấy mẫu Kem chống nắng Esunvy Sun Care SPF 50+ PA++++, hộp 1 tuýp 30g (Số lô: 007/24; NSX: 29/7/24; HD: 28/7/27) tại Nhà thuốc An Nhân (Lâm Đồng) để kiểm tra chất lượng, phát hiện mẫu thử sản phẩm có chỉ số chống nắng trên nhãn (SPF 50+) không phù hợp với kết quả kiểm nghiệm (SPF: 10,0).

Một tháng sau, Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm (Sở Y tế tỉnh Lào Cai) cũng gửi báo cáo về Bộ Y tế liên quan nhãn sản phẩm này. Mẫu thử thuộc số lô: 001/25; NSX: 10/3/25; HD: 9/3/2028, lấy tại Quầy thuốc Nông Thị Phượng để kiểm tra chất lượng. Kết quả cho thấy chỉ số chống nắng trên nhãn (SPF 50+) không phù hợp với kết quả kiểm nghiệm (SPF: 8,9).

Tuy nhiên, Công ty cổ phần nghiên cứu và sản xuất dược phẩm Meracine khi báo cáo về Bộ Y tế lại cho biết mẫu sản phẩm Kem chống nắng Esunvy Sun Care SPF 50+ PA++++, số lô: 007/24 được gửi đến một công ty ở nước ngoài và Viện Kiểm nghiệm thuốc TPHCM để kiểm tra, kết quả phù hợp về chỉ số chống nắng (SPF) ghi trên nhãn.

Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng sản phẩm Kem chống nắng Esunvy Sun Care SPF 50+ PA++++ nêu trên; niêm phong, bảo quản tại cơ sở kinh doanh cho đến khi có kết luận chính thức của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm.

Công ty Meracine được yêu cầu phối hợp với Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh lấy mẫu sản phẩm Kem chống nắng Esunvy Sun Care SPF 50+ PA++++ để kiểm tra chỉ số chống nắng. "Rà soát quy trình sản xuất, điều kiện bảo quản đối với sản phẩm này để xác định nguyên nhân việc chênh lệch kết quả kiểm tra chỉ số chống nắng", lãnh đạo Cục Quản lý Dược yêu cầu.