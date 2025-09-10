Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) ngày 10/9 thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm Dung dịch vệ sinh phụ nữ Ori Women Pluss - Hộp 1 chai 120ml.

Trên nhãn sản phẩm ghi số tiếp nhận Phiếu công bố: 19052/24/CBMP-HN; Số lô: 160324; ngày sản xuất 16/3/2024; hạn dùng 16/3/2027. Tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường là Công ty cổ phần thảo dược và thiết bị y tế Bảo Minh Châu (địa chỉ nay là 392 Nguyễn Lương Bằng, phường Phù Liễn, Hải Phòng).

Đơn vị sản xuất sản phẩm là Công ty TNHH công nghệ sinh học dược mỹ phẩm SJK (Lô CN2, khu công nghiệp Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, Hà Nội) sản xuất.

Dung dịch vệ sinh phụ nữ Ori Women Pluss. Ảnh chụp màn hình

Lý do thu hồi được đưa ra là mẫu kiểm nghiệm không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật.

Lô sản phẩm LD Perfume Oil - Hộp 1 chai 12ml, là một loại tinh dầu nước hoa, cũng bị thu hồi trên toàn quốc. Trên nhãn sản phẩm ghi số lô SX: LD043979; hạn dùng 36 tháng sau khi mở nắp. Tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường là Công ty TNHH thương mại và sản xuất LD Group (địa chỉ hiện nay: 325E, KV1, phường Cái Răng, Cần Thơ).

Tuy nhiên, nhãn hộp không có thông tin ngày sản xuất, nhãn chai không có thông tin số lô sản xuất.

Lô sản phẩm bị thu hồi vì vi phạm kép: mẫu kiểm nghiệm không đạt chất lượng về chỉ tiêu cảm quan và mỹ phẩm lưu thông có nhãn không đáp ứng về ghi nhãn theo quy định.

Cơ quan của Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng lô sản phẩm Dung dịch vệ sinh phụ nữ Ori Women Pluss - Hộp 1 chai 120ml và lô sản phẩm LD Perfume Oil – Hộp 1 chai 12ml nêu trên và trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm; Tiến hành thu hồi lô và tiêu hủy lô sản phẩm vi phạm nêu trên; kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này...