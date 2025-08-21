Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) ngày 21/8 thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm Nước súc miệng Lesgo trẻ em - Chai 150 ml.

Sản phẩm có số tiếp nhận Phiếu công bố: 2083/22/CBMPHCM, ngày sản xuất 23/7/2024, hạn dùng 23/07/2027. Tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường và sản xuất là Công ty cổ phần Ellie (địa chỉ: Lô C6- 2, đường D2, khu công nghiệp Tân Phú Trung, xã Củ Chi, TPHCM).

Số lô bị đình chỉ lưu hành là 0426230724. Lý do thu hồi là mẫu kiểm nghiệm chứa Methylparaben (chất bảo quản) không có trong thành phần công thức sản phẩm đã được cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Mẫu mỹ phẩm trên do Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm - Sở An toàn thực phẩm TPHCM lấy tại CoopXtra Tân Phong - SC Vivo - Tầng 2-3 TTTM SC Vivo City (TPHCM).

Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng lô sản phẩm Nước súc miệng Lesgo trẻ em - Chai 150 ml nêu trên và trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm; Tiến hành thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm vi phạm.

Riêng Sở Y tế TPHCM nhận yêu cầu thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã cấp cho sản phẩm này.

Gần đây Cục Quản lý Dược liên tục thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi nhiều lô sản phẩm chứa các thành phần là chất bảo quản không như công bố.

Mới nhất, lô sản phẩm sữa rửa mặt hạt mơ Episode BM Beaumore (Apricot Scrub Foam Cleansing, nhãn hàng Beaumore) - Tuýp 120g bị thu hồi do chứa 2 chất Methylparaben và Propylparaben nhưng không công bố.

Trước đó, lô dầu gội dược liệu sạch chấy Aladin hộp 1 tuýp 30g do chi nhánh Công ty cổ phần Sao Thái Dương tại Hà Nam sản xuất cũng bị thu hồi do không đạt tiêu chuẩn chất lượng vì chứa Methylparaben không có trong thành phần công thức sản phẩm đã được cấp số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.