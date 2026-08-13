Tổng thống Mỹ Trump hôm 12/8 đã thông báo trên mạng xã hội về sự ra đi của Thư ký báo chí Nhà Trắng Leavitt và giải thích rằng cô nghỉ việc "để có thể dành nhiều thời gian hơn cho gia đình". Người phụ nữ 28 tuổi này sinh con gái Viviana vào tháng 5 và mới trở lại làm việc sau thời gian nghỉ thai sản vào tháng trước.

Theo báo Guardian, việc người phát ngôn nổi bật nhất của Tổng thống Trump từ nhiệm diễn ra trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ ông đang ở mức thấp kỷ lục, với nhiều cử tri bày tỏ sự bất bình về tình trạng giá cả leo thang và cuộc xung đột Mỹ - Iran vẫn chưa thấy hồi kết.

Karoline Leavitt tại một cuộc họp báo ở Nhà Trắng ở Washington, Mỹ tháng 7/2026. Ảnh: NurPhoto

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump cho biết cô Leavitt, người đã trở thành Thư ký Báo chí Nhà Trắng trẻ nhất khi ông tái nhậm chức tổng thống nhiệm kỳ 2 vào tháng 1/2025, "giờ đây sẽ là một trong những cố vấn cấp cao bên ngoài" của ông.

Leavitt từng làm trợ lý báo chí cho Tổng thống Trump trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông tại Nhà Trắng. Cô từng tranh cử vào Quốc hội Mỹ năm 2022 với tư cách là ứng viên của đảng Cộng hòa tại khu vực bầu cử số 1 của bang New Hampshire, nhưng đã thất bại.

Cô tham gia chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump và giữ vai trò người phát ngôn cho giai đoạn chuyển giao quyền lực trước khi được ông Trump chọn làm Thư ký Báo chí Nhà Trắng ở tuổi 27, trẻ hơn Ronald Ziegler, người từng là phát ngôn viên cho cựu Tổng thống Richard Nixon khi mới 29 tuổi.

Là một tín đồ Cơ đốc giáo sùng đạo, Leavitt cùng đội ngũ của mình thường có một buổi cầu nguyện ngắn trước khi cô bước vào phòng họp báo để đối mặt với các phóng viên. Các buổi họp báo hiếm khi đi chệch khỏi thông điệp chính hay gây xôn xao dư luận, nhưng lại khiến các chuyên gia kiểm chứng thông tin phải bận rộn. Ví dụ, tuyên bố của cô rằng "thuế quan là một hình thức cắt giảm thuế cho người dân Mỹ" đã bị trang Politifact đánh giá là sai sự thật.

Với phong thái trình bày trôi chảy và hiếm khi vấp váp, Leavitt luôn nhiệt thành bảo vệ Tổng thống Trump, đồng thời chỉ trích gay gắt Đảng Dân chủ và giới truyền thông "tin giả". Ông Trump thường khen ngợi Leavitt là người truyền đạt hiệu quả và chú ý đến ngoại hình của cô. Ông từng nói với đài Newsmax: "Cô ấy đã trở thành một ngôi sao. Chính gương mặt đó, trí tuệ đó và đôi môi đó – cách chúng chuyển động nhanh như một khẩu súng máy vậy”.

Hôm 12/8, các đồng minh của Tổng thống Trump như Bộ trưởng Nội vụ Mỹ Doug Burgum và Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick cũng lên tiếng tán dương cô Leavitt. Tuy nhiên, phe Dân chủ lại có quan điểm khác. Thượng nghị sĩ Dân chủ Adam Schiff viết trên mạng xã hội rằng “Leavitt rời Nhà Trắng để dành thêm chút thời gian với sự thật."

Tổng thống Trump chưa công bố kế hoạch về người sẽ kế nhiệm cô Leavitt. Ông từng có 4 thư ký báo chí trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình.