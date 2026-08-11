Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: EPA-EFE

Theo hãng tin CNN, ông Trump tuyên bố như vậy sau khi Iran cuối tuần qua khẳng định Mỹ phải bồi thường cho nước này, eo biển Hormuz mới được mở lại.

Màn đáp trả qua lại giữa hai bên cho thấy Mỹ và Iran vẫn chưa tiến gần hơn tới một thỏa thuận nhằm mở lại eo biển Hormuz. Thay vào đó, những yêu cầu mới được đưa ra dường như càng làm giảm triển vọng sớm đạt thỏa thuận, bất chấp sự lạc quan vào tuần trước rằng hai bên sắp đi đến đồng thuận.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội ngày 10/8, ông Trump viết: "Tôi thấy các đại diện của Cộng hòa Hồi giáo Iran đang yêu cầu được bồi thường cho những thiệt hại mà họ phải gánh chịu trong cuộc xung đột quân sự kéo dài 5 tháng vừa qua, mặc dù điều đó chưa từng được nhắc đến trong bất kỳ cuộc đàm phán hay cuộc gặp nào của chúng tôi!... Tuy nhiên, đó là một ý tưởng thú vị. Bởi giờ đây tôi cũng yêu cầu Iran bồi thường cho tất cả những người đã thiệt mạng và bị thương nặng do bom cài ven đường của Iran cũng như trong nhiều cuộc xung đột mà họ đã can dự".

Tổng thống Mỹ cho biết khoản bồi thường cũng nên được dành cho "gia đình của hàng trăm nghìn người biểu tình vô tội đã bị Iran sát hại trong suốt 50 năm qua, chưa kể 52.000 người đã thiệt mạng trong 5 tháng gần đây". "Tôi đã chỉ đạo các đại diện của mình kiên quyết đưa vấn đề này vào mọi cuộc đàm phán trong tương lai", ông Trump tiết lộ.

Một ngày trước đó, ông Mohammad Bagher Zolghadr, một nhân vật có ảnh hưởng lớn trong Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã đưa ra một loạt yêu cầu cứng rắn như điều kiện để mở lại eo biển Hormuz. Các yêu cầu này bao gồm Mỹ phải bồi thường những thiệt hại do cuộc đối đầu năm nay cũng như cuộc xung đột hồi tháng 6/2025 gây ra.

Eo biển Hormuz. Ảnh: Wion

Mỹ rà phá toàn bộ thủy lôi ở eo biển Hormuz

Tổng thống Trump ngày 10/8 cũng thông báo Mỹ đã rà phá toàn bộ thủy lôi tại eo biển Hormuz và khẳng định Hải quân Mỹ hiện kiểm soát hoàn toàn tuyến hàng hải chiến lược này.

"Hiện eo biển đã được mở. Hãy nhìn xem, lực lượng duy nhất đang kiểm soát eo biển Hormuz lúc này là Hải quân Mỹ. Thỉnh thoảng họ thả thủy lôi xuống và chúng tôi phát hiện ra chúng. Như các bạn có thể đã biết hoặc có thể chưa biết, chúng tôi đã rà phá toàn bộ thủy lôi trên khắp eo biển", ông Trump phát biểu trước các phóng viên tại Phòng Bầu dục.