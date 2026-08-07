"‘Sắp có một cuộc tấn công quy mô lớn... khoan đã, thôi bỏ đi, họ muốn đàm phán’. Đó là kiểu ngoại giao sân khấu lặp đi lặp lại", Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf viết trên mạng xã hội hôm 6/8.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Ảnh: WANA

Theo hãng tin CNN, bình luận trên của ông Ghalibaf dường như là lời đáp trả đối với Tổng thống Trump, người liên tục khẳng định các cuộc thương lượng giữa Mỹ với Iran đang diễn ra. Cuối tuần trước, lãnh đạo Nhà Trắng tuyên bố đã hủy bỏ kế hoạch thực hiện cuộc tấn công lớn nhất của Mỹ nhắm vào một quốc gia khác kể từ Thế chiến II vì Iran muốn đàm phán. Ông cũng cảnh báo Tehran sẽ phải hứng chịu đòn tấn công "cực kỳ nặng nề" nếu không đạt được thỏa thuận.

Hôm 4/8, ông Trump thậm chí nói với kênh Fox News: "Hôm nay họ đã thương lượng cả ngày và có vẻ như mọi chuyện đang tiến triển rất tốt".

Tuy nhiên, Tehran phủ nhận đang tiến hành hoặc lên kế hoạch cho bất kỳ cuộc đàm phán nào với Washington ở thời điểm hiện tại. Phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei lưu ý các bên trung gian đang nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng và chuyển tải thông điệp giữa hai bên.

Ông Ghalibaf cáo buộc chính quyền Trump đang “sử dụng các chiêu trò bắt nạt, nuốt lời hứa và tin giả làm đòn bẩy” để đối phó với Tehran. Trưởng đoàn đàm phán của Iran gọi đây là một "chiến lược thất bại".

"Hãy nhìn thẳng vào sự thật và thực hiện các cam kết của mình. Chúng tôi không cần thêm màn kịch nào nữa", ông Ghalibaf nhấn mạnh.

Giới chức Mỹ hiện chưa lên tiếng bình luận trước các phát biểu trên của trưởng đoàn đàm phán Iran.