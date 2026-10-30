Dibu Martinez có thể sớm tái xuất sau chấn thương gãy xương hàm, mang đến cú hích lớn cho Chelsea.

Nhà vô địch World Cup 2022 nghỉ thi đấu kể từ khi dính chấn thương nghiêm trọng trước Everton hôm 17/10.

Thủ thành 34 tuổi buộc phải rời sân sau pha va chạm với hậu vệ Jarrad Branthwaite tại sân Hill Dickinson.

Dibu Martinez sẽ sớm tái xuất sân cỏ - Ảnh: Independent

Cựu ngôi sao Aston Villa trải qua ca phẫu thuật và dự báo ban đầu anh có thể phải ngồi ngoài vài tuần.

Tuy nhiên, theo The Athletic, ngày càng nhiều tín hiệu lạc quan cho thấy Dibu Martinez có thể trở lại sớm hơn dự kiến.

Nguồn tin xác nhận, thủ môn này đã gặp bác sĩ chuyên khoa để được đo làm mặt nạ bảo vệ, nhằm đẩy nhanh ngày tái xuất.

Dù vậy, thời điểm chính xác Martinez đủ thể trạng trở lại thi đấu vẫn chưa được xác định.

Khả năng Martinez sớm trở lại là tin vui với Chelsea, đội bóng trải qua giai đoạn khó khăn khi thiếu vắng người gác đền số một.

Trong thời gian thủ thành Argentina dưỡng thương, tài năng trẻ Mike Penders được trao cơ hội trấn giữ khung thành.

Tuy nhiên, Penders trải qua ngày đấu đáng quên khi mắc lỗi dẫn đến bàn mở tỷ số của Tottenham, trong trận thua 0-2 ngay tại Stamford Bridge.