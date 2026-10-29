Kết quả bóng đá hôm nay 29/10/2026 - Cập nhật kết quả các trận đấu bóng đá trong nước và quốc tế diễn ra đêm qua và rạng sáng nay.
Nguồn ảnh: 433, Chelsea Photos, LFC, Carabao Cup
Hòa 2-2 sau 90 phút chính thức, Man City phải nhờ đến sự xuất sắc của thủ thành Rulli để vượt qua Brighton 4-3 trên chấm penalty, qua đó giành vé vào tứ kết cúp Liên đoàn Anh.
Carrick họp toàn đội tại Carrington, ra quyết định về đội trưởng Bruno Fernandes trước trận MU đấu Chelsea, vòng 9 Ngoại hạng Anh, lúc 19h30 ngày 31/10.
Thủ môn phản lưới, trong khi Cole Palmer bị thẻ đỏ khiến Chelsea chịu thất bại 0-2 trước Tottenham ngay trên sân nhà, ở vòng 8 Ngoại hạng Anh 2026/27.
Kết quả Ngoại hạng Anh 2026/27 - Cập nhật nhanh và chính xác kết quả các trận đấu thuộc vòng 8 bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2026/27.