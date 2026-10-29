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Jordan Henderson có ngày trở lại mái nhà xưa Anfield
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HLV Xabi Alonso chỉ đạo học trò ngoài đường biên
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Phút 40, Rogers mở tỷ số cho Chelsea trên chấm penalty
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Điệu ăn mừng quen thuộc của tiền đạo người Anh
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Nhưng ngay sau đó, Cody Gakpo gỡ hòa 1-1 cũng trên chấm 11m
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Cuối hiệp một, Chelsea tổn thất khi trung vệ Lacroix dính chấn thương
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45 phút đầu khép lại với tỷ số hòa 1-1
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Sang hiệp hai, thế trận cân bằng và thiếu tính đột biến
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90 phút chính thức khép lại với tỷ số hòa 1-1, buộc hai đội phải bước lên chấm luân lưu
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Trong loạt đấu súng cân não, Fofana đá hỏng quả quyết định, dâng tấm vé cho Liverpool
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Liverpool thắng kịch tính sau loạt penalty

Nguồn ảnh: 433, Chelsea Photos, LFC, Carabao Cup