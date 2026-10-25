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Kết quả bóng đá hôm nay
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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KÊNH TRỰC TIẾP
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V.LEAGUE 1 2026/27 – VÒNG 5
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24/10 18:00
|Hà Tĩnh 2-1 Hải Phòng
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FPT Play, TV360
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Đồng Nai 0-4 Nam Định
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FPT Play, TV360
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NGOẠI HẠNG ANH 2026/27 – VÒNG 8
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24/10 18:30
|Aston Villa 2-1 Manchester City
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FPT Play
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24/10 21:00
|Arsenal 2-0 Everton
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FPT Play
|Coventry 0-1 Fulham
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FPT Play
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24/10 23:30
|Chelsea 0-2 Tottenham
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FPT Play
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VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 10
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24/10 19:00
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Vallecano 0-3 Elche
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On Football, SCTV15
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24/10 21:15
|Racing Santander 2-1 Espanyol
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On Football, SCTV15
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24/10 23:30
|Valencia 1-2 Villarreal
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SCTV15
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25/10 02:00
|Atletico Madrid vs Deportivo
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On Football, SCTV15
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VĐQG ITALIA 2026/27 – VÒNG 8
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24/10 20:00
|Cagliari 0-2 Bologna
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MyTV
|Como 2-0 Sassuolo
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MyTV
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24/10 23:00
|Napoli 3-3 AS Roma
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25/10 01:45
|Lazio vs Parma
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MyTV
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VĐQG ĐỨC 2026/27 – VÒNG 7
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24/10 20:30
|Augsburg 1-1 Union Berlin
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Cologne 0-0 Schalke
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Mainz 2-3 Werder Bremen
|RB Leipzig 4-0 Elversberg
|Paderborn 1-0 Hamburger
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24/10 23:30
|Dortmund 1-0 Frankfurt
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VĐQG PHÁP 2026/27 – VÒNG 8
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25/10 01:45
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Lens vs Paris FC
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ON Sports News
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