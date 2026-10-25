Kết quả bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

KÊNH TRỰC TIẾP

V.LEAGUE 1 2026/27 – VÒNG 5

24/10  18:00

 Hà Tĩnh 2-1 Hải Phòng

FPT Play, TV360

Đồng Nai 0-4 Nam Định

FPT Play, TV360

NGOẠI HẠNG ANH 2026/27 – VÒNG 8

24/10  18:30

 Aston Villa 2-1 Manchester City

FPT Play

24/10  21:00

 Arsenal 2-0 Everton

FPT Play
Coventry 0-1 Fulham

FPT Play

24/10  23:30

 Chelsea 0-2 Tottenham

FPT Play

VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 10

24/10  19:00

Vallecano 0-3 Elche

On Football, SCTV15

24/10  21:15

 Racing Santander 2-1 Espanyol

On Football, SCTV15

24/10  23:30

 Valencia 1-2 Villarreal

SCTV15

25/10  02:00

 Atletico Madrid vs Deportivo

On Football, SCTV15

VĐQG ITALIA 2026/27 – VÒNG 8

24/10  20:00

 Cagliari 0-2 Bologna

MyTV
Como 2-0 Sassuolo

MyTV

24/10  23:00

 Napoli 3-3 AS Roma

25/10  01:45

 Lazio vs Parma

MyTV

VĐQG ĐỨC 2026/27 – VÒNG 7

24/10  20:30

 Augsburg 1-1 Union Berlin

Cologne 0-0 Schalke

Mainz 2-3 Werder Bremen

RB Leipzig 4-0 Elversberg

Paderborn 1-0 Hamburger

24/10  23:30

 Dortmund 1-0 Frankfurt

VĐQG PHÁP 2026/27 – VÒNG 8

25/10  01:45

Lens vs Paris FC

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