Emiliano Martinez trấn an Chelsea sau khi gặp chấn thương nghiêm trọng ở trận Chelsea thắng 2-0 Everton, vòng 7 Ngoại hạng Anh, phải thực hiện ca phẫu thuật gấp.

Trên sân Everton, cú đúp của Pedro Neto giúp Chelsea bỏ túi 3 điểm. Tuy nhiên, niềm vui của thầy trò Xabi Alonso không trọn vẹn, chịu tổn thất lớn khi Emiliano Martinez phải rời sân bằng cáng và được thay thế bằng thủ môn trẻ 21 tuổi, Mike Penders từ phút 75.

Emiliano Martinez bị chấn động não sau cú va chạm mạnh với cầu thủ Everton. Ảnh; B/R

Người gác đền số 1 của tuyển Argentina bị chấn động não sau cú va chạm mạnh với Jarrad Branthwaite (Everton) khi cả 2 cùng cố tranh chấp bóng từ một quả phạt của đội chủ nhà.

Emiliano Martinez được đội ngũ y tế vào sân sơ cứu và sau khoảng 10 phút anh được đưa lên cáng trong trạng thái đã tỉnh táo trở lại, đi đến thẳng bệnh viện để kiểm tra.

Theo thông tin từ nhà báo người Argentina, Gaston Edul, kết quả chụp chiếu vùng lưng và cổ của thủ môn 34 tuổi cho thấy không phát hiện vấn đề nghiêm trọng nào. Tuy nhiên, ‘Dibu’ Martinez bị gãy xương hàm và cần phẫu thuật gấp.

Thủ thành 34 tuổi cập nhật tình hình trên trang cá nhân

Cập nhật mới nhất từ chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, thủ môn Chelsea đã thực hiện xong ca phẫu thuật. Từ bệnh viện, người gác đền kỳ cựu gửi nhắn nhủ đến Chelsea và người hâm mộ: “Điều quan trọng nhất là Chelsea có được 3 điểm và giữ sạch lưới. Tôi sẽ trở lại sau ít tuần nữa”.

Nhà báo Cesar Luis Merlo thông tin thêm, Emiliano Martinez dự kiến phải nghỉ thi đấu ít nhất 40 ngày.

‘Dibu’ Martinez gia nhập Chelsea từ Aston Villa vào mùa hè vừa qua, với giá 7,5 triệu bảng với bản hợp đồng có thời hạn 3 năm. Anh đến để làm người gác đền số 1 trong đội hình của Xabi Alonso và đã cho thấy được điều đó.