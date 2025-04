Cập nhật số liệu thu trên hệ thống TABMIS, Bộ Tài chính cho biết thu ngân sách nhà nước (NSNN) đến hết ngày 15/4 đạt 801,9 nghìn tỷ đồng, bằng 40,77% dự toán. Trong đó, thu ngân sách Trung ương là 407,2 nghìn tỷ đồng, đạt 39,9% dự toán, thu ngân sách địa phương là 394,7 nghìn tỷ đồng, đạt 41,7% dự toán.

Tính trong 3 tháng đầu năm 2024, tổng thu NSNN đạt 721,3 nghìn tỷ đồng, bằng 36,7% dự toán, tăng 29,3% so cùng kỳ năm 2024.

Thu ngân sách từ DN FDI, kinh tế ngoài quốc doanh tăng, còn thu từ DN nhà nước giảm. Ảnh: Nam Khánh

Theo Bộ Tài chính, kết quả thu nội địa quý I đạt khá so dự toán và tăng so cùng kỳ chủ yếu do kinh tế những tháng cuối năm 2024 tăng trưởng khá, những tháng đầu năm 2025 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Đồng thời, cơ quan thuế đã tăng cường công tác quản lý thu, rà soát nguồn thu; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế, hoàn thuế; chống thất thu, xử lý nợ đọng thuế…

Về tình hình thu từ 3 khu vực kinh tế (chiếm khoảng 49,3% dự toán thu nội địa) quý I đạt 317,1 nghìn tỷ đồng, bằng 38,5% dự toán, tăng 20,4% so cùng kỳ năm 2024.

Trong đó, thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 19,9% so cùng kỳ năm 2024. Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh tăng 36% so cùng kỳ năm 2024. Riêng thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước giảm 7,6% so cùng kỳ năm 2024.

Cùng với đó, thu từ dầu thô đạt 13,3 nghìn tỷ đồng, bằng 25% dự toán, giảm 15,3% so cùng kỳ năm 2024. Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 61,6 nghìn tỷ đồng, bằng 26,2% dự toán…

Tính chung quý I/2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 202,52 tỷ USD, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 10,6%; nhập khẩu tăng 17%. Cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 3,16 tỷ USD.

Về chi NSNN, luỹ kế chi quý I đạt 428,2 nghìn tỷ đồng, bằng 16,8% dự toán, tăng 11,6% so cùng kỳ năm 2024. Trong đó, chi đầu tư phát triển đạt khoảng 78,7 nghìn tỷ đồng, bằng 10% dự toán Quốc hội quyết định, tỷ lệ giải ngân đạt 9,53% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao; chi trả nợ lãi đạt 29,5% dự toán; chi thường xuyên đạt 20,2% dự toán.