Vợ chồng tôi 36 tuổi, có 2 con đang học tiểu học. Tôi làm nhân viên văn phòng còn vợ buôn bán nhỏ, tổng thu nhập mỗi tháng của cả hai khoảng 35 - 38 triệu đồng. Ở thành phố, mức đó không dư dả nhưng nếu biết co kéo thì vẫn đủ để sống ổn định. Chúng tôi thuê một căn nhà tập thể cũ gần trường học của con, giá 5 triệu đồng.

Thực ra, vợ chồng tôi không phải trắng tay. Ở quê, chúng tôi có một căn nhà 2 tầng bố mẹ cho và đã tự mua thêm một mảnh đất 100m2.

Quê cách thành phố chỉ 30-40km nên tôi cũng không muốn phải chật vật vay nợ mua chung cư. Tôi dự định làm việc nuôi con ăn học, tích lũy 1 chút để nghỉ hưu sẽ về quê sinh sống. Nếu may mắn dư dả hơn, tôi sẽ mua thêm đất ở quê, sau này dành cho con.

Khoảng 2 năm trước, vợ tôi tham gia một nhóm "kỷ luật tài chính" trên mạng xã hội. Ban đầu cô ấy chỉ đọc cho vui. Sau đó, vợ tôi bắt đầu ngưỡng mộ những người "kỷ luật tài chính" - mỗi tháng đều mua vàng, tích từng chỉ một. Rồi cô ấy bắt đầu so sánh: cùng mức thu nhập, người ta đã có khoản tích lũy đáng kể, còn mình thì vẫn đi thuê nhà.

Vợ chồng tôi thuê một căn tập thể cũ ở thành phố. Ảnh minh họa

Từ đó, vợ tôi quyết định, mỗi tháng phải mua 1 chỉ vàng. Tôi nghĩ đó cũng là một cách để dành tiền nên không phản đối.

Nhưng dần dần, tôi nhận ra đây không còn là "tiết kiệm", mà giống một cuộc chạy đua cố chấp, nhất là những thời điểm giá vàng tăng chóng mặt. Khi chúng tôi bắt đầu tích lũy, giá vàng chỉ 7-8 triệu đồng/chỉ nhưng sau này, có lúc lên 17-18 triệu đồng. Tôi khuyên vợ nên tạm dừng, hoặc chuyển mục tiêu thành 2 tháng mua 1 chỉ, nhưng vợ không đồng ý.

Để giữ được mục tiêu, cô ấy bắt đầu siết chặt mọi khoản chi tiêu. Ngay khi tôi đưa lương, mua vàng là ưu tiên số 1 của vợ, còn mọi chi tiêu khác đều phải xoay quanh nó.

Bữa ăn của gia đình đạm bạc hơn xưa, không phải thiếu, nhưng luôn ở mức tối thiểu. Những thứ trước đây bình thường như mua thêm chút đồ ăn ngon cho con, hay cuối tuần đổi món, giờ đều bị vợ tôi cân nhắc rất kỹ.

Tiền điện, nước, mạng internet, các đồ dùng thiết yếu cho sinh hoạt như dầu gội, giấy vệ sinh… đều bị vợ tôi đưa vào tính toán chi li. Điều hòa gần như bị "niêm phong", giữa mùa nóng cũng chỉ được bật quạt.

Con học bài mồ hôi nhễ nhại, tôi xót nhưng mở điều hòa thì vợ lại khó chịu ra mặt. Ban đêm, cả nhà nằm chung 1 phòng. Tới 1h, vợ tôi sẽ tắt điều hòa cho tiết kiệm.

Tết vừa rồi, vợ chồng không sắm sửa quần áo mới đã đành nhưng đến 2 đứa con, vợ tôi cũng không mua sắm thêm gì. Ngay cả con xin học thêm tiếng Anh, vợ tôi cũng đắn đo tính toán. Thương con, tôi vay tiền bạn để đóng khóa học cho con.

Tôi đã nhiều lần tìm cách nói chuyện, từ tỉ tê tâm sự tới cáu giận nhưng vợ tôi vẫn khăng khăng phải thực hiện mục tiêu tiết kiệm. Cô ấy nói nếu đã phá nguyên tắc một lần, thì sẽ có lần thứ hai, rồi kế hoạch sẽ vỡ.

Vợ tôi muốn vài năm nữa có tiền mua nhà thành phố. Vợ tôi không muốn phải về quê sống, sợ làng xóm dị nghị là làm ăn thất bại nên không trụ được ở thành phố.

Một người phụ nữ lo xa, biết tích lũy, muốn chồng con có chỗ đứng ổn định ở thành phố là không hề sai. Nhưng tôi e ngại rằng, gia đình mình sẽ rơi vào bế tắc khi lúc nào cũng sống trong túng thiếu, phải tính toán từng bữa ăn, từng đồng tiền điện nước.

Đàn ông như tôi có thể chịu khổ nhưng nhìn vợ lúc nào cũng căng thẳng vì sợ "lệch kế hoạch", nhìn con cái quen dần với hai chữ "tiết kiệm" theo kiểu thu mình lại…, tôi thấy không ổn.

Tôi phải làm thế nào để vợ tôi chấm dứt việc tiết kiệm cực đoan như hiện nay? Với năng lực của chúng tôi thì để tăng thêm thu nhập gần như không thể.

Độc giả giấu tên

Mời độc giả chia sẻ quan điểm và gửi tâm sự của mình đến chúng tôi. Biết đâu, câu chuyện của bạn có thể giúp ai đó tìm thấy sự đồng cảm, hoặc đơn giản là giúp chính bạn vơi đi những muộn phiền. Tâm sự gửi về email: Bandoisong@vietnamnet.vn hoặc bình luận phía cuối bài.