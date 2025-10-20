Chiều nay, tại kỳ họp thứ 10 của Quốc hội khóa 15, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của Chính phủ.
Hơn 400 chuyến công tác, làm việc với địa phương, cơ sở
Phó Thủ tướng cho biết, Chính phủ, Thủ tướng đã đổi mới tư duy trong xây dựng pháp luật, chuyển từ “quản lý” sang “kiến tạo phát triển”, từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”; chủ động, tích cực đề xuất nhiều dự án luật với cơ chế, chính sách thông thoáng, kiến tạo, góp phần hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, kịp thời tháo gỡ “điểm nghẽn”, “nút thắt” về cơ chế.
Phó Thủ tướng nhấn mạnh 10 thành tựu nổi bật về quản lý kinh tế. Cụ thể là kinh tế vĩ mô ổn định, tăng trưởng cao; thích ứng linh hoạt, kiểm soát hiệu quả đại dịch Covid-19. Bên cạnh đó, công tác an sinh xã hội và chăm lo đời sống nhân dân luôn được đặt lên hàng đầu, đạt nhiều kết quả thiết thực. Trong nhiệm kỳ đã chi 1,1 triệu tỷ đồng cho an sinh xã hội, chiếm khoảng 17% tổng chi ngân sách Nhà nước; đã thực hiện xóa trên 334 nghìn căn nhà tạm, nhà dột nát, hoàn thành mục tiêu trước 5 năm 4 tháng...
Các chương trình mục tiêu quốc gia được bố trí nguồn lực lớn, chỉ đạo triển khai quyết liệt, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu Quốc hội giao trong nhiệm kỳ 2021-2026.
Theo đó, chương trình nông thôn mới có 79,3% số xã đạt chuẩn; chương trình giảm nghèo bền vững đã đưa tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm mạnh từ 4,4% xuống còn 1,3%; chương trình phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã hoàn thành, vượt 6/9 nhóm mục tiêu, cải thiện rõ rệt đời sống người dân.
Kết quả nổi bật nữa đó là hạ tầng chiến lược có bước phát triển đột phá, được Chính phủ tập trung thực hiện và hoàn thành đồng bộ cho nền kinh tế.
Đặc biệt, đến hết năm 2025 dự kiến hoàn thành 3.245km đường bộ cao tốc và 1.711km đường ven biển, vượt các mục tiêu đề ra. Nhiều công trình trọng điểm quốc gia về hàng không, năng lượng như sân bay Long Thành, đường dây 500kV mạch 3 được đẩy nhanh tiến độ. Hạ tầng số phát triển mạnh mẽ, đưa tốc độ Internet di động của Việt Nam vào nhóm 20 thế giới.
Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có bước tiến bộ toàn diện. Điển hình là chỉ số phát triển con người (HDI) tăng 18 bậc, phản ánh sự tiến bộ vượt bậc của đất nước; thực hiện chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2025-2026...
Nhiều dự án tồn đọng, doanh nghiệp thua lỗ kéo dài đã được xử lý, tháo gỡ, giải phóng nguồn lực cho phát triển.
“Với tinh thần không né tránh, Chính phủ đã tập trung chỉ đạo, xử lý dứt điểm các tổ chức tín dụng yếu kém, dự án thua lỗ, kém hiệu quả kéo dài mà những nhiệm kỳ trước chưa giải quyết được” - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.
Đồng thời, Chính phủ đã chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc cho hàng nghìn dự án, cơ sở nhà đất trên cả nước và đang tiếp tục quyết liệt tháo gỡ vướng mắc, ách tắc của các dự án khác, sớm đưa các nguồn lực quan trọng này trở lại phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, để lại nhiều dấu ấn nổi bật
Phó Thủ tướng khẳng định trong bối cảnh rất nhiều khó khăn, thách thức chưa từng có tiền lệ, Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 đã đoàn kết, thống nhất, hành động quyết liệt, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, để lại nhiều dấu ấn nổi bật.
Cụ thể: kinh tế vĩ mô ổn định, tăng trưởng được duy trì ở mức cao; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống người dân không ngừng được cải thiện; thể chế được đổi mới mạnh mẽ; thực hiện thành công cuộc “cách mạng” về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh, gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.
Cùng với đó, hạ tầng chiến lược có bước phát triển đột phá; quốc phòng, an ninh được giữ vững; vị thế và uy tín quốc tế của đất nước được nâng lên tầm cao mới.
“Những thành tựu toàn diện đó đã củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân, tạo thế, tạo đà, tạo lực để đất nước phát triển nhanh, bền vững, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới” - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.
Theo Phó Thủ tướng, thời gian tới, dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Để góp phần hiện thực hóa 2 mục tiêu chiến lược (đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 là nước phát triển, thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa), Chính phủ, Thủ tướng tiếp tục chỉ đạo khắc phục những hạn chế, bất cập và thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.
“Nhiệm kỳ 2021-2026, Chính phủ, Thủ tướng đã hoàn thành xuất sắc 8 nhiệm vụ được Hiến pháp giao” - Phó Thủ tướng khẳng định.
1. Tiếp tục hoàn thiện tổ chức, sắp xếp, tinh gọn bộ máy, chính quyền địa phương 2 cấp.
2. Tập trung hoàn thiện thể chế, pháp luật, huy động mọi nguồn lực, tạo động lực mới cho phát triển; đẩy mạnh cải cách hành chính, kiểm soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp.
3. Thúc đẩy tăng trưởng cao gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.
4. Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cơ cấu lại nền kinh tế, đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.
5. Phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, khai thác hiệu quả không gian phát triển mới, lấy đô thị làm động lực phát triển vùng và đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới.
6. Xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại ngang tầm khu vực và thế giới, tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.
7. Chú trọng phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe của nhân dân.
8. Quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên; bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.
9. Củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển đất nước.
10. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, trọng tâm là ngoại giao kinh tế; phát huy vai trò, vị thế, uy tín của Việt Nam để xây dựng, phát triển đất nước.
11. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đẩy mạnh hơn nữa công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo.
12. Đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông, tạo động lực, truyền cảm hứng, đồng thuận xã hội; đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, định hướng thông tin sai lệch.