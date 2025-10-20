Chiều nay, tại kỳ họp thứ 10 của Quốc hội khóa 15, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của Chính phủ.

Hơn 400 chuyến công tác, làm việc với địa phương, cơ sở

Phó Thủ tướng cho biết, Chính phủ, Thủ tướng đã đổi mới tư duy trong xây dựng pháp luật, chuyển từ “quản lý” sang “kiến tạo phát triển”, từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”; chủ động, tích cực đề xuất nhiều dự án luật với cơ chế, chính sách thông thoáng, kiến tạo, góp phần hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, kịp thời tháo gỡ “điểm nghẽn”, “nút thắt” về cơ chế.

Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình. Ảnh: Quang Vinh

Trong nhiệm kỳ, Thủ tướng và các Phó Thủ tướng đã có hơn 400 chuyến công tác, làm việc với địa phương, cơ sở để kiểm tra, hướng dẫn thi hành Hiến pháp, pháp luật và nắm chắc tình hình thực tiễn, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Chính phủ đã tổ chức 45 phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật; trình Quốc hội thông qua 180 luật, pháp lệnh, nghị quyết (bao gồm cả kỳ họp này), nhiều nhất từ trước đến nay; đã ban hành 1.400 nghị quyết, 820 nghị định. Chính phủ, Thủ tướng, các bộ, ngành đã ban hành theo thẩm quyền gần 3.600 văn bản quy phạm pháp luật.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh 10 thành tựu nổi bật về quản lý kinh tế. Cụ thể là kinh tế vĩ mô ổn định, tăng trưởng cao; thích ứng linh hoạt, kiểm soát hiệu quả đại dịch Covid-19. Bên cạnh đó, công tác an sinh xã hội và chăm lo đời sống nhân dân luôn được đặt lên hàng đầu, đạt nhiều kết quả thiết thực. Trong nhiệm kỳ đã chi 1,1 triệu tỷ đồng cho an sinh xã hội, chiếm khoảng 17% tổng chi ngân sách Nhà nước; đã thực hiện xóa trên 334 nghìn căn nhà tạm, nhà dột nát, hoàn thành mục tiêu trước 5 năm 4 tháng...

Các chương trình mục tiêu quốc gia được bố trí nguồn lực lớn, chỉ đạo triển khai quyết liệt, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu Quốc hội giao trong nhiệm kỳ 2021-2026.

Quy mô nền kinh tế từ 346 tỷ USD (thứ 37 thế giới) lên 510 tỷ USD (thứ 32 thế giới). Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 3.552 USD lên khoảng 5.000 USD, đưa Việt Nam vào nhóm nước thu nhập trung bình cao. Đây là điểm sáng lớn được quốc tế đánh giá cao.

Theo đó, chương trình nông thôn mới có 79,3% số xã đạt chuẩn; chương trình giảm nghèo bền vững đã đưa tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm mạnh từ 4,4% xuống còn 1,3%; chương trình phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã hoàn thành, vượt 6/9 nhóm mục tiêu, cải thiện rõ rệt đời sống người dân.

Kết quả nổi bật nữa đó là hạ tầng chiến lược có bước phát triển đột phá, được Chính phủ tập trung thực hiện và hoàn thành đồng bộ cho nền kinh tế.

Đặc biệt, đến hết năm 2025 dự kiến hoàn thành 3.245km đường bộ cao tốc và 1.711km đường ven biển, vượt các mục tiêu đề ra. Nhiều công trình trọng điểm quốc gia về hàng không, năng lượng như sân bay Long Thành, đường dây 500kV mạch 3 được đẩy nhanh tiến độ. Hạ tầng số phát triển mạnh mẽ, đưa tốc độ Internet di động của Việt Nam vào nhóm 20 thế giới.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có bước tiến bộ toàn diện. Điển hình là chỉ số phát triển con người (HDI) tăng 18 bậc, phản ánh sự tiến bộ vượt bậc của đất nước; thực hiện chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2025-2026...

Chính phủ đã chỉ đạo xây dựng, trình Bộ Chính trị cho ý kiến và thực hiện phương án xử lý đối với 5 ngân hàng yếu kém, 12 dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, các dự án tồn đọng kéo dài như dự án Nhà máy Điện Sông Hậu 1, Thái Bình 2, BOT Vân Phong, Nghi Sơn 2, điện khí Ô Môn, mỏ khí Lô B…, và bước đầu phát huy hiệu quả.

Nhiều dự án tồn đọng, doanh nghiệp thua lỗ kéo dài đã được xử lý, tháo gỡ, giải phóng nguồn lực cho phát triển.

“Với tinh thần không né tránh, Chính phủ đã tập trung chỉ đạo, xử lý dứt điểm các tổ chức tín dụng yếu kém, dự án thua lỗ, kém hiệu quả kéo dài mà những nhiệm kỳ trước chưa giải quyết được” - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Đồng thời, Chính phủ đã chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc cho hàng nghìn dự án, cơ sở nhà đất trên cả nước và đang tiếp tục quyết liệt tháo gỡ vướng mắc, ách tắc của các dự án khác, sớm đưa các nguồn lực quan trọng này trở lại phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, để lại nhiều dấu ấn nổi bật

Phó Thủ tướng khẳng định trong bối cảnh rất nhiều khó khăn, thách thức chưa từng có tiền lệ, Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 đã đoàn kết, thống nhất, hành động quyết liệt, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, để lại nhiều dấu ấn nổi bật.

Cụ thể: kinh tế vĩ mô ổn định, tăng trưởng được duy trì ở mức cao; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống người dân không ngừng được cải thiện; thể chế được đổi mới mạnh mẽ; thực hiện thành công cuộc “cách mạng” về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh, gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Các đại biểu Quốc hội tại kỳ họp. Ảnh: Quốc hội

Cùng với đó, hạ tầng chiến lược có bước phát triển đột phá; quốc phòng, an ninh được giữ vững; vị thế và uy tín quốc tế của đất nước được nâng lên tầm cao mới.

“Những thành tựu toàn diện đó đã củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân, tạo thế, tạo đà, tạo lực để đất nước phát triển nhanh, bền vững, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới” - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Theo Phó Thủ tướng, thời gian tới, dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Để góp phần hiện thực hóa 2 mục tiêu chiến lược (đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 là nước phát triển, thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa), Chính phủ, Thủ tướng tiếp tục chỉ đạo khắc phục những hạn chế, bất cập và thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

“Nhiệm kỳ 2021-2026, Chính phủ, Thủ tướng đã hoàn thành xuất sắc 8 nhiệm vụ được Hiến pháp giao” - Phó Thủ tướng khẳng định.