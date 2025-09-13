Các dự án luật, dự thảo nghị quyết này gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn; Luật Xây dựng (sửa đổi); Dự án xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc biệt để thực hiện Nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Luật Quản lý thuế (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý nợ công; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giá; Luật Đầu tư (sửa đổi).

Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 15 dự kiến sẽ diễn ra trong tháng 10, là kỳ họp cuối cùng trong nhiệm kỳ này của Quốc hội. Kỳ họp dự kiến xem xét, thông qua số lượng dự án luật, nghị quyết nhiều nhất từ trước tới nay trong 1 kỳ họp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Nhật Bắc

Dự kiến, Chính phủ sẽ trình Quốc hội khoảng 120 hồ sơ, tài liệu, trong đó có 50 dự án luật, nghị quyết, 24 tờ trình báo cáo tại hội trường và 44 báo cáo công tác gửi đại biểu Quốc hội nghiên cứu; với rất nhiều vấn đề quan trọng, cấp bách, liên quan đến mọi mặt của đời sống kinh tế-xã hội.

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, thể chế là một trong ba đột phá chiến lược, là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, thường xuyên, là đột phá của đột phá; khi thể chế còn những điểm nghẽn, vướng mắc thì phải tháo gỡ để khơi thông nguồn lực cho phát triển, phục vụ tăng trưởng nhanh, bền vững.

Thủ tướng cho biết, tại các cuộc làm việc của Bộ Chính trị với Đảng ủy Chính phủ và Đảng ủy Quốc hội vừa qua về công tác chuẩn bị Đại hội của hai Đảng bộ, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu phải đổi mới tư duy trong công tác xây dựng pháp luật, quyết tâm đưa thể chế, pháp luật từ điểm nghẽn trở thành lợi thế cạnh tranh, xây dựng pháp luật là khâu "đột phá của đột phá", tháo gỡ điểm nghẽn, rào cản...

Do đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ tập trung trí tuệ, thời gian, công sức, kinh nghiệm cho công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế trên tinh thần đổi mới tư duy, phương pháp luận, cách làm, cách tiếp cận.

Thủ tướng nhấn mạnh tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động phải quyết liệt, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm; bám sát, thể chế hoá các chủ trương, đường lối của Đảng, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong hệ thống chính trị.

Thủ tướng yêu cầu bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, tôn trọng thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo, xử lý các vấn đề thực tiễn đặt ra nhưng chưa có pháp luật điều chỉnh hoặc đã có pháp luật nhưng không còn phù hợp với thực tiễn.

"Cái gì đã chín, đã rõ, được thực tế chứng minh là đúng, thực hiện có hiệu quả, đa số đồng tình thì luật hoá; vừa làm vừa rút kinh nghiệm, mở rộng dần, không cầu toàn, không nóng vội", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng lưu ý trong quá trình hội nhập, cần hài hòa hóa quy định của pháp luật Việt Nam và luật pháp, thông lệ quốc tế, tuân thủ các cam kết quốc tế của Việt Nam.

Phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật. Ảnh: Nhật Bắc

Theo Thủ tướng, 11 nội dung được Chính phủ xem xét, cho ý kiến trong phiên họp này nhằm hoàn thiện khung khổ pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước trong một số lĩnh vực quan trọng.

Các dự án luật, nghị quyết cũng sẽ kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, rào cản pháp lý, tạo môi trường kinh doanh minh bạch, thuận lợi, thu hút đầu tư, bảo vệ quyền lợi người dân và doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu siết chặt kỷ luật, kỷ cương, hoàn thiện cơ chế phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng; tăng cường minh bạch trong hoạt động công vụ, quản lý tài sản và thu nhập của cán bộ, công chức. Các chính sách cũng cần tạo cơ sở pháp lý để bảo đảm quyền khiếu nại, tố cáo của công dân, đồng thời xây dựng cơ chế đặc thù, hỗ trợ Việt Nam chủ động hội nhập quốc tế.