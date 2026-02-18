Ngoại trừ Agribank và PVCombank chưa công bố báo cáo tài chính quý 4/2025, có 28 ngân hàng thương mại trong nước đã công bố báo cáo tài chính quý 4. Hầu hết các ngân hàng này đều tăng thu nhập cho nhân viên, theo báo cáo tài chính quý 4 riêng lẻ của các ngân hàng này.

Thu nhập bình quân nhân viên bao gồm lương và các khoản phụ cấp (không bao gồm các khoản chi theo lương như BHXH, BHYT, trang phục, ăn ca,…).

Theo thống kê của VietNamNet, có tới 21/28 ngân hàng ghi nhận mức tăng thu nhập bình quân cho CBNV trong năm 2025 so với mức thu nhập bình quân của năm 2024.

Trong đó, ABBank và VPBank là hai ngân hàng dẫn đầu về mức tăng thu nhập bình quân của nhân viên, lần lượt tăng thêm 10,30 triệu đồng và 10,10 triệu đồng/người/tháng.

Tiếp đến là NCB và VietinBank với mức thu nhập bình quân mỗi tháng tăng thêm lần lượt 8,86 triệu đồng và 8 triệu đồng/người.

Ngược lại, 7 ngân hàng ghi nhận thu nhập bình quân nhân viên giảm so với năm 2024, gồm: Nam A Bank giảm 4,76 triệu đồng/tháng, Bac A Bank giảm 1,56 triệu đồng/tháng, Techcombank giảm 1 triệu đồng/tháng, Sacombank giảm 500.000 đồng/tháng, MSB và VietBank cùng giảm 100.000 đồng/tháng, trong khi thu nhập bình quân nhân viên Ngân hàng ACB giảm nhẹ 83.000 đồng/tháng.

Dù là một trong số ít các ngân hàng có thu nhập bình quân nhân viên giảm, nhưng Techcombank vẫn giữ vững ngôi vị quán quân về chế độ đãi ngộ cho nhân viên.

Trong năm qua, trung bình mỗi tháng nhân viên làm việc tại Techcombank bỏ túi 47 triệu đồng/người. Con số này gấp 2,6 lần thu nhập bình quân của nhân viên Ngân hàng VietBank (ngân hàng đứng vị trí cuối bảng về chế độ đãi ngộ nhân viên), gấp 2 lần so với thu nhập bình quân của nhân viên Bac A Bank và Saigonbank – hai ngân hàng xếp nhóm cuối bảng cùng VietBank.

Mặc dù thu nhập lên tới 47 triệu đồng/tháng, nhưng tiền lương bình quân của CBNV Techcombank “chỉ” 37 triệu đồng/tháng, giảm 4 triệu đồng so với cùng kỳ. Số còn lại được tính là phụ cấp hoặc tiền thưởng.

Với mức thu nhập bình quân tăng thêm 8 triệu đồng/tháng, VietinBank vượt qua hai “ông lớn” trong nhóm Big4 là Vietcombank và BIDV để trở thành ngân hàng đứng thứ hai (sau Techcombank) về mức thu nhập bình quân nhân viên, lên tới 45 triệu đồng/người/tháng.

Trong khi đó, thu nhập bình quân nhân viên BIDV và Vietcombank cùng tăng khoảng 4 triệu đồng, lần lượt đạt 42,64 triệu đồng và 42 triệu đồng/người/tháng, đứng thứ ba và thứ năm trong bảng xếp hạng.

Xen giữa hai ngân hàng này là SHB với thu nhập bình quân mỗi tháng của nhân viên là 42,29 triệu đồng, tăng 1,4 triệu đồng so với thu nhập bình quân năm 2024.

Nhóm các ngân hàng có mức lương thưởng hấp dẫn nhất còn có VPBank và MB, lần lượt chia nhau vị trí thứ 6 và thứ 7 trong bảng xếp hạng.

Với VPBank, mức thu nhập bình quân mỗi tháng của nhân viên năm 2025 là 41,17 triệu đồng, tăng mạnh 10,10 triệu đồng/tháng so với năm trước đó. Trong đó, riêng tiền lương bình quân là 37,73 triệu đồng/tháng.

Trong khi đó, thu nhập bình quân nhân viên MB đạt 40,31 triệu đồng, tăng 3,5 triệu đồng/tháng.

Top 10 ngân hàng dẫn đầu về thu nhập nhân viên cao nhất còn lại 3 cái tên: NCB (39,83 triệu đồng), HDBank (38,65 triệu đồng), và ACB (37,75 triệu đồng).

Trong đó, NCB gây bất ngờ khi mức chi lương và phụ cấp cho nhân viên tăng thêm gần 9 triệu đồng/người/tháng so với năm 2024.

Còn tại ACB, dù thu nhập mỗi tháng của nhân viên lên đến 37,75 triệu đồng, nhưng tiền lương bình quân chỉ 14 triệu đồng/tháng.

Ngoài Top 10 nói trên, giới chủ tại VIB và TPBank cũng bạo chi khi chi trả cho nhân viên từ 36 – 37 triệu đồng/người/tháng. Trong đó, mức thu nhập bình quân nhân viên VIB tăng mạnh 5 triệu đồng/tháng.

Nhóm các ngân hàng có thu nhập bình quân nhân viên trên 30 triệu đồng/tháng còn có: ABBank (34 triệu đồng), MSB (33,54 triệu đồng), SeABank (31,66 triệu đồng), và Sacombank (30,36 triệu đồng).

Trong đó, CBNV ABBank, như đã nói ở trên là những người đạt tăng trưởng thu nhập cao nhất. Năm 2024, ngân hàng do đại gia Vũ Văn Tiền đang làm Chủ tịch chỉ trả thu nhập bình quân cho nhân viên 23,77 triệu đồng/tháng.

Hiện Top 5 ngân hàng có thu nhập bình quân mỗi tháng của CBNV thấp nhất lần lượt gồm: VietBank (17 triệu đồng), Saigonbank (22 triệu đồng), Bac A Bank (22,61 triệu đồng), Nam A Bank (24,45 triệu đồng) và Viet A Bank (24,60 triệu đồng).

XẾP HẠNG THU NHẬP BÌNH QUÂN NHÂN VIÊN NGÂN HÀNG NĂM 2025 (TRIỆU ĐỒNG/NGƯỜI/THÁNG) STT NGÂN HÀNG THU NHẬP BÌNH QUÂN THÁNG THAY ĐỔI SO VỚI 2024 1 TECHCOMBANK 47 -1 2 VIETINBANK 45,60 8 3 BIDV 42,64 4,26 4 SHB 42,29 1,40 5 VIETCOMBANK 42 4 6 VPBANK 41,17 10,10 7 MB 40,31 3,52 8 NCB 39,83 8,86 9 HDBANK 38,65 3,37 10 ACB 37,75 -0,83 11 VIB 37 5,71 12 TPBANK 36 2 13 ABBANK 34,08 10,30 14 MSB 33,54 -0,10 15 SEABANK 31,66 1,46 16 SACOMBANK 30,36 -0,51 17 KIENLONGBANK 29 5 18 LPBANK 27,65 4,83 19 EXIMBANK 26,51 6,95 20 PGBANK 26,10 0,74 21 OCB 25,90 2,26 22 BAOVIET BANK 24,74 1,36 23 BVBANK 24,67 2,73 24 VIET A BANK 24,60 2,70 25 NAM A BANK 24,45 -4,76 26 BAC A BANK 22,61 -1,56 27 SAIGONBANK 22 4 28 VIETBANK 17,90 -0,10

Lưu ý, xếp hạng thu nhập nhân viên ngân hàng trong bài viết này chỉ là thu nhập bình quân. Thực tế sẽ có sự chênh lệch rất lớn giữa CBNV trong chính ngân hàng, bởi thu nhập của một chuyên viên bình thường thấp hơn rất nhiều so với thu nhập của cán bộ quản lý cấp trung trở lên.

Số liệu trong bài viết chưa cập nhật Agribank và PVCombank do hai ngân hàng này chưa công bố báo cáo tài chính quý 4/2025.