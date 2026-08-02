28 ngân hàng thương mại đã công bố báo cáo tài chính quý II/2026. Số liệu từ các báo cáo tài chính riêng lẻ cho thấy, tổng tiền gửi khách hàng của 28 nhà băng này đến thời điểm 30/6/2026 là 15,746 triệu tỷ đồng, tăng 5,38% so với cuối năm 2025, trong bối cảnh lãi suất huy động liên tục tăng cao trong nửa đầu năm qua.

Theo khảo sát của VietNamNet, có 4 ngân hàng ghi nhận sự sụt giảm về tiền gửi so với cuối năm ngoái, bao gồm: ACB giảm 1,52%, Bac A Bank giảm 5,43%, Eximbank giảm 3,79% và Saigonbank giảm 4,15%.

Trong 24 ngân hàng còn lại, HDBank là ngân hàng ghi nhận mức tăng trưởng về số dư tiền gửi cao nhất, lên tới 20,29%. Đây đồng thời cũng là ngân hàng đạt mức tăng về số dư tiền gửi tuyệt đối cao nhất, lên tới gần 114.000 tỷ đồng.

Nhóm các ngân hàng ghi nhận mức tăng trưởng về tiền gửi trên 10% trong nửa đầu năm còn có VPBank tăng 16%, BVBank tăng 14%, NCB tăng 13,46%, Nam A Bank tăng 13%.

Về mức tăng cụ thể, ngoài HDBank ghi nhận tăng thêm gần 114.000 tỷ đồng tiền gửi khách hàng, Agribank và VPBank là hai ngân hàng còn lại đạt mức tăng trên 100.000 tỷ đồng tiền gửi.

Trong đó, tiền gửi khách hàng tại VPBank tăng 100.000 tỷ đồng lên 731.724 tỷ đồng, Agribank tăng hơn 107.000 tỷ đồng lên 2,26 triệu tỷ đồng.

Với số dư tiền gửi đến ngày 30/6 đạt kỷ lục mới 2,26 triệu tỷ đồng, Agribank tiếp tục là ngân hàng dẫn đầu hệ thống về lượng tiền gửi khách hàng, ghi nhận quý thứ hai liên tiếp nhà băng này soán ngôi đầu bảng của BIDV.

Trong khi đó, BIDV tiếp tục đứng thứ hai với 2,23 triệu tỷ đồng tiền gửi của khách hàng trong nửa đầu năm nay, tăng gần 41.000 tỷ đồng (1,86%) so với cuối năm ngoái.

Hai ngân hàng còn lại trong nhóm Big4 tiếp tục chia nhau hai vị trí trong tốp 4, lần lượt là VietinBank với 1,88 triệu tỷ đồng, tăng hơn 95.000 tỷ đồng (5,31%) và Vietcombank với 1,73 triệu tỷ đồng, tăng hơn 55.000 tỷ đồng (3,32%).

Như vậy, 4 “ông lớn” ngân hàng quốc doanh chiếm tới 51,5% thị phần tổng tiền gửi khách hàng của 28 ngân hàng được thống kê, với tổng huy động khách hàng đến 30/6 lên đến 8,12 triệu tỷ đồng, tăng 3,8%.

Top 10 ngân hàng có số dư tiền gửi khách hàng lớn nhất, ngoài 4 “ông lớn” nói trên còn có lần lượt MB, VPBank, HDBank, Techcombank, Sacombank, SHB. Cả 10 nhà băng này đều ghi nhận số dư tiền gửi tăng trong 6 tháng đầu năm.

Ở cuối bảng xếp hạng, có 4 ngân hàng công bố số dư tiền gửi khách hàng dưới 100.000 tỷ đồng tính đến 30/6, bao gồm: BVBank hơn 81.000 tỷ đồng, tăng 14%; KienlongBank hơn 74.000 tỷ đồng, tăng 2,68%; PGBank 50.000 tỷ đồng, tăng 2,59%; Saigonbank 26.000 tỷ đồng, giảm 4,15%.

Thống kê này không bao gồm BaoViet Bank và PVcomBank do hai ngân hàng này chưa công bố báo cáo tài chính quý.