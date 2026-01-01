Chiều 23/1, Bộ KH&CN tổ chức hội nghị lãnh đạo Bộ KH&CN mở rộng để thảo luận, lấy ý kiến, giới thiệu ông Vũ Hải Quân - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng thường trực, tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16.

Sau khi nghe tóm tắt lý lịch, quá trình công tác và báo cáo về tiêu chuẩn, điều kiện của người được giới thiệu ứng cử, các đại biểu đã đóng góp ý kiến, đánh giá toàn diện về phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực chuyên môn, uy tín và kinh nghiệm quản lý của ông Vũ Hải Quân.

Các ý kiến thống nhất về việc ông Vũ Hải Quân đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định, đồng thời bày tỏ sự tin tưởng, đồng thuận giới thiệu ông ứng cử đại biểu Quốc hội khóa mới.

Thứ trưởng thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân phát biểu tại hội nghị.

Các đại biểu nhấn mạnh, trên các cương vị công tác, ông Vũ Hải Quân là cán bộ được đào tạo bài bản, có nền tảng chuyên môn sâu trong lĩnh vực công nghệ thông tin, am hiểu thực tiễn quản lý và có kinh nghiệm điều hành trong hệ thống giáo dục, nghiên cứu; có thể đóng góp thiết thực cho hoạt động của Quốc hội, đặc biệt ở những nội dung liên quan đến khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Phát biểu tại hội nghị, ông Vũ Hải Quân trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của các lãnh đạo và tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ KH&CN. Ông khẳng định nhận thức rõ đây không chỉ là vinh dự của cá nhân, mà còn thể hiện kỳ vọng lớn đối với Bộ trong giai đoạn tới, đi kèm trách nhiệm và áp lực rất lớn.

Ông nhấn mạnh tinh thần nghiêm túc chấp hành phân công của tổ chức, sẽ nỗ lực thực hiện nhiệm vụ với trách nhiệm cao nhất và bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp, hỗ trợ chặt chẽ của các đơn vị trong Bộ, đặc biệt trong công tác xây dựng và góp ý chính sách, pháp luật; coi đây không chỉ là nhiệm vụ cá nhân mà là đóng góp chung cho việc hoàn thiện thể chế phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Ông Vũ Hải Quân cũng trao đổi thẳng thắn về yêu cầu bố trí thời gian và phối hợp công tác trong trường hợp được giao thêm nhiệm vụ tại kênh Quốc hội; nhấn mạnh quan điểm làm việc thực chất, hiệu quả, tránh hình thức, bảo đảm vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ của Bộ, vừa thực hiện đầy đủ trách nhiệm trước cử tri và nhân dân.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh vai trò của thể chế như một lợi thế cạnh tranh chiến lược. Muốn phát triển đột phá thì thể chế phải đột phá, xuất sắc. Theo Bộ trưởng, Bộ KH&CN cần thay đổi cách làm, không chỉ thực thi mà phải chủ động nghiên cứu, thiết kế, kiến tạo chính sách.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại hội nghị.

Bộ trưởng đề nghị lãnh đạo các đơn vị coi công tác thể chế là nhiệm vụ trọng tâm, hình thành, củng cố bộ phận nghiên cứu chính sách và thể chế chuyên trách trong Bộ, đồng thời tại các vụ, cục cần có "nhóm nghiên cứu chính sách" đủ mạnh. Theo Bộ trưởng, nếu chuẩn bị tốt về dữ liệu, phân tích và luận cứ, các phát biểu tại Quốc hội của đại diện Bộ KH&CN sẽ thể hiện uy tín, năng lực và thông điệp của Bộ, của ngành và rộng hơn là của hệ sinh thái khoa học công nghệ, đội ngũ trí thức và doanh nghiệp đổi mới sáng tạo.

Sau khi nghe các nội dung tại hội nghị và ý kiến thảo luận của cử tri, 150/150 cử tri có mặt (đạt 100%) đã biểu quyết thống nhất giới thiệu Thứ trưởng thường trực Bộ KH&CN Vũ Hải Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội khóa 15, ứng cử đại biểu Quốc hội khoá 16.