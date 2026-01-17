Các bí thư được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16 đều được cử tri nơi công tác tín nhiệm với tỷ lệ tán thành tuyệt đối.

Tại hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác vừa qua, Thành ủy Hà Nội đã thống nhất giới thiệu ông Nguyễn Duy Ngọc, ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa mới.

Ông Nguyễn Duy Ngọc. Ảnh: Hoàng Hà

Ông Nguyễn Duy Ngọc cam kết, nếu được tín nhiệm trở thành đại biểu Quốc hội, ông sẽ không ngừng nỗ lực, thực hiện tốt chức trách của người đại biểu nhân dân, tham gia tích cực, chất lượng vào các hoạt động của Quốc hội, chủ động nghiên cứu, đóng góp vào các dự án luật, nghị quyết và những quyết sách lớn.

Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, với trách nhiệm khi trở thành đại biểu Quốc hội, ông sẽ tập trung lãnh đạo hoàn thiện thể chế đặc thù, vượt trội cho Thủ đô, xây dựng và hiện thực hóa quy hoạch tổng thể Hà Nội tầm nhìn 100 năm đồng thời giải quyết căn cơ những “điểm nghẽn” lâu nay gây bức xúc trong nhân dân và cản trở sự phát triển.

“Dù trong bất cứ cương vị nào, tôi luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nêu gương, nói đi đôi với làm, làm hiệu quả, làm đến cùng, kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị Thủ đô trong sạch, vững mạnh, tiên phong, mẫu mực”, ông nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Duy Ngọc sinh năm 1964, quê Hưng Yên, trình độ thạc sĩ Luật.

Tại TPHCM, Văn phòng Thành ủy cũng triển khai quy trình lấy ý kiến cử tri nơi công tác để giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16. Kết quả, ông Trần Lưu Quang - Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy được 100% cử tri nhất trí giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16.

Ông Trần Lưu Quang. Ảnh: Hoàng Hà

Bí thư Trần Lưu Quang cam kết, nếu tiếp tục được cử tri tín nhiệm và trúng cử, ông sẽ nỗ lực thực hiện đầy đủ trách nhiệm của đại biểu Quốc hội, gắn bó chặt chẽ với cử tri, kịp thời phản ánh ý kiến, nguyện vọng của nhân dân.

Ông Quang sinh năm 1967, quê Tây Ninh, là thạc sĩ Quản lý công, kỹ sư Cơ khí.

Tại Ninh Bình, cử tri thống nhất giới thiệu ông Đặng Xuân Phong, ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16. Ông Phong sinh năm 1972, quê Phú Thọ, trình độ tiến sĩ Kinh tế, cử nhân Quản trị kinh doanh công nghiệp, cử nhân Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước.

Tại Quảng Ninh, 100% cử tri biểu quyết nhất trí giới thiệu ông Quản Minh Cường, Bí thư Tỉnh ủy tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16. Ông Cường sinh năm 1969, quê Hưng Yên, là tiến sĩ Luật, cử nhân Cảnh sát; hiện chưa là ủy viên Trung ương Đảng.

Tại Vĩnh Long, Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Lâu được 100% cử tri thống nhất giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16.

Ông Lâu sinh năm 1970, quê TP Cần Thơ, trình độ thạc sĩ Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, cử nhân Chính trị học chuyên ngành Quản lý xã hội, hiện chưa là ủy viên Trung ương Đảng.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Lâu. Ảnh: H.T

Tại Cà Mau, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồ Hải được cử tri giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa mới. Ông Hải sinh năm 1977, có trình độ tiến sĩ Quản trị kinh doanh, hiện chưa là ủy viên Trung ương Đảng.

Tại Đà Nẵng, 100% cử tri giới thiệu ông Lê Ngọc Quang, ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16. Ông Quang sinh năm 1974, quê Thanh Hóa, trình độ cử nhân Báo chí.

Tại Hà Tĩnh, cử tri thống nhất giới thiệu ông Nguyễn Duy Lâm, Bí thư Tỉnh ủy ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16. Ông sinh năm 1972, quê Thái Nguyên, trình độ thạc sĩ Kỹ thuật, kỹ sư Xây dựng cầu - hầm, hiện chưa là ủy viên Trung ương Đảng.

Ông Nguyễn Doãn Anh, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa. Ảnh: CTV

Tại Thanh Hóa, 100% cử tri dự hội nghị biểu quyết thống nhất cao giới thiệu ông Nguyễn Doãn Anh, ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16. Ông sinh năm 1967, quê Hà Nội, trình độ đại học Chỉ huy - Tham mưu binh chủng hợp thành.

Tại Khánh Hòa, 100% cử tri nơi công tác thống nhất cao giới thiệu ông Nghiêm Xuân Thành, ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ứng cử đại biểu Quốc hội khóa mới. Ông Thành sinh năm 1969, quê Phú Thọ, trình độ tiến sĩ Kinh tế, thạc sĩ Tài chính - Tiền tệ - Tín dụng, cử nhân Kế toán.