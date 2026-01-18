Nhân sự được giới thiệu có độ tuổi trải dài từ thế hệ 6x đến 7x. Đa số các ứng viên đều có học vị cao, đặc biệt là cấp bậc tiến sĩ chiếm tỷ lệ lớn, được đánh giá cao về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực chuyên môn, đáp ứng yêu cầu của kỷ nguyên mới.

Trong số các bộ trưởng được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa mới có 2 nhân sự là ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Phan Văn Giang (sinh năm 1960) - Bộ trưởng Quốc phòng, đại biểu Quốc hội khóa 15 và Đại tướng Lương Tam Quang (sinh năm 1965) - Bộ trưởng Công an.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng. Ảnh: Hoàng Hà

Có 1 bộ trưởng là Bí thư Trung ương Đảng được giới thiệu ứng cử, đó là ông Lê Hoài Trung, sinh năm 1961, Bộ trưởng Ngoại giao, đại biểu Quốc hội khóa 15.

Hầu hết các bộ trưởng được giới thiệu ứng cử là ủy viên Trung ương Đảng và là đại biểu Quốc hội khóa 15: Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Thanh Bình (sinh năm 1967), Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng (sinh năm 1973), Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn (sinh năm 1966). Riêng Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng (sinh năm 1973) chưa là đại biểu Quốc hội.

Bên cạnh đó, quyền Bộ trưởng Công Thương Lê Mạnh Hùng (sinh năm 1973) cũng nằm trong danh sách được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16. Ông Hùng là đại biểu Quốc hội khóa 15, chưa là ủy viên Trung ương Đảng.

Ngoài ra, có 1 ứng viên là thứ trưởng, đó là bà Lâm Thị Phương Thanh (sinh năm 1967) - Thứ trưởng thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Bà là ủy viên Trung ương Đảng, chưa là đại biểu Quốc hội.