Trong danh sách ứng viên phó giáo sư ngành y học do Hội đồng Giáo sư Nhà nước công bố, Tiến sĩ Nguyễn Tri Thức là lãnh đạo Bộ Y tế được đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư năm 2025.

Chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tim mạch

Tiến sĩ Nguyễn Tri Thức (53 tuổi) là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tim mạch. Hiện ông đảm nhiệm vị trí Thứ trưởng Bộ Y tế kiêm điều hành Bệnh viện Chợ Rẫy.

Từ tháng 8/2000 tới tháng 11/2011, Tiến sĩ Thức làm việc với vai trò bác sĩ Khoa Nội tim mạch. Từ tháng 11/2011 tới tháng 3/2015, ông được bổ nhiệm làm Phó Khoa Nội tim mạch. Từ tháng 3/2015, ông trở thành Phó Giám đốc Trung tâm Tim mạch và kiêm Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ.

Tiến sĩ Nguyễn Tri Thức - Thứ trưởng Bộ Y tế. Ảnh: Quốc hội

Giai đoạn từ tháng 10/2015 tới tháng 10/2016 đánh dấu bước ngoặt khi ông kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy Phnom Penh (Campuchia), góp phần mở rộng hợp tác y tế giữa Việt Nam và các nước láng giềng.

Từ tháng 3/2017 tới tháng 11/2019, ông kiêm Trưởng khoa Điều trị Rối loạn nhịp tại Trung tâm Tim mạch. Đến tháng 6/2019, ông được bổ nhiệm Phó Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, kiêm Phó Giám đốc Trung tâm Tim mạch và Trưởng khoa Điều trị Rối loạn nhịp.

Từ tháng 11/2019 đến tháng 6/2024, ông đảm nhận vai trò Bí thư Đảng ủy và Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy. Trong thời gian này, ông còn kiêm Phó Bí thư Đảng ủy khối cơ sở Bộ Y tế từ tháng 9/2020. Ông là Đại biểu Quốc hội khóa 15 từ tháng 7/2021 đến nay, tham gia tích cực vào việc xây dựng chính sách y tế quốc gia. Từ tháng 6/2024, ông giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế.

Đã công bố 56 bài báo khoa học

Là một chuyên gia tim mạch, bác sĩ Thức tập trung vào các hướng nghiên cứu tiên tiến, nhằm nâng cao chất lượng điều trị bệnh lý tim mạch và các bệnh liên quan. Các lĩnh vực chính bao gồm:

Triển khai và ứng dụng các thiết bị cấy ghép tiên tiến như máy tạo nhịp bó His, máy tái đồng bộ tim (CRT) và máy phá rung (ICD) trong điều trị rối loạn nhịp và suy tim có rối loạn dẫn truyền. Ông cũng phát triển các kỹ thuật điều trị can thiệp sử dụng thiết bị điện cấy ghép trong tim.

Phát triển mô hình điều phối hiến tạng, triển khai kỹ thuật ghép thận ABO không tương hợp và theo dõi kết quả lâu dài sau ghép.

Nghiên cứu mối liên hệ giữa các bệnh lý chuyển hóa như đái tháo đường, tăng huyết áp, suy thận mạn, bệnh lý mạch máu với nguy cơ tim mạch. Ông áp dụng các kỹ thuật điều trị mới, bao gồm sử dụng thuốc tiên tiến và can thiệp nội mạch.

Những nghiên cứu này không chỉ được công bố trên các tạp chí chuyên ngành trong và ngoài nước mà còn được áp dụng thực tiễn, góp phần cải thiện hiệu quả điều trị tại các cơ sở y tế lớn.

Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức được ghi nhận qua nhiều giải thưởng cao quý. Ông nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2012; Danh hiệu Thầy thuốc ưu tú năm 2017; Bằng khen của Bộ trưởng Y tế các năm 2010, 2014, 2020; Chiến sĩ thi đua cấp Bộ Y tế 2020, 2023.

Bên cạnh công tác chuyên môn, Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức còn tham gia giảng dạy, đảm bảo chất lượng dạy học và tuân thủ nghiêm túc các quy chế đào tạo. Ông đã công bố 56 bài báo khoa học, trong đó 9 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy tín.