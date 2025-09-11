Ngày 8/9, Hội đồng Giáo sư Nhà nước công bố danh sách 124 ứng viên Giáo sư ngành Y học. Trong những ứng viên này có bác sĩ Đinh Dương Tùng Anh (sinh năm 1988) công tác tại Trường Đại học Y Dược Hải Phòng là ứng viên trẻ nhất.

Từ tháng 4/2014 đến tháng 12/2014, bác sĩ Tùng Anh là giảng viên tập sự Bộ môn Nhi. Từ tháng 1/2015 đến nay là giảng viên Bộ môn Nhi, trường Đại học Y Dược Hải Phòng. Từ tháng 9/2015 đến tháng 9/2019, anh Nghiên cứu sinh - Đại học Kanazawa, tỉnh Ishikawa, Nhật Bản.

Từ tháng 11/2019 đến tháng 10/2022, bác sĩ Tùng Anh là giáo vụ Sau đại học, Bộ môn Nhi. Từ tháng 7/2023 đến nay, anh là phó trưởng phụ trách Bộ môn Nhi, Khoa Y, trường Đại học Y Dược Hải Phòng.

Tiến sĩ Dương Đinh Tùng Anh. Ảnh: HPMU.

Sự nghiệp nghiên cứu của bác sĩ Tùng Anh tập trung vào ba hướng chính, gắn liền với thực tiễn lâm sàng và đào tạo sau đại học:

1. Lâm sàng Nhi khoa: Đây là hướng nghiên cứu cốt lõi, tập trung vào các bệnh lý thường gặp ở trẻ em như hô hấp, tim mạch, tiêu hóa và thần kinh. Các nghiên cứu đánh giá đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, kết quả điều trị và yếu tố liên quan, nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, giảm tỷ lệ tử vong và tiến triển nặng.

Kết quả còn hỗ trợ đề xuất biện pháp phòng ngừa, tuyên truyền giáo dục sức khỏe cho phụ huynh, giúp phát hiện sớm và can thiệp kịp thời.

Bác sĩ Tùng Anh đã thực hiện 8 đề tài khoa học và công nghệ (KHCN) cấp cơ sở, hướng dẫn 10 học viên sau đại học (4 Cao học, 5 Bác sĩ nội trú, 1 Bác sĩ chuyên khoa cấp II), biên soạn 2 giáo trình Nhi khoa, và công bố 46 bài báo khoa học trên tạp chí uy tín. Những thành tựu này được tích hợp trực tiếp vào chương trình giảng dạy đại học và sau đại học tại trường.

2. Đặc tính kháng thuốc của vi khuẩn gây bệnh: Dựa trên phân tích kết quả nuôi cấy vi khuẩn và kháng sinh đồ từ các cơ sở y tế tại Hải Phòng, hướng nghiên cứu này giám sát sự thay đổi dịch tễ, tỷ lệ vi khuẩn gây bệnh và đặc tính kháng kháng sinh ở trẻ em. Kết quả khuyến nghị phác đồ kháng sinh đầu tay cho các bệnh nhiễm khuẩn thường gặp, đặc biệt nhiễm khuẩn đường hô hấp, nhằm kiểm soát lạm dụng kháng sinh và kháng thuốc. Hướng này xuất phát từ kiến thức Thạc sĩ tại Pháp.

Ông đã thực hiện 2 đề tài KHCN cấp cơ sở, hướng dẫn 2 học viên Cao học, và công bố 18 bài báo khoa học, được sử dụng trong đào tạo sau đại học Nhi khoa.

3. Não khoa phát triển: Tập trung vào quá trình hình thành và phát triển não bộ, đặc biệt vỏ não, với trọng tâm vào tế bào neuron và tế bào hình sao (astrocyte).

Đây là hướng nghiên cứu được phát triển chuyên sâu trong thời gian của khóa học nghiên cứu sinh của ứng viên tại Nhật Bản. Các kết quả nghiên cứu đã làm sáng tỏ một số yếu tố tác động tới quá trình sinh trưởng và biệt hóa, di chuyển của các tế bào thần kinh trên vỏ não.

Ngoài ra, các nghiên cứu này cũng là cơ sở khoa học giúp giải thích cơ chế bệnh sinh của một số dị dạng não bẩm sinh thường gặp như: não phẳng, dị hình nốt quanh não thất (heterotopia).

Ông đã công bố 6 bài báo khoa học trên tạp chí uy tín và tích hợp vào chương trình đào tạo sau đại học.

Trong thời gian công tác, bác sĩ Tùng Anh luôn có niềm đam mê với nghiên cứu khoa học, biết vận dụng nghiên cứu khoa học để nâng cao trình độ chuyên môn, có tinh thần học tập chủ động và nghiêm túc.

Ông luôn cố gắng đồng hành cùng các khóa sinh viên, học viên trong nghiên cứu khoa học. Sẵn sàng ủng

hộ và áp dụng những đổi mới trong phương pháp giảng dạy Y khoa, thúc đẩy sự sáng tạo; đề cao sự hợp tác, tổ chức tốt các nhóm nghiên cứu, là cầu nối trong quan hệ hợp tác viện - trường. Phối kết hợp giữa giảng dạy, nghiên cứu khoa học và ứng dụng trong thực hành lâm sàng nhi khoa.

Giám đốc bệnh viện và nhiều bác sĩ bay gấp ra Côn Đảo cứu nam sinh nguy kịch Ê-kíp đã bay ra Côn Đảo và thực hiện thành công ca phẫu thuật cứu sống nam thanh niên 17 tuổi bị chấn thương bụng tổn thương đa cơ quan, tình trạng nguy kịch.

Vì sao 'khó như thi bác sĩ nội trú'? Bác sĩ nội trú là chương trình đào tạo đặc thù, tinh hoa của ngành y, mô hình này xuất phát từ Pháp sau đó phát triển thêm ở các quốc gia khác.