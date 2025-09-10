Sáng nay, Thứ trưởng thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo Hồ Văn Niên và đoàn công tác làm việc với UBND tỉnh Khánh Hòa về công tác dân tộc và tôn giáo.

Về phía địa phương có ông Nguyễn Long Biên - Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, bà Chamaléa Thị Thủy - Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo cùng các lãnh đạo sở, ngành khác.

Thứ trưởng thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo phát biểu trong buổi làm việc với UBND tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Xuân Ngọc

Báo cáo với đoàn công tác, bà Chamaléa Thị Thủy cho biết sau khi sáp nhập, Khánh Hòa có diện tích 8.555km2 với khoảng 2,2 triệu dân. Tỉnh có 36 dân tộc thiểu số với hơn 293 nghìn người (chiếm 13,15% dân số toàn tỉnh).

Hiện, Khánh Hòa có 12 tôn giáo hoạt động với 886 cơ sở tôn giáo, 155 điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung, 8.790 chức sắc, chức việc, nhà tu hành; khoảng 651.253 tín đồ và hơn 760 cơ sở tín ngưỡng.

Đối với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đến nay, tỉnh đã cơ bản vận hành ổn định bộ máy, phục vụ tốt nhu cầu của người dân; kinh tế tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng.

Giai đoạn 2021-2025, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm bình quân hơn 5%/năm. Tỉnh hoàn thành 100% chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát với 3.509 căn nhà được xây mới, sửa chữa.

Bà Chamaléa Thị Thủy - Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Xuân Ngọc

Theo bà Chamaléa Thị Thủy, địa phương đang đối mặt với một số khó khăn sau sáp nhập. Cụ thể là việc thay đổi nhân sự khi nhiều cán bộ, công chức nghỉ hưu hoặc chuyển công tác, gây khó khăn trong nắm bắt tình hình và triển khai nhiệm vụ. Các cán bộ tham mưu công tác dân tộc và tôn giáo còn thiếu hụt về chuyên môn và nghiệp vụ, cần được đào tạo và bồi dưỡng thêm.

Phía địa phương kiến nghị Bộ Dân tộc và Tôn giáo sớm tham mưu cho Chính phủ ban hành Nghị định về tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030. Đồng thời, Bộ Nội vụ cần có hướng dẫn về việc bố trí cán bộ chuyên trách công tác dân tộc và tôn giáo tại các xã vùng dân tộc và miền núi, cũng như hướng dẫn vị trí việc làm cho cấp tỉnh và cấp xã.

Phó chủ tịch UBND Khánh Hòa - ông Nguyễn Long Biên thì cho hay tỉnh sẽ tiếp tục làm việc với các xã, phường, đặc khu để theo dõi tình hình triển khai công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, nhằm nắm bắt và giải quyết kịp thời khó khăn của địa phương.

Đối với việc đôn đốc giải ngân, ông Biên cho rằng cần đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn, đặc biệt là nguồn vốn sự nghiệp. Tỉnh cũng rà soát các chế độ, chính sách và quy định tại các nghị quyết của HĐND tỉnh cũng như các chương trình, đề án, kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh để đảm bảo đồng bộ và hiệu quả, tránh lãng phí nguồn lực.

Ông Nguyễn Long Biên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Xuân Ngọc

Ngoài ra, ông Nguyễn Long Biên cho biết sẽ tiếp tục kiểm tra các chế độ, chính sách và quy định. Địa phương sẽ chủ động làm việc với Sở Tư pháp để đề xuất phương án xử lý phù hợp.

Cần tăng cường quản lý nhà nước về Dân tộc và Tôn giáo

Sau khi nghe báo cáo và thảo luận của các sở, ngành, Thứ trưởng thường trực Hồ Văn Niên đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh Khánh Hòa trong thời gian qua, đặc biệt việc vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp cơ bản đạt kết quả cao.

Thời gian tới, theo Thứ trưởng, các địa phương cần chú trọng hơn nữa đến công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực dân tộc và tôn giáo. Việc này cần được triển khai một cách có hệ thống và đi vào khuôn khổ, đặc biệt lưu ý đến các hiện tượng tín ngưỡng và tôn giáo mới đang xuất hiện trong cộng đồng.

Thứ trưởng Hồ Văn Niên trong buổi làm việc tại Khánh Hòa, sáng 10/9. Ảnh: Xuân Ngọc

Thứ trưởng cũng yêu cầu các cấp chính quyền địa phương phải vận hành thông suốt, nhằm đảm bảo hiệu quả trong quản lý và phục vụ người dân. Đồng thời, nhiệm vụ cấp bách là chú trọng giáo dục, y tế, nâng cao đời sống cho nhân dân, đặc biệt là ở các vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Mục tiêu được đặt ra là giảm nghèo bền vững, không để tình trạng tái nghèo xảy ra.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng nhấn mạnh, việc phát triển kinh tế - xã hội phải đi đôi với giữ vững an ninh và chính trị khu vực; cần xóa bỏ tư duy cũ của đội ngũ cán bộ làm việc ở cấp xã, những người vẫn còn làm việc theo cách thức cũ trước đây.

Một trong những điểm quan trọng được nêu ra là việc ứng dụng công nghệ vào lãnh đạo và quản lý, nhằm sát sao hơn với nhân dân. Các xã, phường cần phải trở thành những đơn vị gần gũi với người dân, lắng nghe và đáp ứng kịp thời các nhu cầu của họ.

Thứ trưởng Hồ Văn Niên cho biết Bộ Dân tộc và Tôn giáo sẽ tiếp thu, ghi nhận đầy đủ các kiến nghị của UBND tỉnh, đồng thời báo cáo Chính phủ để nhanh chóng tháo gỡ khó khăn cho địa phương, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững và hài hòa trong cộng đồng.

Sáng nay, Thứ trưởng Thường trực Hồ Văn Niên cùng đoàn công tác Bộ Dân tộc và Tôn giáo cũng đã tới thăm và làm việc với Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Khánh Hòa để triển khai một số nội dung trong công tác thời gian tới. Hôm 9/10, đoàn công tác đã đi kiểm tra công tác dân tộc, tôn giáo tại xã Bác Ái Tây và Khánh Sơn.