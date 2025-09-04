Không gian trưng bày của Bộ Dân tộc và Tôn giáo nằm trong Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” diễn ra ở Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Cổ Loa, Hà Nội) đã trở thành điểm hấp dẫn khách tham quan những ngày qua.
Triển lãm Thành tựu đất nước với chủ đề "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" được tổ chức tại Hà Nội thu hút sự quan tâm đặc biệt và tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong các tầng lớp nhân dân.
Nhằm đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân, trên cơ sở đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thủ tướng quyết định kéo dài thời gian Triển lãm đến hết ngày 15/9.
Với thiết kế mang đậm dấu ấn văn hóa Việt Nam, bố cục mặt bằng lấy cảm hứng từ hoa sen - biểu tượng quốc hoa của đất nước, không gian trưng bày của Bộ Dân tộc và Tôn giáo thu hút nhiều khách tham quan những ngày qua.