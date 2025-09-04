Triển lãm Thành tựu đất nước với chủ đề "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" được tổ chức tại Hà Nội thu hút sự quan tâm đặc biệt và tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong các tầng lớp nhân dân.

Nhằm đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân, trên cơ sở đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thủ tướng quyết định kéo dài thời gian Triển lãm đến hết ngày 15/9.

Với thiết kế mang đậm dấu ấn văn hóa Việt Nam, bố cục mặt bằng lấy cảm hứng từ hoa sen - biểu tượng quốc hoa của đất nước, không gian trưng bày của Bộ Dân tộc và Tôn giáo thu hút nhiều khách tham quan những ngày qua.

Không gian trưng bày của Bộ Dân tộc và Tôn giáo có sự đa dạng hiện vật, hình ảnh đặc sắc của các vùng miền trên cả nước

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn Giáo Đào Ngọc Dung (giữa), chụp ảnh cùng chức sắc, tín đồ các tôn giáo và đại diện một số dân tộc thiểu số tại không gian trưng bày triển lãm

Nghệ nhân người Mông tặng Bộ trưởng Đào Ngọc Dung một sản phẩm của nghệ thuật vẽ sáp ong trên vải

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung trò chuyện với các chức sắc của Đạo Cao Đài, một trong số không nhiều tôn giáo nội sinh ở Việt Nam

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung chia sẻ niềm vui với Tổng Biên tập Báo VietNamNet trước những thành tựu đạt được của Công trình quốc gia đặc biệt - Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi toàn quốc

Một nghệ sĩ trẻ người Mông biểu diễn tiết mục múa khèn.

Thứ trưởng thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo Hồ Văn Niên (ngoài cùng bên phải) cùng Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Hoài Bắc (bên trái) thăm khu trưng bày của Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Các lãnh đạo Bộ chứng kiến nghệ thuật vẽ sáp ong trên vải của nghệ nhân người Mông

Khách tham quan được hướng dẫn cách vẽ sáp ong trên vải

Công chúng thưởng thức các chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống

Các nghệ sĩ trẻ quảng bá nét đẹp văn hóa của các dân tộc thiểu số

Khách tham quan trải nghiệm các loại nhạc cụ dân tộc

Một điệu múa xòe sôi động thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng

Khách tham quan chăm chú theo dõi các tiết mục nghệ thuật truyền thống

Khách tham quan dừng chân trải nghiệm ẩm thực truyền thống của đồng bào miền núi ở Cao Bằng

Thiếu nhi háo hức trải nghiệm tương tác với robot tích hợp AI

Robot có khả năng trò chuyện, giao tiếp với công chúng

Các mẫu nhà tạm được trưng bày tại khu chuyên đề về Công trình quốc gia đặc biệt