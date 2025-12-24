Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung phát biểu tại cuộc gặp mặt

Tham dự buổi gặp mặt có đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc Bộ Dân tộc và Tôn giáo; bà Lê Thị Thanh Trà, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang; ông Nguyễn Văn Dưng, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Tuyên Quang cùng 300 đại biểu là các điển hình tiên tiến tiêu biểu của tỉnh năm 2025.

Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung bày tỏ vui mừng được đón tiếp Đoàn đại biểu điển hình tiên tiến của tỉnh Tuyên Quang. Thứ trưởng nhấn mạnh, Tuyên Quang là địa phương giàu truyền thống cách mạng, từng là “Thủ đô Khu giải phóng”, “Thủ đô kháng chiến” của cả nước. Đồng thời, Thứ trưởng ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của đồng bào DTTS, đặc biệt là vai trò nòng cốt của đội ngũ người có uy tín, các điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế – xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở.

Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến tỉnh Tuyên Quang năm 2025

Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung nhấn mạnh, trong bối cảnh tỉnh Tuyên Quang mới được hợp nhất và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, vai trò của người có uy tín và các cá nhân điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào DTTS càng trở nên quan trọng. Thứ trưởng mong muốn các đại biểu tiếp tục phát huy uy tín, trách nhiệm và tinh thần gương mẫu trong cộng đồng, trở thành cầu nối vững chắc giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân.

Thứ trưởng đề nghị các đại biểu tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tiếp tục lan tỏa những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong lao động, sản xuất và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung mong muốn các đại biểu tiếp tục phát huy uy tín, trách nhiệm và tinh thần gương mẫu trong cộng đồng

Tại buổi gặp mặt, các thành viên trong Đoàn đại biểu bày tỏ mong muốn Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm, hoàn thiện và nâng cao hiệu quả các chính sách thiết yếu đối với vùng đồng bào DTTS, nhất là trong lĩnh vực đào tạo nghề, chăm sóc sức khỏe, bảo hiểm y tế và bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; tăng cường hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, các mô hình sản xuất, kinh doanh và khởi nghiệp của đồng bào DTTS trên địa bàn, góp phần tạo sinh kế bền vững và nâng cao thu nhập cho người dân.

Ông Nguyễn Văn Dưng, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Tuyên Quang phát biểu tại buổi gặp mặt

Báo cáo tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Văn Dưng, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Tuyên Quang cho biết: Sau hợp nhất, tỉnh Tuyên Quang có 124 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó có 17 xã biên giới với đường biên giới dài hơn 277 km; đồng bào DTTS chiếm trên 73% dân số toàn tỉnh với 45 dân tộc. Những năm qua, tỉnh Tuyên Quang luôn quan tâm triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc, trọng tâm là Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I từ 2021-2025 (Chương trình MTQG 1719).

Đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc từng bước được nâng lên; kết cấu hạ tầng được đầu tư đồng bộ; tỷ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giảm dần qua từng năm; công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống đạt nhiều kết quả tích cực; an ninh, trật tự vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số luôn được giữ vững ổn định.

Ông Nguyễn Văn Dưng nhấn mạnh, những kết quả đạt được có sự đóng góp quan trọng của đội ngũ người có uy tín, các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào DTTS. Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến lần này là dịp để tôn vinh, lan tỏa các gương người tốt, việc tốt; đồng thời tạo điều kiện để các đại biểu gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, góp phần củng cố tinh thần đoàn kết giữa đồng bào các dân tộc trong tỉnh Tuyên Quang.

Chia sẻ tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung khẳng định, Bộ Dân tộc và Tôn giáo sẽ tiếp tục đồng hành, phối hợp chặt chẽ với tỉnh Tuyên Quang trong triển khai các chính sách dân tộc; quan tâm xây dựng, phát huy vai trò của người có uy tín, các điển hình tiên tiến, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển bền vững vùng đồng bào DTTS và miền núi trong giai đoạn mới.

Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung đã tặng quà cho các đại biểu điển hình tiên tiến tỉnh Tuyên Quang

Thay mặt lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung đã trao tặng 300 phần quà cho các đại biểu điển hình tiên tiến tỉnh Tuyên Quang. Những phần quà thể hiện sự quan tâm, động viên của lãnh đạo Bộ đối với đội ngũ người có uy tín, các cá nhân tiêu biểu trong vùng đồng bào DTTS; đồng thời là nguồn động viên để các đại biểu tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, tích cực đóng góp cho sự phát triển của địa phương và cộng đồng.