Sáng 23/7, tại Hội nghị Biểu dương điển hình tiên tiến lần thứ XI, giai đoạn 2020-2025 Công đoàn Khoa học và Công nghệ Việt Nam (KH&CN), ông Phạm Quang Hưởng - Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn KH&CN cho biết, 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước của cán bộ, người lao động của ngành đã có bước phát triển mạnh mẽ, toàn diện.

Nhiều phong trào thiết thực, hiệu quả như “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Xanh – sạch – đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, “Cả nước thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”, "Bình dân học vụ số", “Chuyển đổi số để làm việc tốt hơn”… đã trở thành động lực quan trọng, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị.

Từ các phong trào thi đua, hàng ngàn sáng kiến, đề tài, công trình nghiên cứu khoa học đã ra đời, trong đó nhiều công trình có giá trị khoa học, thực tiễn cao, được ứng dụng rộng rãi, đóng góp thiết thực vào phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, nâng cao vị thế của ngành và đất nước.

Công đoàn Báo VietNamNet là 1 trong 25 tập thể được vinh danh tiên tiến ngành Khoa học và Công nghệ. Ảnh: Thạch Thảo

“Hôm nay, chúng ta biểu dương, tôn vinh 25 tập thể và 167 cá nhân điển hình tiên tiến”, ông Hưởng nói. Theo ông, thành tích của các cá nhân, tập thể là kết quả của tinh thần trách nhiệm, ý chí phấn đấu, khát vọng cống hiến; đồng thời minh chứng cho sức sống của các phong trào thi đua, tạo nên sức lan tỏa rộng lớn, khích lệ người lao động toàn ngành tiếp tục nỗ lực, sáng tạo, vươn lên.

Bước sang giai đoạn 2025-2030, trước yêu cầu mới của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng, ông Hưởng cho biết, Công đoàn KH&CN tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý, điều hành và đánh giá thi đua, khen thưởng. Từ đó, bảo đảm chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, tập trung cho người lao động trực tiếp.

Các phong trào thi đua cần tập trung phát huy vai trò trí tuệ, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, người lao động; gắn thi đua với nhiệm vụ chính trị; đồng thời chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Hoàng Phương nhấn mạnh, mặc dù tình hình trong nước và thế giới có nhiều khó khăn, thách thức, song phong trào thi đua yêu nước trong 5 năm qua của toàn ngành vẫn được Công đoàn duy trì thường xuyên, ngày càng đi vào chiều sâu và có sức lan tỏa rộng rãi.

Công đoàn ngành đã phát động nhiều phong trào thiết thực, hiệu quả, gắn chặt với nhiệm vụ chuyên môn. Hàng trăm đề tài nghiên cứu, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, giải pháp hữu ích được đăng ký và áp dụng vào thực tiễn, đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội rõ rệt.

Đặc biệt, giai đoạn 2020-2025 xuất hiện nhiều gương tập thể và cá nhân tiêu biểu, là hạt nhân trong phong trào thi đua. Thứ trưởng nhấn mạnh, 25 tập thể và 167 cá nhân được tôn vinh tại hội nghị là những minh chứng cho tinh thần sáng tạo, vượt khó, dám nghĩ, dám làm của người lao động ngành KH&CN.

Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Hoàng Phương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Thạch Thảo

Trong giai đoạn tới, Thứ trưởng lưu ý nhiệm vụ đặt ra với ngành KH&CN hết sức nặng nề. Bởi, vừa phải tiếp tục hoàn thiện thể chế, vừa thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, đẩy nhanh ứng dụng khoa học - công nghệ và chuyển giao công nghệ vào sản xuất - kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương cũng đề nghị các cấp công đoàn trong ngành tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm để phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng của Công đoàn thực sự trở thành động lực mạnh mẽ.

Cụ thể, tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ KH&CN về công tác thi đua – khen thưởng. Phong trào thi đua cần được phát động thường xuyên, liên tục, gắn với mục tiêu, nhiệm vụ chính trị và các chương trình trọng điểm của ngành.

Cùng với đó, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tổ chức phong trào thi đua. Khuyến khích phong trào thi đua theo chuyên đề như thi đua nghiên cứu khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật với giá trị cốt lõi của ngành.

Cần quan tâm xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến. Tăng cường phối hợp giữa các cấp công đoàn với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, tạo điều kiện về cơ chế, nguồn lực, khuyến khích người lao động phát huy sáng kiến, đề xuất giải pháp đổi mới, cải tiến quy trình công việc, nâng cao năng suất lao động.

Tiếp tục đổi mới công tác khen thưởng, bảo đảm chính xác, công khai, kịp thời, đúng người, đúng thành tích, chú trọng khen thưởng công nhân, viên chức, người lao động trực tiếp.

Xây dựng các đợt thi đua chuyên đề phục vụ nhiệm vụ trọng điểm như: chuyển đổi số, nghiên cứu công nghệ lõi, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, kinh tế tuần hoàn, phát triển công nghệ xanh, năng lượng tái tạo…

“Tôi tin rằng, với truyền thống đoàn kết, sáng tạo, sự chỉ đạo sát sao của các cấp lãnh đạo, cùng sự nỗ lực của toàn thể người lao động, phong trào thi đua của Công đoàn ngành giai đoạn 2025-2030 sẽ tiếp tục phát triển mạnh, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển khoa học - công nghệ và công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, Thứ trưởng chia sẻ.