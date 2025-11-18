Sáng 18/11, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nông Thị Hà dự lễ khai giảng năm học 2025-2026 và kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam tại Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang (tỉnh Khánh Hoà).

Phát biểu tại lễ khai giảng, Thứ trưởng Nông Thị Hà cho biết, trong gần 5 thập kỷ qua, Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang đã khẳng định vị thế là một trong những cơ sở giáo dục đặc thù tiêu biểu. Nhà trường không chỉ bồi dưỡng tri thức mà còn rèn đức, luyện tài cho học sinh dân tộc thiểu số.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nông Thị Hà phát biểu tại lễ khai giảng. Ảnh: Xuân Ngọc

Năm học 2024–2025, dù gặp nhiều khó khăn về điều kiện dạy học và sinh hoạt, nhà trường đã nỗ lực vượt bậc với 98,5% học sinh hoàn thành chương trình dự bị đại học và hơn 400 em được xét chuyển vào 33 trường đại học, học viện trên cả nước. Kết quả có được là từ sự nỗ lực của lãnh đạo, cán bộ, giáo viên và học sinh trong việc duy trì hiệu quả các hoạt động giảng dạy, chăm sóc học sinh.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nông Thị Hà nhấn mạnh: năm học 2025–2026 có nhiều điểm đặc biệt và ý nghĩa quan trọng đối với Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang. Năm học này, trường có hiệu trưởng mới là ông Lê Phú Thắng. Với kinh nghiệm và tâm huyết, ông Thắng sẽ cùng tập thể cán bộ, viên chức xây dựng khối đoàn kết nội bộ, nâng cao chất lượng giáo dục và phát triển bền vững cho trường.

Năm học 2025–2026 đánh dấu lần đầu tiên các trường Dự bị Đại học Dân tộc, bao gồm Trường Nha Trang, triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018, theo Nghị quyết 29 về đổi mới giáo dục. Nhà trường cần chú trọng bồi dưỡng năng lực chuyên môn cho giáo viên và ứng dụng công nghệ trong giảng dạy.

Thứ trưởng Nông Thị Hà chúc mừng giáo viên và học sinh Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang. Ảnh: Xuân Ngọc

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo cũng chia sẻ với những khó khăn về cơ sở vật chất mà nhà trường phải đối mặt. Thứ trưởng cho biết, Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã chỉ đạo triển khai dự án cải tạo, sửa chữa cơ bản để cải thiện điều kiện dạy học và sinh hoạt cho học sinh.

Trong giai đoạn 2026–2030, Bộ Dân tộc và Tôn giáo sẽ ưu tiên đầu tư từ Chương trình mục tiêu quốc gia để nâng cao cơ sở vật chất cho các trường trong đó có Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang.

Đặc biệt, Bộ sẽ thúc đẩy tiến độ xây dựng cơ sở 2 của trường tại Bắc Hòn Ông, phường Nam Nha Trang, nhằm tạo ra môi trường học tập hiện đại hơn trong 1–2 năm tới.

Cuối cùng, Thứ trưởng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng đoàn kết nội bộ trong nhà trường. Bà kêu gọi nhà trường cần đặc biệt quan tâm đến việc phát triển đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên có phẩm chất, năng lực và tinh thần trách nhiệm cao. Đoàn kết sẽ là sức mạnh giúp nhà trường vượt qua mọi khó khăn và phát triển ổn định, bền vững.

Ông Lê Phú Thắng, Hiệu trưởng Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang. Ảnh: Xuân Ngọc

Về phía nhà trường, Hiệu trưởng Lê Phú Thắng bày tỏ, Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang là cơ sở giáo dục trực thuộc Bộ Dân tộc và Tôn giáo, chuyên bồi dưỡng kiến thức dự bị đại học cho học sinh dân tộc thiểu số. Nhà trường không chỉ dạy chữ mà còn giáo dục nhân cách, kỹ năng, và ý thức trách nhiệm với quê hương.

Trong năm học 2025-2026, trường đặt mục tiêu xây dựng môi trường giáo dục đoàn kết, đổi mới và phát triển, nâng cao chất lượng toàn diện. Để đạt được điều này, nhà trường sẽ tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đổi mới phương pháp và nội dung giảng dạy, ứng dụng công nghệ thông tin.

Song song đó, nhà trường sẽ chú trọng xây dựng đội ngũ giáo viên có năng lực chuyên môn cao, chăm lo đời sống và sức khỏe học sinh. Trong tương lai, trường hướng đến việc trở thành địa chỉ tin cậy và mái nhà chung của học sinh các dân tộc Việt Nam.