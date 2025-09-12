Ngày 12/9, đoàn công tác số 4 do Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nông Thị Hà làm trưởng đoàn có buổi làm việc tại tỉnh Phú Thọ về công tác dân tộc, tôn giáo sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và thăm hỏi, động viên nhân dân tại địa phương.

Thứ trưởng Nông Thị Hà và đoàn công tác số 4 làm việc tại tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Đức Hoàng

Sau 2 tháng sáp nhập tỉnh và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Phú Thọ (mới) với 148 đơn vị hành chính cấp xã, phường đã cơ bản vận hành ổn định bộ máy, phục vụ tốt nhu cầu của người dân.

Tỉnh có trên 908.000 người DTTS, chiếm 28% dân số; số người uy tín trong đồng bào DTTS là 2.168 người. Tỉnh có 3 tôn giáo là Phật giáo, Công giáo và đạo Tin lành.

Trong 9 tháng đầu năm, tình hình vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh tiếp tục ổn định; người dân và chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước; khối đại đoàn kết toàn dân tộc được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Thứ trưởng Nông Thị Hà kiểm tra hoạt động tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Cao Sơn. Ảnh: Đức Hoàng

Kiểm tra, làm việc tại xã Cao Sơn (tỉnh Hòa Bình cũ), xã Thanh Sơn và nghe báo cáo của UBND tỉnh Phú Thọ, Thứ trưởng Nông Thị Hà chia sẻ những khó khăn, vướng mắc của chính quyền 2 xã sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Bà Hà cho rằng việc tổ chức bộ máy biên chế tại xã Cao Sơn nói riêng và nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Phú Thọ nói chung hiện còn thiếu, chưa có người làm công tác chuyên môn ở nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực dân tộc và tôn giáo.

Bên cạnh đó, công tác bàn giao công việc, cơ sở vật chất, tài sản là vấn đề còn nhiều khó khăn. Tại lĩnh vực dân tộc, tôn giáo có nhiều chương trình mục tiêu, dự án dở dang. Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo lưu ý tỉnh Phú Thọ, sở, ngành liên quan đặc biệt quan tâm, tham mưu, trực tiếp hướng dẫn các xã tránh để xảy ra những vụ việc vi phạm, sai quy định.

"Chúng ta phải lo các công việc trước mắt nhưng cũng cần giải quyết dứt điểm những vấn đề còn tồn tại" - Thứ trưởng Nông Thị Hà khẳng định.

Qua kiểm tra thực tế tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Cao Sơn, bà Hà cho rằng tỉnh Phú Thọ mới được sáp nhập từ 3 tỉnh nên trong việc thực hiện các thủ tục hành chính công còn một số khó khăn. Việc này cần có một bước chuyển toàn diện và đồng bộ, đặc biệt là tại các xã vùng sâu, vùng xa là nơi tập trung đồng bào DTTS, việc tiếp cận công nghệ thông tin, công nghệ hiện đại còn rất khó khăn đối với cả nhân dân và cán bộ xã.

Ông Đặng Quang Huy - Bí thư xã Thanh Sơn phát biểu ý kiến tại buổi làm việc. Ảnh: Đức Hoàng

Ông Đặng Quang Huy - Bí thư Đảng ủy xã Thanh Sơn - cho biết Thanh Sơn là xã có địa bàn rộng, đồng bào dân tộc sinh sống phân tán ở nhiều khu dân cư. Đời sống của nhiều đồng bào dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là trong phát triển kinh tế, ổn định đời sống.

Ông Huy cho rằng khả năng tự sản xuất, tự tổ chức cuộc sống gia đình bà con đồng bào DTTS chưa cao. Vì vậy, ông Huy đề xuất Bộ, cơ quan Trung ương quan tâm, lưu ý đưa ra những chính sách, dự án, kế hoạch và mô hình có quy mô bài bản, phân kỳ nguồn vốn dài hạn theo kế hoạch được định sẵn để từ đó là động lực phát triển lâu dài, ổn định cho bà con đồng bào DTTS.

Thứ trưởng Nông Thị Hà kết luận buổi làm việc. Ảnh: Đức Hoàng

Địa phương sẽ chủ động hơn trong xây dựng kế hoạch, phân bổ nguồn lực

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Nông Thị Hà khẳng định, thời gian qua, tỉnh Phú Thọ đã làm tốt công tác dân tộc, tôn giáo. Trong thời gian tới, tỉnh cần phát huy, chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của người dân trên địa bàn vùng đồng bào DTTS và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn; nắm bắt tình hình tín ngưỡng, tôn giáo nhằm chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh với những hành vi lợi dụng các vấn đề về dân tộc, tôn giáo để chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bà Hà chia sẻ Phú Thọ là địa bàn Đất Tổ linh thiêng nên hoạt động tín ngưỡng sôi động, đa dạng. Vì vậy, tỉnh cần quan tâm, tăng cường quản lý, không để phát sinh những vấn đề phức tạp; nắm bắt, quản lý các hoạt động tôn giáo đúng quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, các cán bộ dân tộc, tôn giáo của tỉnh phải tự nâng cao trình độ, kiến thức, năng lực đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời, lãnh đạo tỉnh, xã cũng phải bố trí, sắp xếp cán bộ có năng lực phù hợp. Trong đó, tỉnh phải quan tâm, bố trí số lượng cán bộ là người DTTS ở những vị trí phù hợp để tạo niềm tin cho đồng bào, để con em đồng bào nỗ lực học tập, phấn đấu vươn lên.

Bà Hà cho biết thêm hiện tại, lãnh đạo Bộ đã giao cho Học viện Dân tộc tham mưu, chuẩn bị nội dung, kế hoạch tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ dân tộc và tôn giáo tại các địa phương, qua đó sẽ nâng cao năng lực, kỹ năng, chuyên môn cho đội ngũ.

Thấu hiểu, chia sẻ khó khăn của địa phương, nhất là địa bàn cấp xã, Thứ trưởng Nông Thị Hà khẳng định đoàn kiểm tra sẽ tiếp thu ý kiến để tổng hợp, báo cáo các cơ quan liên quan để thời gian tới từng bước tháo gỡ khó khăn.

Với các đề xuất, kiến nghị của xã, tỉnh, bà Hà khẳng định hiện tại, Bộ Dân tộc và Tôn giáo đang xây dựng, hoàn thiện các kế hoạch, chính sách cho vùng đồng bào DTTS và miền núi để trình Chính phủ, Quốc hội. Trong đó, các kế hoạch, chính sách này sẽ hướng trực tiếp đến đối tượng thụ hưởng là đồng bào DTTS. Trung ương, Bộ sẽ chỉ đưa ra định hướng và kiểm tra, giám sát còn địa phương sẽ phải chủ động hơn trong việc xây dựng kế hoạch, phân bổ nguồn lực hợp lý phù hợp với điều kiện thực tế.

Thứ trưởng Nông Thị Hà tin rằng công tác dân tộc, tôn giáo tại tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn mới sẽ tiếp tục ổn định, có bước tiến mới góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội vững mạnh, toàn diện của tỉnh, đúng với kỳ vọng của Trung ương.

Lắng nghe những ý kiến đại diện lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo, đoàn công tác số 4, ông Đinh Công Sứ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ - khẳng định tỉnh sẽ chỉ đạo các ngành, địa phương thực hiện những nội dung quản lý Nhà nước trên địa bàn theo đúng quy định của pháp luật về công tác dân tộc, tôn giáo.

Đồng thời, ông Sứ cảm ơn Bộ đã thăm, tặng quà động viên người có uy tín, đồng bào DTTS còn nhiều khó khăn, đặc biệt là tại xã Cao Sơn và xã Thanh Sơn.

Thứ trưởng Nông Thị Hà tặng quà cho người có uy tín, người nghèo DTTS xã Thanh Sơn. Ảnh: Đức Hoàng

Những người uy tín cùng cả hệ thống chính trị đã làm tốt công tác xây dựng khối đại đoàn kết

Trước đó, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo cùng đoàn công tác đã gặp mặt, tặng quà cho người có uy tín, hộ nghèo là đồng bào DTTS tại xã Cao Sơn và xã Thanh Sơn.

Tại đây, Thứ trưởng Nông Thị Hà đã trân trọng gửi lời cảm ơn tới cộng đồng những người có uy tín trong đồng bào DTTS đã tuyên truyền, vận động đưa chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước vào cuộc sống.

Thứ trưởng Nông Thị Hà gửi lời cảm ơn tới cộng đồng những người có uy tín trong đồng bào DTTS. Ảnh: Đức Hoàng

Bà Hà khẳng định, đội ngũ những người uy tín trong đồng bào DTTS bằng kinh nghiệm, kiến thức, kho tàng văn hóa đã cùng cả hệ thống chính trị làm tốt công tác đoàn kết quần chúng, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đời sống tại khu dân cư.

Đồng thời, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo cũng gửi lời động viên chia sẻ với những hộ nghèo, gia đình hoàn cảnh khó khăn và hy vọng, phần quà nhỏ sẽ tiếp thêm động lực để các gia đình nỗ lực hơn nữa, vượt qua khó khăn ổn định cuộc sống.