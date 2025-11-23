50 năm trước (năm 1975) theo Quyết định 214/CP của Hội đồng Chính phủ, Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương được thành lập khi tiếp quản cơ sở trường Học sinh miền Nam tại huyện Ba Vì (cũ), TP Hà Nội với sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, giữ gìn bản sắc văn hóa và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Vinh Tơr trò chuyện, chúc mừng các em học sinh trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương. Ảnh: Đức Hoàng

Từ những bước đi đầu tiên trong gian khó, giai đoạn 1990 - 2010 đánh dấu bước trưởng thành mạnh mẽ của nhà trường với quy mô đào tạo mở rộng, nguồn lực và trí tuệ được tập trung, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững. Trong thời kỳ này, trường đã đưa hàng chục nghìn học sinh vào các trường đại học trọng điểm, đóng góp quan trọng cho nguồn nhân lực vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, khẳng định uy tín của một cơ sở đào tạo ổn định và tin cậy.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Vinh Tơr tặng hoa chúc mừng nhà trường. Ảnh: Đức Hoàng

Sau khi chuyển từ Bộ Giáo dục và Đào tạo về Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương tiếp tục nhận được sự quan tâm sâu sát của lãnh đạo Bộ. Cơ sở vật chất của trường đang được đầu tư hiện đại, đồng bộ và mở ra điều kiện thuận lợi để nhà trường phát triển trong giai đoạn mới.

Thứ trưởng Y Vinh Tơr phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Đức Hoàng

Phát biểu chỉ đạo và tặng lẵng hoa chúc mừng nhà trường, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Vinh Tơr đã ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương trong suốt nửa thế kỷ qua đối với sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Thứ trưởng khẳng định, sự ra đời của Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương là quyết sách chính trị quan trọng thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với việc tạo nguồn cán bộ và phát triển nguồn nhân lực cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Và đây là trường dự bị đại học dân tộc đầu tiên của cả nước, là nơi tiên phong, cái nôi đào tạo ra hàng nghìn "hạt giống đỏ" trưởng thành, trở thành những cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương. Nhiều người trở thành hạt nhân tại các thôn bản, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại những vùng còn nhiều khó khăn.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo cũng gửi lời chúc tới toàn thể các em học sinh trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương bước vào năm học mới 2025-2026 với nhiều niềm tin, hy vọng của gia đình và dân tộc.

Trong 50 năm xây dựng và trưởng thành, Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương đã đào tạo hơn 30.000 học sinh, thuộc hơn 41 dân tộc đến từ 25/34 tỉnh, thành phố trên cả nước. Ảnh: Đức Hoàng

"Các em đang bước vào mái nhà chung, nơi các em có môi trường học tập, rèn luyện tốt hơn và sẽ có cơ hội thay đổi tương lai của mình. Chính vì vậy các em phải tiết kiệm triệt để về thời gian nỗ lực học tập và rèn luyện hết sức, biến khát vọng thành hành động, coi khó khăn về điều kiện hay kiến thức ban đầu là động lực để các em vươn lên mạnh mẽ", Thứ trưởng Y Vinh Tơr bày tỏ.

Bước sang giai đoạn tiếp theo, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo yêu cầu nhà trường cần bám sát và quán triệt sâu sắc Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển đột phá giáo dục và đào tạo, đồng thời bám sát các nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc. Nhà trường phải xác định rõ, giáo dục cần tạo ra bước chuyển căn bản, toàn diện về chất lượng, hiệu quả và đặc biệt, phải kiên định với phương châm "Đổi mới - Sáng tạo - Nhân văn".

Trong đó tập trung triển khai ba nhiệm vụ đột phá. Một là, đột phá về chất lượng và đổi mới phương pháp dạy học trong đó phải áp dụng mạnh mẽ chuyển đổi số và công nghệ thông tin trong quản trị, giảng dạy.

Hai là, tiên phong xây dựng mô hình giáo dục đặc thù và liên tục trong đó nhà trường phải nhanh chóng chuẩn bị các điều kiện để thực hiện mục tiêu chiến lược xây dựng thành công mô hình nội trú cấp Trung ương với 2 hệ đào tạo liên tục (Phổ thông dân tộc nội trú và Dự bị Đại học).

Ba là, nhà trường tuyệt đối không được lơ là nhiệm vụ giáo dục gìn giữ bản sắc văn hoá dân tộc và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nhà trường phải là "vườn ươm văn hoá", nơi các em học sinh có thể tự hào về nguồn cội, biết trân trọng sự đa dạng văn hoá và cùng nhau xây dựng tinh thần hoà hợp, yêu thương. Đây là giá trị nhân văn cao cả mà Bộ Dân tộc và Tôn giáo luôn đặt lên hàng đầu.

Các đại biểu của Bộ Dân tộc và Tôn giáo, nhà trường và đại diện học sinh thực hiện nghi lễ khởi công Dự án đầu tư cơ sở vật chất trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của Dự án đầu tư cơ sở vật chất Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương, Thứ trưởng Y Vinh Tơr cho biết, dự án sử dụng ngân sách Nhà nước từ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Ông khẳng định, đây là sự quan tâm đặc biệt của Chính phủ, Quốc hội dành cho nhà trường. Mục tiêu của dự án là trực tiếp nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập, tạo ra môi trường học tập hiện đại, an toàn, giúp nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Thực hiện tốt dự án sẽ là nền tảng để nhà trường triển khai thành công mô hình 2 hệ đào tạo liên tục.

Thứ trưởng Y Vinh Tơr tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho ông Nguyễn Tuấn Anh - Hiệu trưởng Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương. Ảnh: Đức Hoàng

Tại lễ kỷ niệm, nhiều cá nhân của nhà trường đã được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo; Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục.

Ngày 26/11/1975, Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương được thành lập. Trải qua nửa thế kỷ xây dựng và phát triển, nhà trường đã không ngừng khắc phục mọi khó khăn, khẳng định vị thế đặc biệt trong hệ thống giáo dục dự bị đại học của cả nước. Từ mái trường này đã đào tạo hơn 30.000 học sinh, thuộc hơn 41 dân tộc đến từ 25/34 tỉnh, thành phố trên cả nước. Hằng năm, trường có 1.200 chỉ tiêu tuyển sinh hệ dự bị đại học, chiếm tỷ lệ 40% cả nước; trên 99% học sinh nhà trường đủ điều kiện vào học các trường Đại học; gần 50% học sinh hằng năm thi đỗ vào các trường đại học có chất lượng hàng đầu.