Ngày 27/10, sau khi dự Hội nghị tổng kết Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát giai đoạn 2021-2025 của tỉnh Cao Bằng, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nông Thị Hà đã dẫn đầu đoàn công tác đến thăm và tặng quà cho các gia đình bị ảnh hưởng nặng nề bởi hai cơn bão số 10 và 11 gây ra mưa lũ tại hai xã Cần Yên và Thông Nông (tỉnh Cao Bằng).

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nông Thị Hà trao quà hỗ trợ cho các gia đình tại hai xã Cần Yên và Thông Nông bị thiệt hại do mưa lũ gây ra vừa qua.

Thiệt hại nặng nề do mưa lũ lịch sử

Đợt mưa lũ lịch sử đầu tháng 10/2025 đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho tỉnh Cao Bằng: hàng chục nghìn ngôi nhà bị đổ sập, tốc mái, sụt nền, ngập nước; lúa, hoa màu và cây trồng bị ngập úng, gãy đổ, vùi lấp; nhiều khu vực dân cư bị chia cắt, cô lập; hệ thống giao thông, trường học, cơ sở y tế, công trình thủy lợi, điện, nước… bị hư hỏng nặng nề. Tổng thiệt hại về kinh tế ước tính hơn 3.000 tỷ đồng.

Trong đó, Cần Yên và Thông Nông là hai địa phương chịu thiệt hại nặng nhất. Nhiều hộ gia đình rơi vào cảnh mất nhà, mất kế sinh nhai, rất cần sự chung tay giúp đỡ.

Tại xã Cần Yên, có 87 căn nhà bị hư hỏng, cuốn trôi; 263 căn bị ngập nước; 8 trường, điểm trường bị ngập và hư hỏng; 13 tuyến đường giao thông bị sạt lở; 17 công trình thủy lợi và 3 công trình cấp nước bị ảnh hưởng; 219,19 ha lúa và hoa màu bị thiệt hại, tổng giá trị ước hàng chục tỷ đồng.

Còn tại xã Thông Nông, có 139 hộ dân bị thiệt hại về nhà ở, trong đó nhiều hộ bị lũ cuốn trôi, sạt lở hoàn toàn; hơn 298 ha cây trồng bị thiệt hại; 2,54 ha thủy sản mất trắng; gần 1.000 gia súc, gia cầm bị chết, tổng thiệt hại ước khoảng 49,2 tỷ đồng.

Thứ trưởng Nông Thị Hà: “Sớm hỗ trợ bà con ổn định cuộc sống”

Sau khi nghe lãnh đạo hai xã báo cáo tình hình và tận mắt chứng kiến cảnh hoang tàn sau lũ, Thứ trưởng Nông Thị Hà đã chia sẻ, động viên bà con vượt qua khó khăn, ổn định tinh thần để khôi phục cuộc sống.

Thứ trưởng ghi nhận nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác khắc phục hậu quả thiên tai, đồng thời đề nghị các cấp, các ngành nhanh chóng hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất, ổn định nơi ở và sinh kế.

Thứ trưởng Nông Thị Hà động viên bà con vượt qua khó khăn, sớm khôi phục cuộc sống sau mưa lũ.

Trong chuyến công tác, đoàn đã trao tặng 200 suất quà (mỗi suất gồm 1.000.000 đồng và nhu yếu phẩm) cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, cùng 24 suất quà (mỗi suất 2.000.000 đồng) cho Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Thứ trưởng Nông Thị Hà trao quà của bạn đọc Báo VietNamNet ủng hộ Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học Dẻ Rào.

Thứ trưởng Nông Thị Hà trao quà của bạn đọc Báo VietNamNet ủng hộ Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Cần Nông.

Thứ trưởng Nông Thị Hà trao quà cho hộ gia đình ông Triệu Văn Thân, xóm Đà Sa, xã Thông Nông.

Báo VietNamNet trao 200 triệu đồng ủng hộ người dân Cao Bằng

Ngày 28/10, tại trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Bằng, Thứ trưởng Nông Thị Hà đã trao tặng 200 triệu đồng – món quà của bạn đọc Báo VietNamNet gửi tới người dân Cao Bằng chịu thiệt hại trong đợt mưa lũ vừa qua.

Ông Vũ Khắc Quang, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Bằng, gửi lời cảm ơn sâu sắc tới sự quan tâm, sẻ chia của Bộ Dân tộc và Tôn giáo cùng Báo VietNamNet.

“Từ số tiền vận động được, Ủy ban MTTQ tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền các địa phương để triển khai hỗ trợ đúng đối tượng, đúng quy định và hiệu quả nhất”, ông Quang nhấn mạnh.

Cũng trong ngày 28/10, đoàn công tác đã trao 296 phần quà cho Người có uy tín bị ảnh hưởng bởi thiên tai trên địa bàn tỉnh; đồng thời đến thăm, tặng quà cho 2 hộ khó khăn bị thiệt hại nặng ở phường Thục Phán, mỗi suất trị giá 5.000.000 đồng và nhu yếu phẩm.

Thứ trưởng Nông Thị Hà và đoàn công tác trao kinh phí ủng hộ người dân tỉnh Cao Bằng bị thiệt hại trong đợt lũ lụt vừa qua.

Lan tỏa tinh thần sẻ chia tới đồng bào Lạng Sơn

Tại tỉnh Lạng Sơn, mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của cơn bão số 11 cũng gây thiệt hại nặng nề, với tổng thiệt hại toàn tỉnh ước hơn 1.050 tỷ đồng.

Tiếp tục chương trình công tác, Thứ trưởng Nông Thị Hà đã đến hai xã Thất Khê và Tràng Định để trao quà ủng hộ người dân bị ảnh hưởng bởi mưa bão.

Đoàn công tác tặng quà cho hai hộ có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng nặng nề do mưa bão. Ảnh: Xuân Quý

Đoàn đã trao 32 suất quà, mỗi suất 2.000.000 đồng cho Người có uy tín bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại hai xã; đồng thời tặng 350 suất quà, tổng trị giá 350 triệu đồng (gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm thiết yếu) cho các hộ dân bị ảnh hưởng trong đợt mưa lũ.

Phát biểu tại chương trình, bà Trần Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, trân trọng cảm ơn sự quan tâm, sẻ chia kịp thời của Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

“Mưa lũ đã gây mất mát và ảnh hưởng lớn đến đời sống bà con. Những món quà ý nghĩa, kịp thời từ Bộ Dân tộc và Tôn giáo là nguồn động viên to lớn giúp người dân sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, lao động và sản xuất”, bà Nhàn nhấn mạnh.

Ảnh: Xuân Quý

Thứ trưởng Nông Thị Hà tặng quà cho bà con bị ảnh hưởng bởi mưa lũ ở hai xã Thất Khê và Tràng Định.

Thứ trưởng Nông Thị Hà trao 100.000.000 đồng cho Quỹ Cứu trợ của tỉnh Lạng Sơn.

Dịp này, đoàn công tác cũng đã đến thăm, tặng quà cho hai hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng nặng bởi bão lũ là ông Lục Văn Nủn và ông Lục Văn Nguyên (thôn Cắp Kẻ, xã Thất Khê), mỗi suất quà trị giá 5.000.000 đồng.

Những phần quà, lời thăm hỏi và sự hiện diện của đoàn công tác Bộ Dân tộc và Tôn giáo tại các vùng bị thiên tai không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, tiếp thêm nghị lực để bà con vùng cao sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất sau mưa lũ.