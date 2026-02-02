Đoàn công tác tại xã Tân Hợp, tỉnh Lào Cai

Tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Lào Cai cùng lãnh đạo chính quyền địa phương.

Đoàn đã đến thăm, động viên, trao quà Tết cho người có uy tín, đồng bào DTTS nghèo trên địa bàn các xã Tân Hợp, Đông Cuông và Bắc Hà.

Thứ trưởng Nông Thị Hà phát biểu tại buổi trao quà ở xã Tân Hợp

Phát biểu tại buổi trao quà ở xã Tân Hợp, Thứ trưởng Nông Thị Hà nhấn mạnh sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước đối với vùng đồng bào DTTS và miền núi. Bà khẳng định, thông qua việc ban hành và triển khai nhiều chủ trương, chính sách toàn diện, đời sống của đồng bào đang từng bước được cải thiện và nâng cao. Các chính sách về giáo dục, y tế, văn hóa, đào tạo cán bộ và xây dựng hệ thống chính trị cơ sở đã và đang mang lại những chuyển biến tích cực ở cơ sở.

Đoàn đã trao tặng quà Tết cho tập thể UBND xã Tân Hợp; trao 14 suất quà cho người có uy tín và 100 suất quà cho các gia đình người DTTS nghèo.

Bên cạnh những thành tựu, Thứ trưởng cũng chia sẻ với những khó khăn, thách thức mà địa phương đang đối mặt, đặc biệt là về kết cấu hạ tầng và tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu. Trên tinh thần tương thân tương ái, Thứ trưởng mong muốn cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Tân Hợp tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức đồng lòng xây dựng quê hương; chúc bà con đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đầm ấm, vui tươi.

Ông Hà Trung Kiên, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tân Hợp cảm ơn đoàn công tác

Thay mặt địa phương, ông Hà Trung Kiên, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tân Hợp đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến đoàn công tác. Ông khẳng định những phần quà này không chỉ giúp các gia đình vơi bớt khó khăn về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, thể hiện sự quan tâm sát sao của Lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo đối với bà con vùng cao.

Sự hiện diện của lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo tại những xã còn gặp nhiều khó khăn đã khẳng định tinh thần không ai bị bỏ lại phía sau, đặc biệt là đồng bào DTTS.

Đoàn công tác thăm và chúc Tết tại xã Đông Cuông.

Tiếp tục hành trình, đoàn công tác đã đến thăm và chúc Tết tại xã Đông Cuông. Theo báo cáo của địa phương, sau khi sáp nhập, dù còn đối diện với nhiều thách thức, song nhờ sự chỉ đạo sát sao của tỉnh và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác an sinh xã hội tại Đông Cuông luôn được đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng.

Thứ trưởng Nông Thị Hà và Đoàn công tác thăm hỏi, trao quà Tết cho hộ gia đình ở Đông Cuông

Tại đây, Thứ trưởng Nông Thị Hà và đoàn công tác đã trao quà Tết cho tập thể UBND xã Đông Cuông; trao 20 suất quà cho người có uy tín và 100 suất quà cho các hộ gia đình DTTS nghèo, cận nghèo. Mỗi phần quà là lời động viên, gửi gắm niềm tin và kỳ vọng bà con tiếp tục nỗ lực lao động sản xuất, vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no.

Thứ trưởng Nông Thị Hà và đoàn công tác trao quà Tết cho người có uy tín ở xã Đông Cuông

Gửi lời chúc mừng năm mới tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đông Cuông, Thứ trưởng Nông Thị Hà khẳng định việc chăm lo cho các gia đình chính sách, hộ nghèo mỗi dịp Tết đến xuân về là truyền thống nhân văn tốt đẹp của dân tộc. Bà đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương cần tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện tốt hơn nữa cho các hộ nghèo; trước mắt tập trung tổ chức cho nhân dân vui xuân, đón Tết Bính Ngọ chu đáo, an toàn và tiết kiệm.

Thứ trưởng Nông Thị Hà phát biểu tại xã Bắc Hà

Điểm đến tiếp theo trong hành trình của Đoàn công tác là huyện vùng cao Bắc Hà, mảnh đất giàu truyền thống văn hóa. Tại xã Bắc Hà, không khí đón xuân như đến sớm hơn khi sắc hoa mận, hoa đào đang nở rộ khắp các cung đường, bản làng. Tại đây, đoàn công tác trao tặng quà cho 59 người có uy tín và 100 hộ nghèo.

Thứ trưởng Nông Thị Hà và đoàn công tác trao quà Tết cho người có uy tín, hộ nghèo tại xã Bắc Hà

Bà Bùi Thị Hạ, Phó Tổng Biên tập Báo VietNamNet trao quà cho các hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xã Bắc Hà

Cũng trong chuyến công tác tại Bắc Hà, đoàn đã đến dâng hương, thăm hỏi và chúc Tết gia đình ông Giàng Seo Phử, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

Thứ trưởng Nông Thị Hà và đoàn công tác trò chuyện với gia đình nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử tại xã Bắc Hà

Trong không khí xúc động, Thứ trưởng Nông Thị Hà đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến của nguyên Bộ trưởng Giàng Seo Phử đối với sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, coi đây là tấm gương sáng để các thế hệ cán bộ làm công tác dân tộc noi theo.