XEM VIDEO:

Tham gia đoàn công tác có ông Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, lãnh đạo một số vụ, đơn vị của Bộ Dân tộc và Tôn giáo, lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Thái Nguyên.

Tại buổi trao quà ở xã Cẩm Giàng, Thứ trưởng Nông Thị Hà cho biết, những năm qua Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với vùng đồng bào DTTS và miền núi. Với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước về công tác dân tộc và tôn giáo, Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã tham mưu cho Chính phủ triển khai nhiều chủ trương, chính sách đặc thù về vùng DTTS và miền núi, trong đó có Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi đã mang lại hiệu quả tích cực.

Các chính sách về giáo dục, y tế, văn hóa… đã và đang mang lại những chuyển biến mạnh mẽ ở cơ sở, đời sống của đồng bào đang từng bước được cải thiện và nâng cao.

Thứ trưởng Nông Thị Hà cùng đoàn công tác chúc Tết các đồng chí nguyên là lãnh đạo UBND tỉnh Thái Nguyên người DTTS. Ảnh: Xuân Quý

Theo Thứ trưởng, thời gian tới sẽ có nhiều chính sách cụ thể, đặc thù áp dụng cho vùng đồng bào DTTS và miền núi. Việc triển khai các chương trình, chính sách dân tộc, nhất là Chương trình mục tiêu quốc gia sẽ được phân cấp, phân quyền, tạo điều kiện cho chính quyền cơ sở triển khai sát với thực tế của địa phương, phù hợp với bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền hai cấp như hiện nay.

Thứ trưởng Nông Thị Hà mong muốn cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Cẩm Giàng tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức đồng lòng xây dựng quê hương; chúc bà con đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đầm ấm, vui tươi.

Thứ trưởng Nông Thị Hà chúc Tết đồng bào các DTTS tại UBND xã Cẩm Giàng, tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Xuân Quý

Thứ trưởng Nông Thị Hà và đoàn công tác đã tặng quà cho 32 người có uy tín, 100 hộ gia đình DTTS nghèo và UBND xã Cẩm Giàng.

Thay mặt chính quyền địa phương, ông Nguyễn Văn Hội, Chủ tịch UBND xã Cẩm Giàng đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến đoàn công tác. Ông Nguyễn Văn Hội khẳng định những phần quà này không chỉ giúp các gia đình vơi bớt khó khăn về vật chất, mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, thể hiện sự quan tâm sát sao của lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo đối với bà con vùng cao.

Tiếp tục chương trình, đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết nhân dân xã Vĩnh Thông, tỉnh Thái Nguyên. Tại đây, đoàn đã trao quà Tết cho tập thể UBND xã Vĩnh Thông; tặng 20 suất quà cho người có uy tín và 100 suất quà cho các hộ gia đình đồng bào DTTS nghèo, cận nghèo.

Tại các xã Bạch Thông và Sảng Mộc, đoàn công tác đã chúc Tết, trao quà cho 28 người có uy tín, 200 hộ gia đình đồng bào DTTS có hoàn cảnh khó khăn và tặng quà cho UBND các xã. Tổng giá trị quà tặng đoàn công tác trao tại 4 xã của tỉnh Thái Nguyên là 565 triệu đồng.

Thứ trưởng Nông Thị Hà và ông Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên tặng quà cho người có uy tín xã Vĩnh Thông, tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Xuân Quý

Nhân dịp chào đón năm mới Bính Ngọ, Thứ trưởng Nông Thị Hà chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các xã đón năm mới an vui, hạnh phúc. Thứ trưởng khẳng định việc chăm lo đời sống cho bà con nhân dân, các gia đình chính sách, hộ nghèo mỗi dịp Tết đến, Xuân về là truyền thống nhân văn tốt đẹp của dân tộc. Thứ trưởng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương cần tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện tốt hơn nữa cho các hộ nghèo, trước mắt tập trung tổ chức cho nhân dân vui Xuân, đón Tết Bính Ngọ chu đáo, an toàn và tiết kiệm.

Thứ trưởng Nông Thị Hà trao quà cho đồng bào các DTTS. Ảnh: Xuân Quý

Trước đó, đoàn công tác đã đến dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích lịch sử Nà Tu, xã Cẩm Giàng, tỉnh Thái Nguyên; đến thăm, chúc Tết các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn (cũ) là người DTTS sinh sống trên địa bàn.