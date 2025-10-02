Sáng 2/10, Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo đó, Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định ông Hồ Văn Niên - Thứ trưởng thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025-2030.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng (phải) trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Hồ Văn Niên.

Ông Hồ Văn Niên sinh năm 1975, quê ở xã Yang Bắc, huyện Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai (nay là xã Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai mới). Ông là ủy viên Trung ương Đảng. Trình độ cử nhân luật.

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung tặng hoa chúc mừng Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên.

Ông Hồ Văn Niên trưởng thành từ địa phương và từng trải qua các vị trí như: Bí thư Huyện ủy Đắk Pơ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Gia Lai.

Ngày 1/6/2020, ông được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai khóa 15, nhiệm kỳ 2015-2020 và tiếp tục tái đắc cử chức vụ này cho đến khi được điều động ra Trung ương giữ chức Thứ trưởng thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo từ tháng 6/2025.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi tặng hoa chúc mừng tân Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên.

Trước đó, chiều 1/10, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm bà Bùi Thị Quỳnh Vân - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đồng thời thôi tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025-2030.