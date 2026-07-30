Phát biểu tại Lễ phát động Cuộc thi “Tôi khỏe đẹp hơn” lần thứ 5 sáng 30/7 tại Bộ Y tế, GS.TS Trần Văn Thuấn , Thứ trưởng Bộ Y tế khẳng định sức khỏe không chỉ là không có bệnh, còn vẻ đẹp cũng không chỉ được đo bằng cân nặng hay vóc dáng.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế, một người khỏe đẹp cần có đủ thể lực để làm việc, đủ sự cân bằng về tinh thần để vượt qua áp lực, đồng thời có sự tự tin và năng lượng để sống tích cực, cống hiến cho gia đình và xã hội.

“Vẻ đẹp đáng quý nhất không phải là vẻ đẹp chỉ hiện lên trong một khoảnh khắc mà là vẻ đẹp được nuôi dưỡng lâu dài, kỷ luật và sự bình an từ bên trong. Sức khỏe chính là vẻ đẹp bền vững nhất của mỗi con người”, GS Trần Văn Thuấn nhấn mạnh.

GS Trần Văn Thuấn cho rằng mỗi người nên quan tâm sức khỏe từ điều nhỏ. Ảnh: BTC.

Ông cho rằng chủ trương chuyển mạnh từ chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh chỉ thực sự đi vào cuộc sống khi được chuyển hóa thành những hành động hằng ngày như ăn uống hợp lý, tập luyện thường xuyên, ngủ đủ giấc, kiểm soát căng thẳng và chủ động khám sức khỏe định kỳ.

“Đó đều là những việc rất bình thường. Nhưng khi được thực hiện đúng và duy trì đủ lâu, những điều bình thường ấy có thể tạo nên những thay đổi phi thường”, ông nói.

Lãnh đạo Bộ Y tế cũng lưu ý, ở mỗi giai đoạn của cuộc đời, chúng ta đều có những thách thức khác nhau đối với sức khỏe. Người trẻ thường chủ quan, thức khuya, ăn uống thất thường và ít vận động; trong khi người trung niên phải đối mặt với áp lực công việc, gia đình và những thay đổi tự nhiên của cơ thể.

Đặc biệt, ông dành sự quan tâm tới phụ nữ - những người thường ưu tiên chăm sóc gia đình và người thân mà quên chăm sóc chính mình. Theo ông, việc quan tâm đến sức khỏe bản thân không phải là sự ích kỷ hay phù phiếm mà là trách nhiệm với chính mình và những người mình yêu thương.

PGS.TS Trần Thanh Dương - Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho biết, giảm cân nhanh không phải là điều khó nếu áp dụng các biện pháp cực đoan như nhịn ăn, nhịn uống, sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc gây mất nước hoặc tập luyện quá sức theo những phương pháp phản khoa học.

Theo cách đó, một người có thể giảm 5-6kg chỉ trong một tuần. Tuy nhiên, đây thực chất là quá trình tàn phá cơ thể, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ miễn dịch.

Vị chuyên gia dinh dưỡng này cho rằng khỏe đẹp phải được xây dựng trên nền tảng của sự bền vững. Dinh dưỡng hợp lý và vận động thể lực phù hợp là hai giải pháp quan trọng nhất giúp nâng cao sức khỏe, thể chất và tầm vóc.

Thứ trưởng Bộ Y tế: Người dân ăn thêm một đĩa rau, đi bộ 15 phút Mỗi người hãy bắt đầu phương châm hôm nay ăn thêm một đĩa rau, ngày mai đi bộ thêm 15 phút, cuối tuần cùng nhau chơi một môn thể thao phù hợp để mang đến lợi ích sức khỏe lâu dài.