Hãy ăn thêm đĩa rau từ hôm nay

Đó là phát biểu của Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế tại Ngày hội sức khỏe cộng đồng lần thứ 7 do báo Sức khỏe và Đời sống tổ chức sáng 28/6.

Giáo sư Thuấn cho rằng, sức khỏe không đến từ những điều quá lớn lao mà được tạo nên từ những thói quen rất nhỏ mỗi ngày. Đó có thể là bớt một muỗng đường, một muỗng muối, một muỗng dầu mỡ trong bữa ăn; dành ít thời gian hơn cho điện thoại để cùng con đi bộ sau bữa tối hay nhắc nhau đi khám sức khỏe định kỳ thay vì chỉ đến bệnh viện khi đã mắc bệnh.

Theo Thứ trưởng, ai cũng mong con khỏe mạnh, phát triển tốt, mong cha mẹ sống lâu, ít ốm đau. Tuy nhiên, mong muốn thôi là chưa đủ, điều quan trọng là mỗi gia đình cùng xây dựng và duy trì những thói quen sống lành mạnh mỗi ngày.

Giáo sư Trần Văn Thuấn phát biểu tại chương trình. Ảnh: BTC.

"Không cần chờ đến một dịp đặc biệt mới bắt đầu chăm sóc sức khỏe. Hôm nay ăn thêm một đĩa rau, ngày mai đi bộ thêm 15 phút, cuối tuần cùng nhau chơi một môn thể thao phù hợp... Những việc tưởng như rất giản dị ấy lại mang đến lợi ích lâu dài", GS Thuấn nói.

Ông cũng nhấn mạnh sức khỏe được tạo nên bởi sự kiên trì, chứ không phải từ những nỗ lực nhất thời. Trẻ em không học lối sống lành mạnh từ lời nói mà từ chính cách người lớn sống. Khi cha mẹ ăn uống điều độ, chăm vận động, con cái sẽ noi theo. Mỗi gia đình cùng quan tâm, chăm sóc sức khỏe cho nhau chính là nền tảng bền vững nhất để nâng cao sức khỏe cộng đồng.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế, ngành y tế đang đẩy mạnh chăm sóc sức khỏe từ sớm, từ xa, lấy phòng bệnh làm trung tâm. Tuy nhiên, để chủ trương này đi vào cuộc sống cần sự chung tay của mỗi người dân, mỗi gia đình và cả cộng đồng.

"Tôi mong mỗi gia đình sẽ bắt đầu bằng những hành động cụ thể: ăn uống lành mạnh hơn, vận động nhiều hơn, khám sức khỏe đúng hẹn hơn và cùng nhắc nhau duy trì những thói quen tốt mỗi ngày", ông nói.

Dinh dưỡng ngăn ngừa bệnh tật

Tham gia tư vấn tại chương trình, PGS.TS Nguyễn Trọng Hưng, Giám đốc Trung tâm Tư vấn, Phục hồi dinh dưỡng và Kiểm soát béo phì, Viện Dinh dưỡng Quốc gia, cho biết dinh dưỡng hợp lý là một trong những giải pháp hiệu quả nhất để phòng ngừa các bệnh không lây nhiễm ngay từ khi chưa xuất hiện bệnh.

PGS Nguyễn Trọng Hưng tư vấn cho người dân tại chương trình. Ảnh: BTC.

Phần lớn các bệnh như tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường, béo phì hay nhiều loại ung thư đều liên quan chặt chẽ đến chế độ ăn uống. Việc giảm muối giúp giảm nguy cơ tăng huyết áp và bệnh tim mạch; hạn chế đường và chất béo xấu góp phần phòng rối loạn chuyển hóa; tăng rau xanh và chất xơ giúp cải thiện tiêu hóa, tăng cường miễn dịch.

PGS Hưng cũng nhấn mạnh, dinh dưỡng là giải pháp can thiệp dễ thực hiện, chi phí thấp nhưng mang lại hiệu quả cao vì gắn liền với bữa ăn hằng ngày. Thông qua bữa cơm gia đình, bếp ăn trường học, suất ăn tại nơi làm việc và các hoạt động truyền thông giáo dục dinh dưỡng, có thể góp phần thay đổi hành vi và nâng cao sức khỏe cho hàng triệu người.

Từ thực tế điều trị, nhiều người bệnh chỉ cần điều chỉnh chế độ ăn kết hợp thay đổi lối sống đã có thể giảm lượng thuốc sử dụng, kiểm soát bệnh tốt hơn, thậm chí cải thiện một số rối loạn chuyển hóa ở giai đoạn sớm.

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