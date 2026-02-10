Ngày 10/2, đoàn công tác của Bộ Dân tộc và Tôn giáo do Thứ trưởng Y Thông làm Trưởng đoàn đã tới thăm, tặng quà Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cho người có uy tín và hộ gia đình đồng bào DTTS nghèo tại xã Trung Khánh Vĩnh (tỉnh Khánh Hòa).

Thứ trưởng Y Thông thăm, chúc Tết đồng bào dân tộc thiểu số ở Khánh Hòa. Ảnh: Xuân Ngọc

Tại xã Trung Khánh Vĩnh, Thứ trưởng Y Thông đã trò chuyện, thăm hỏi và trao 6 suất quà cho người có uy tín, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng; 60 suất quà cho hộ nghèo, mỗi suất 1 triệu đồng; đồng thời hỗ trợ 10 triệu đồng cho UBND xã Trung Khánh Vĩnh.

Ngoài ra, đoàn công tác tiếp tục trao tặng quà cho Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tại xã Đông Khánh Sơn; 22 suất quà cho người có uy tín, 140 suất quà cho hộ nghèo và cận nghèo; hỗ trợ 10 triệu đồng cho các xã Bác Ái và Bác Ái Đông.

Tham gia cùng đoàn có đại diện Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Khánh Hòa và chính quyền địa phương.

Thứ trưởng Y Thông phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Xuân Ngọc

Bà Cao Thị Ngọc Thanh, Chủ tịch UBND xã Trung Khánh Vĩnh, cho biết, toàn xã có diện tích 338,49 km2, 1.918 hộ với 7.692 nhân khẩu; 10 dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào DTTS chiếm hơn 84%.

Theo bà Thanh, kinh tế chủ lực của xã là nông, lâm nghiệp; cây trồng chính gồm lúa nước, mì, bắp, mía, keo; đời sống người dân còn khó khăn. Cuối năm 2025 có 129 hộ nghèo (6,72%, giảm gần 12% so với đầu năm) và 211 hộ cận nghèo (gần 11%, giảm gần 4%).

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, địa phương đã bố trí gần 400 triệu đồng để trang trí trụ sở, tuyến đường, nhà văn hóa; tổ chức thăm, tặng quà các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở tôn giáo, người có uy tín, người có công và nguyên lãnh đạo; mở phiên chợ thu hút hàng nghìn lượt người, tạo không khí đoàn kết, vui tươi. Xã đã trao hơn 2.000 suất quà cho các gia đình, đối tượng chính sách, hộ nghèo, cận nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn.

Bà Cao Thị Ngọc Thanh, Chủ tịch UBND xã Trung Khánh Vĩnh. Ảnh: Xuân Ngọc

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Y Thông nhấn mạnh Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt tới vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, với nhiều chính sách chuyên biệt đang được triển khai đồng bộ. Những chính sách này đã tạo chuyển biến rõ nét ở cơ sở, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Đánh giá cao hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025, Thứ trưởng cho biết chương trình đã hỗ trợ đầu tư hạ tầng, phát triển sinh kế, đào tạo nguồn nhân lực, tạo nền tảng cho phát triển bền vững.

Thứ trưởng Y Thông tặng quà cho đồng bào dân tộc thiểu số ở Khánh Hòa. Ảnh: Xuân Ngọc

Thứ trưởng bày tỏ mong muốn các chương trình, chính sách và nguồn lực tiếp tục được ưu tiên, tạo động lực để đồng bào vươn lên, giảm nghèo bền vững. Thứ trưởng Y Thông kỳ vọng đội ngũ người có uy tín trong cộng đồng tiếp tục làm cầu nối giữa ý Đảng và lòng dân, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.