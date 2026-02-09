Tham gia đoàn có đại diện lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ, một số vụ, đơn vị thuộc Bộ Dân tộc và Tôn giáo. Về phía tỉnh Tuyên Quang có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thanh Trà; Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Văn Dưng; lãnh đạo địa phương cùng tham gia đoàn chúc Tết.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải Trung thăm hỏi trò chuyện với người dân xã Yên Phú

Báo cáo với Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung và Đoàn công tác, ông Trịnh Quốc Sáng, Chủ tịch UBND xã Yên Phú cho biết: xã Yên Phú được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ quy mô dân số, diện tích tự nhiên của xã Yên Lâm cũ với xã Yên Phú cũ. Hiện nay, xã Yên Phú mới có 32 thôn, trong đó 6 thôn đặc biệt khó khăn; tổng số 3.824 hộ với 14.996 nhân khẩu thuộc 13 dân tộc. Đồng bào DTTS chiếm 57,8% dân số toàn xã.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải Trung phát biểu, động viên và chúc Tết đồng bào các dân tộc xã Yên Phú

Năm 2025, dù gặp nhiều khó khăn về thời tiết và dịch bệnh, xã Yên Phú vẫn hoàn thành và vượt 14/16 chỉ tiêu kinh tế-xã hội quan trọng. Thu nhập bình quân đạt 52,5 triệu đồng/người/năm (100% kế hoạch); thu ngân sách đạt 1.022 triệu đồng (vượt 30% kế hoạch); trồng rừng tập trung đạt 766,2 ha (vượt 22% kế hoạch). Xã tạo việc làm mới cho 367 lao động (vượt 13% kế hoạch), giảm tỷ lệ hộ nghèo 1,28% (đạt 100% kế hoạch) và xóa nhà tạm, dột nát đạt 48/31 nhà (vượt 55% kế hoạch).

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải Trung và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang Lê Thị Thanh Trà trao tặng quà Tết cho các hộ đồng bào DTTS nghèo trên địa bàn xã Yên Phú

Trên địa bàn xã Yên Phú có 11 cơ sở tín ngưỡng. Xã có 2 tôn giáo là Công giáo và Tin lành. Thành phần Công giáo có 45 hộ/120 khẩu, sinh hoạt tại Họ giáo Yên Hương; Tin lành có 4 điểm nhóm. Các hoạt động tôn giáo diễn ra thuần túy, chấp hành đúng quy định pháp luật.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải Trung và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang Lê Thị Thanh Trà trao tặng quà Tết đại biểu là các chức sắc, chức việc tôn giáo trên địa bàn xã Yên Phú

Tại xã Yên Phú, Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung đã trò chuyện, thăm hỏi và trao 137 suất quà Tết tới hộ nghèo, Người có uy tín và đại biểu trên địa bàn, gồm 100 hộ đồng bào DTTS nghèo, 32 người có uy tín trong cộng đồng và 5 chức sắc, chức việc tôn giáo. Những phần quà thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với đời sống của đồng bào vùng dân tộc thiểu số, góp phần động viên các gia đình đón Tết vui tươi, ấm áp.

Thành viên trong đoàn công tác trao tặng quà Tết cho các hộ đồng bào DTTS nghèo trên địa bàn xã Yên Phú

Ân cần trò chuyện với Người có uy tín, các chức sắc, chức việc tôn giáo và hộ gia đình đồng bào DTTS nghèo, Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung gửi lời chúc mừng năm mới an khang, hạnh phúc; đồng thời ghi nhận những đóng góp của đội ngũ người có uy tín và chức sắc tôn giáo trong việc giữ gìn khối đại đoàn kết dân tộc, ổn định an ninh trật tự tại cơ sở.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải Trung trao quà Tết cho các đại biểu là người có uy tín trên địa bàn xã Yên Phú

Thứ trưởng mong muốn, thời gian tới các cá nhân tiêu biểu tiếp tục phát huy vai trò gương mẫu trong tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang Lê Thị Thanh Trà trao quà Tết cho các đại biểu là người có uy tín trên địa bàn xã Yên Phú

Thứ trưởng động viên các hộ gia đình nỗ lực vượt qua khó khăn, mạnh dạn phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, cùng chung tay xây dựng xã Yên Phú nói riêng và tỉnh Tuyên Quang nói chung ngày càng phát triển bền vững, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.