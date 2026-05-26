Bộ Tư pháp vừa công bố hồ sơ dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín, chính sách đối với người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và chính sách thăm hỏi, chúc mừng, tặng quà, động viên, gặp mặt, biểu dương, tôn vinh đối với một số tổ chức, cá nhân người dân tộc thiểu số.

Hồ sơ do Bộ Dân tộc và Tôn giáo chủ trì soạn thảo.

Đề xuất thêm bí thư chi bộ, trưởng thôn vào đối tượng lựa chọn người có uy tín

Dự thảo nghị định quy định tiêu chí lựa chọn người có uy tín là: công dân Việt Nam, không phân biệt thành phần dân tộc, cư trú tại địa phương, ưu tiên người dân tộc thiểu số. Bản thân và gia đình gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tiêu chí tiếp theo là người tiêu biểu, có nhiều đóng góp trong các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, bảo vệ an ninh trật tự, giữ gìn bản sắc văn hóa và đoàn kết các dân tộc.

Người có uy tín cần có hiểu biết về văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán của địa phương; có mối liên hệ chặt chẽ trong dòng họ, dân tộc và cộng đồng dân cư; có khả năng quy tụ, tập hợp, tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các chủ trương, đường lối; được người dân trong cộng đồng tín nhiệm, tin tưởng, nghe và làm theo.

Như vậy, so với quy định hiện hành, dự thảo đã bổ sung các tiêu chí “cư trú tại địa phương, ưu tiên người dân tộc thiểu số”, “có khả năng tuyên truyền, vận động người dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín tiêu biểu toàn quốc nhân Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam hồi giữa tháng 4. Ảnh: TTXVN

Đối tượng lựa chọn là già làng, trưởng dòng họ, người thường xuyên được đồng bào dân tộc thiểu số mời thực hiện các nghi lễ truyền thống hoặc nghi lễ tín ngưỡng của cộng đồng, dân tộc, dòng họ, thôn. Nhóm đối tượng tiếp là chức sắc, chức việc, nhà tu hành trong các tổ chức tôn giáo đã được Nhà nước công nhận.

Ngoài ra, còn có nhóm đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức, bộ đội, công an đã nghỉ hưu có quá trình công tác lâu năm, có cống hiến cho cộng đồng, dân tộc, đất nước; bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận thôn, tổ trưởng tổ bảo vệ an ninh, trật tự; nhân sỹ, trí thức, doanh nhân, nghệ nhân, nhà giáo, thầy thuốc, lương y, công nhân, nông dân...

So với quy định cũ, dự thảo bổ sung một số đối tượng lựa chọn như: bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận thôn, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở, nghệ nhân, nông dân, công nhân sản xuất giỏi, nhà tu hành trong các tổ chức tôn giáo đã được Nhà nước công nhận, thanh niên tiêu biểu.

Dự thảo nêu rõ mỗi thôn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi hoặc thôn của xã, phường, đặc khu thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được lựa chọn, công nhận 1 người có uy tín. Trường hợp thôn thành lập mới do sáp nhập các thôn kể từ ngày nghị định này có hiệu lực thì tiếp tục duy trì số lượng người có uy tín của thôn mới như trước khi sáp nhập.

Nâng mức chi thăm hỏi

Về chính sách với người có uy tín, dự thảo đề xuất nhiều chính sách mới trên cơ sở kế thừa một số chính sách đang được triển khai.

Cụ thể, chính sách hỗ trợ về thông tin: hằng năm, người có uy tín được tập huấn, bồi dưỡng, cung cấp thông tin theo hình thức phù hợp do địa phương quyết định; kiến thức, kỹ năng khai thác, sử dụng, xử lý thông tin trên Internet, mạng xã hội và các kỹ năng hòa giải, tuyên truyền, vận động quần chúng.

Người có uy tín được cấp không thu tiền một ấn phẩm báo chí của cơ quan báo chí cấp Trung ương (1 tờ/người/kỳ/tháng) và một ấn phẩm báo chí của địa phương (1 tờ/người/kỳ/ tháng) hoặc hình thức cung cấp thông tin khác do địa phương lựa chọn.

Ngoài ra, tùy vào tình hình thực tế, các địa phương tổ chức các đoàn tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm trong và ngoài tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn bản sắc văn hóa và đoàn kết dân tộc...

Người có uy tín được thăm hỏi, tặng quà nhân dịp Tết nguyên đán, tết của các dân tộc thiểu số, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo đi thăm, làm việc tại các địa phương; thăm hỏi, hỗ trợ người có uy tín bị ốm đau nằm điều trị bệnh tại cơ sở y tế tuyến Trung ương tuyến tỉnh và tuyến xã...

Bộ Dân tộc và Tôn giáo đề xuất nâng mức chi thăm hỏi, tặng quà từ 500 nghìn đồng/người/lần và không quá 2 lần/năm lên tối đa 3 lần/năm, mức chi 1 triệu đồng/người/lần.

Cơ quan soạn thảo cũng đề xuất nâng mức chi thăm hỏi, hỗ trợ người có uy tín bị ốm đau 3 triệu đồng/người/năm khi điều trị bệnh tại các cơ sở tuyến Trung ương, 1,5 triệu đồng/người/năm khi điều trị tại các cơ sở tuyển tỉnh, 800 nghìn đồng/người/năm khi điều trị tại cơ sở tuyến huyện và 500 nghìn đồng/người/năm khi điều trị tại cơ sở tuyến xã lên thành 5 triệu đồng/người khi điều trị bệnh tại cấp khám bệnh, chữa bệnh chuyên sâu; 3 triệu đồng/người khi điều trị tại cấp khám chữa bệnh cơ bản; 1 triệu đồng/người khi điều trị tại cấp khám bệnh, chữa bệnh ban đầu.

Mức chi thăm hỏi, hỗ trợ kịp thời hộ gia đình người có uy tín gặp khó khăn đột xuất do sự cố, thiên tai, hỏa hoạn cũng được đề xuất từ 2 triệu đồng/hộ gia đình/năm lên thành theo tình hình thực tế nhưng tối đa 5 triệu đồng/hộ/lần (không quá 10 triệu đồng/hộ/năm).

Mức chi thăm viếng, động viên khi người có uy tín, thân nhân trong gia đình qua đời: 2 triệu đồng/trường hợp đối với cơ quan Trung ương; không quá 1 triệu đồng/trường hợp đối với cơ quan cấp tỉnh; không quá 500 nghìn đồng/trường hợp đối với cơ quan cấp huyện trước đây thành 5 triệu đồng/trường hợp khi lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bộ Dân tộc và Tôn giáo (đến thăm, làm việc tại các địa phương) đi viếng; 1 triệu đồng/trường hợp đối với tỉnh và xã viếng.

Mức chi tiếp đón, tặng quà đoàn đại biểu người có uy tín do địa phương tổ chức đến thăm, làm việc tại các cơ quan của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, Bộ Dân tộc và Tôn giáo và cơ quan quản lý nhà nước về dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng cấp tỉnh từ 500 nghìn đồng/người/lần/năm lên 1 triệu đồng/đại biểu.

Dự kiến, nguồn lực chính sách đối với người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và chính sách thăm hỏi, chúc mừng, tặng quà, động viên, gặp mặt, biểu dương, tôn vinh đối với một số tổ chức, cá nhân người dân tộc thiểu số khoảng 176 tỷ đồng/năm (dự kiến tăng 67 tỷ đồng/năm so với hiện nay), bao gồm cả ngân sách trung ương và ngân sách địa phương.

Bộ Dân tộc và Tôn giáo cho biết mức tăng chi từ ngân sách nhà nước dự kiến không nhiều nhưng có ý nghĩa chính trị rất to lớn, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước với đồng bào dân tộc thiểu số, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, các tổ chức, cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp cho xã hội và các đối tượng hộ nghèo, hộ gặp khó khăn đột xuất do thiên tai, bão lũ, hỏa hoạn.

Các chế độ, chính sách nhằm kịp thời động viên, khích lệ người có uy tín phát huy vai trò tích cực trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, bảo đảm phát triển bền vững vùng dân tộc thiểu số, miền núi trong giai đoạn mới.