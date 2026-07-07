Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Vinh Tơr phát biểu tại buổi gặp mặt Người có uy tín tỉnh Vĩnh Long

Lực lượng nòng cốt trên các lĩnh vực ở cơ sở

Thay mặt Đoàn, ông Lê Đức Vịnh, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Vĩnh Long báo cáo với lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo về tình hình triển khai công tác dân tộc, tôn giáo, cũng như chính sách cho Người có uy tín trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, những năm qua, tỉnh Vĩnh Long luôn chú trọng triển khai đồng bộ các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc và tôn giáo.

Các chương trình, chính sách dành cho vùng đồng bào DTTS được thực hiện kịp thời, góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Ông Lê Đức Vịnh , Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Vĩnh Long phát biểu tại buổi gặp mặt

Hiện nay, toàn tỉnh Vĩnh Long có 412 Người có uy tín. Tỉnh luôn quan tâm thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách theo quy định như: cung cấp thông tin, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, tổ chức tham quan học tập kinh nghiệm, thăm hỏi, động viên nhân các dịp lễ, tết... Qua đó, Người có uy tín có thêm điều kiện phát huy vai trò ở cơ sở.

Ông Lê Đức Vịnh cũng cho biết, nhiều Người có uy tín còn là những điển hình trong phát triển kinh tế, hòa giải ở cơ sở, vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống văn hóa và xóa bỏ các hủ tục, góp phần tạo sự đồng thuận trong cộng đồng.

Các đại biểu Người có uy tín tỉnh Vĩnh Long tham dự buổi gặp mặt

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu Người có uy tín bày tỏ vui mừng trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Bộ Dân tộc và Tôn giáo đối với đồng bào DTTS nói chung và đội ngũ Người có uy tín nói riêng.

Đại biểu Người có uy tín đánh giá, nhờ việc triển khai hiệu quả các chương trình, chính sách dân tộc, diện mạo vùng đồng bào DTTS của tỉnh Vĩnh Long đã có nhiều chuyển biến tích cực. Hệ thống giao thông, trường học, cơ sở y tế từng bước được đầu tư; đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao; tỷ lệ hộ nghèo giảm qua từng năm.

Bên cạnh những kết quả đạt được, các đại biểu cũng đề xuất, Bộ Dân tộc và Tôn giáo tiếp tục quan tâm bố trí nguồn lực để thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia; tăng cường các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho Người có uy tín; hỗ trợ bảo tồn văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer; tạo điều kiện để thanh niên DTTS được học nghề, tiếp cận việc làm và ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh...

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Vinh Tơr tặng quà các đại biểu Người có uy tín

Các đại biểu khẳng định, sẽ tiếp tục phát huy vai trò gương mẫu, là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân, tích cực vận động đồng bào đoàn kết, chung sức phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Phát biểu buổi gặp mặt, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Vinh Tơr ghi nhận, biểu dương những đóng góp quan trọng của đội ngũ Người có uy tín tỉnh Vĩnh Long, đối với sự phát triển của địa phương trong thời gian qua.

Thứ trưởng Y Vinh Tơr nhấn mạnh, Người có uy tín là hạt nhân tiêu biểu có tiếng nói và sức lan tỏa trong cộng đồng, là cầu nối quan trọng giữa Đảng, Nhà nước với đồng bào DTTS.

"Những đóng góp của các vị không chỉ thể hiện ở công tác tuyên truyền, vận động, mà còn ở việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố quốc phòng, an ninh và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại cơ sở", Thứ trưởng khẳng định.

Thứ trưởng Y Vinh Tơr mong muốn, mỗi người Người có uy tín tiếp tục là tấm gương sáng trong lao động, sản xuất và đời sống; tích cực tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động đồng bào tham gia phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và tăng cường đoàn kết giữa các dân tộc, các tôn giáo.