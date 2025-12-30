Cùng dự có Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nông Thị Hà – Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 (Ban Chỉ đạo về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch) của Đảng bộ Bộ Dân tộc và Tôn giáo; các thành viên Ban Chỉ đạo và thành viên các tổ giúp việc.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận kết quả công tác năm 2025 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 của Ban Chỉ đạo; góp ý vào quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo và hoạt động của các tổ giúp việc: Tổ Thư ký, Tổ Chuyên gia, Tổ Cộng tác viên.

Thứ trưởng Y Vinh Tơr – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 của Đảng bộ Bộ Dân tộc và Tôn giáo chủ trì hội nghị. Ảnh: Hoàng Quý

Đẩy mạnh “phủ xanh” thông tin tích cực

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, năm 2025, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương và Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Chính phủ, công tác đấu tranh, phản bác thông tin xấu độc, các quan điểm sai trái, thù địch trong Đảng bộ Bộ Dân tộc và Tôn giáo được triển khai tích cực, hiệu quả. Công tác trao đổi thông tin hai chiều, lắng nghe ý kiến của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động được quan tâm.

Đảng ủy đã quán triệt và giao nhiệm vụ cho mỗi tổ chức đảng phải là “pháo đài mềm” tiên phong trên mặt trận truyền thông, tuyên truyền; gương mẫu, đi đầu trong tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước trong lĩnh vực dân tộc, tôn giáo. Công tác “phủ xanh” thông tin tích cực được các tổ chức đảng đẩy mạnh trước, trong và sau các dịp kỷ niệm ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị, đối ngoại quan trọng của Đảng và Nhà nước.

Đặc biệt, Ban Chỉ đạo 35 của Bộ đã phát huy vai trò của các cơ quan báo chí chủ lực của Bộ Dân tộc và Tôn giáo trong công tác truyền thông chính sách, “phủ xanh” thông tin tích cực; kịp thời định hướng dư luận xã hội trước những vấn đề nóng, phức tạp, nhạy cảm liên quan đến tình hình kinh tế - xã hội của đất nước...

Thứ trưởng Nông Thị Hà - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 của Đảng bộ Bộ Dân tộc và Tôn giáo phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hoàng Quý

Theo Thứ trưởng Nông Thị Hà – Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 của Bộ Dân tộc và Tôn giáo, một trong những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của Ban Chỉ đạo 35 của Bộ là đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái liên quan đến vấn đề dân tộc, tôn giáo.

“Ban Chỉ đạo 35 của Bộ xác định tập trung chỉ đạo để khi có vấn đề phát sinh, nhất là các vấn đề liên quan đến lĩnh vực dân tộc, tôn giáo thì có thể phản ứng kịp thời, nắm chắc thông tin, tham mưu, đề xuất đối sách phù hợp”, Thứ trưởng Nông Thị Hà cho biết.

Theo Thứ trưởng, từ thực tiễn triển khai cho thấy, quan trọng nhất vẫn là “phủ xanh” thông tin tích cực, tuyên truyền các gương người tốt, việc tốt. Mục tiêu không chỉ là hoàn thành nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo mà còn thực hiện tốt chức năng, vai trò chung trong công tác tuyên giáo, dân vận của Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Làm kiên trì, làm đến nơi đến chốn

Ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các thành viên, Thứ trưởng Y Vinh Tơr – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 của Đảng bộ Bộ Dân tộc và Tôn giáo cho biết, sau khi Bộ Dân tộc và Tôn giáo thành lập (ngày 1/3/2025), được cấp trên công nhận là Đảng ủy trên cơ sở, Bộ từng bước kiện toàn tổ chức Ban Chỉ đạo 35.

“Hoạt động của Ban Chỉ đạo của Đảng bộ gắn với đặc thù lĩnh vực dân tộc, tôn giáo. Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện chức năng, nhiệm vụ, các thành viên cần tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia đóng góp ý kiến để hoạt động chung của chúng ta ngày càng hiệu quả, thiết thực hơn”, Thứ trưởng Y Vinh Tơr đề nghị.

Theo Thứ trưởng, từ nay đến đầu năm 2026, trong nước diễn ra nhiều sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng như: tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử và bầu cử Quốc hội khóa XVI… Đây là thời điểm để các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị lợi dụng xuyên tạc, bóp méo, gây nhiễu loạn dư luận xã hội.

Thứ trưởng Y Vinh Tơr phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hoàng Quý

“Qua cuộc họp này, Thường trực Ban Chỉ đạo sẽ nghiên cứu kỹ. Những nhiệm vụ nào có thể làm ngay thì sẽ đề xuất triển khai sớm; những nhiệm vụ cần con người, cần nguồn lực thì phải tính toán bài bản. Nhưng tinh thần chung là nội dung nào đã quyết làm thì phải kiên trì, làm đến nơi đến chốn, làm cho hiệu quả”, Thứ trưởng lưu ý.

Đối với quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo và phân công nhiệm vụ, Thứ trưởng Y Vinh Tơr đề nghị khi xây dựng cần bảo đảm đầy đủ, nhưng có độ mở, để trong quá trình tổ chức thực hiện có thể linh hoạt.