Thứ trưởng Y Vinh Tơr thăm, chúc Tết Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 959, Quân khu 9

Tại chuyến thăm, Thượng tá Nguyễn Hoàng Nhi, Phó Đoàn trưởng Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 959 đã thông tin một số kết quả thực hiện nhiệm vụ tại khu kinh tế - quốc phòng Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp, trong thời gian qua.

Cụ thể, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 959 đã triển khai đầu tư và hoàn thành 49 công trình, 2 dự án về xây dựng hạ tầng trong khu kinh tế - quốc phòng, xây dựng sửa chữa doanh trại, góp phần thay đổi diện mạo vùng biên; trong đó có trên 51 km đường, 14 cầu bê tông, trên 4,5 km đê bao ngăn lũ phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng mới 4 trường học… với tổng số vốn 760,896 tỷ đồng.

Thứ trưởng Y Vinh Tơr và đoàn công tác trao đổi nhiều vấn đề trong chuyến thăm, chúc Tết tại Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 959

Cùng với đó, đơn vị đã triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Hỗ trợ trên 1.300 hộ dân thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo và mới thoát nghèo, với tổng kinh phí trên 30 tỷ đồng; hỗ trợ con giống cho 768 hộ với kinh phí 16,422 tỷ đồng.

Về lĩnh vực quốc phòng - an ninh, đơn vị đã triển khai đồng bộ công tác xây dựng cơ sở chính trị, quốc phòng – an ninh được tăng cường, giữ vững trật tự và an toàn xã hội ở các tuyến cụm dân cư, xây dựng thế trận lòng dân, góp phần củng cố, tăng cường tiềm lực thế trận quốc phòng, bảo đảm thế trận liên hoàn trong khu vực phòng thủ tuyến biên giới, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh và Quân khu ngày càng vững mạnh đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Năm 2026, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 959 sẽ tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ, trong đó đẩy mạnh xây dựng và phát triển các khu kinh tế - quốc phòng ở các vùng biên giới, biển, đảo, vùng đặc biệt khó khăn để tăng cường tiềm lực quân sự quốc phòng, sức mạnh tổng hợp bảo vệ Tổ quốc gắn với xây dựng và phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Thứ trưởng Y Vinh Tơr trao quà Tết cho Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 959

Phát biểu tại chuyến thăm, Thứ trưởng Y Vinh Tơr ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của cán bộ, chiến sĩ đơn vị trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc chấp hành pháp luật; tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo. Qua đó góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và giữ vững an ninh quốc gia.

Về việc phối hợp giữa Bộ Dân tộc và Tôn giáo với Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 959, Thứ trưởng cho biết, trong thời gian tới sẽ giao cụ thể các vụ, đơn vị của Bộ phối hợp thực hiện, đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả.

Thứ trưởng Y Vinh Tơr và đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với cán bộ chiến sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 959

Trao quà Tết của Bộ Dân tộc và Tôn giáo tới Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 959, Thứ trưởng Y Vinh Tơr đã thăm hỏi, động viên và gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp đến cán bộ, chiến sĩ; mong muốn đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chủ động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh.