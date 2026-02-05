Thứ trưởng Y Vinh Tơr trao quà cho người có uy tín xã Phú Tâm

Tham gia cùng đoàn còn có ông Lâm Hoàng Mẫu, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TP Cần Thơ, đại diện chính quyền địa phương.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, đoàn đã trao 29 suất quà cho người có uy tín và 108 suất quà cho các hộ gia đình đồng bào DTTS nghèo. Mỗi phần quà là sự động viên, gửi gắm niềm tin và kỳ vọng bà con tiếp tục nỗ lực lao động sản xuất, vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no.

Thứ trưởng Y Vinh Tơr mong muốn cấp ủy, chính quyền và nhân dân các xã Phú Tâm và Mỹ Hương phát huy truyền thống, đoàn kết xây dựng quê hương

Tại các điểm đến, Thứ trưởng Y Vinh Tơr đã ân cần thăm hỏi đời sống, tình hình sản xuất, sinh hoạt của bà con; gửi lời chúc đồng bào đón Tết vui tươi, đầm ấm, an toàn. Thứ trưởng bày tỏ mong muốn người có uy tín tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, gương mẫu, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực lao động sản xuất, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Thứ trưởng Y Vinh Tơr cùng Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TP Cần Thơ Lâm Hoàng Mẫu trao quà cho đồng bào DTTS nghèo tại xã Phú Tâm

Thứ trưởng Y Vinh Tơr đã biểu dương những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc tập trung ổn định tổ chức bộ máy, đời sống nhân dân sau sáp nhập.

Theo Thứ trưởng, những năm qua Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với vùng đồng bào DTTS. Với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước về công tác dân tộc và tín ngưỡng, tôn giáo, Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã tham mưu cho Chính phủ triển khai nhiều chủ trương, chính sách đặc thù về vùng DTTS và miền núi, trong đó có Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, từ đó mang lại những chuyển biến mạnh mẽ ở cơ sở, đời sống của đồng bào đang từng bước được cải thiện và nâng cao.

Thứ trưởng Y Vinh Tơr trao quà Tết cho người có uy tín tại xã Mỹ Hương

“Trong giai đoạn mới, theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các chủ trương, chính sách dân tộc sẽ tiếp tục được ưu tiên thực hiện”, Thứ trưởng Y Vinh Tơr nhấn mạnh.

Thứ trưởng cũng thông tin việc tích hợp Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi và chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới thành một chương trình mục tiêu quốc gia chung.

Thứ trưởng Y Vinh Tơr trao quà Tết cho các hộ gia đình đồng bào DTTS xã Mỹ Hương

Thứ trưởng khẳng định thời gian tới, việc triển khai các chương trình, chính sách dân tộc, nhất là Chương trình mục tiêu quốc gia sẽ được phân cấp, phân quyền về tận cơ sở, tạo điều kiện cho chính quyền cơ sở triển khai sát với thực tế của địa phương, phù hợp với bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền hai cấp như hiện nay.

Thứ trưởng Y Vinh Tơr thăm hỏi bà con nhân dân tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Mỹ Hương

Trong thời gian tới, Thứ trưởng Y Vinh Tơr mong muốn cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục phát huy truyền thống, thực hiện tốt chủ trương, chính sách; tích cực tham mưu để tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Đại diện lãnh đạo xã Phú Tâm và Mỹ Hương đã bày tỏ sự trân trọng trước sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo; khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai hiệu quả các chính sách dân tộc, chăm lo tốt hơn đời sống đồng bào DTTS, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Thứ trưởng Y Vinh Tơr trao quà Tết tới nguyên Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (nay là Bộ Dân tộc và Tôn giáo) Sơn Phước Hoan.

Trước đó, đoàn công tác cũng đã đến thăm, chúc Tết nguyên Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (nay là Bộ Dân tộc và Tôn giáo) Sơn Phước Hoan.